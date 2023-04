Czy punkt kurierski do dobry pomysł na biznes w 2023 roku?

Myślisz o własnej działalności i szukasz na nią pomysłu? Dowiedz się więcej o punkcie kurierskim i tym, czy warto zainteresować się właśnie takim biznesem.

Możesz samodzielnie szukać idealnego pomysłu na własny biznes, testować przeróżne rozwiązania, aż znajdziesz to najlepiej opłacalne, jednak to wymaga czasu, pieniędzy i dużej cierpliwości. Co zatem zrobić, gdy chcesz zacząć pracować na własny rachunek i do razu skorzystać ze sprawdzonego modelu biznesowego i wsparcia? Wtedy takim rozwiązaniem jest wybór franczyzy takiej jak punkt kurierski.

Dlaczego franczyza?

To biznes, w którym korzystasz z doświadczenia innych i sprawdzonej marki, dzięki czemu szanse na powodzenie są jeszcze większe. Otrzymujesz nie tylko know-how, czyli sprawdzony sposób na biznes, sprzęt, wsparcie na każdy etapie, a także dość dużą swobodę działania. To wszystko sprawia, że franczyza jest doskonałym pomysłem na własną działalność. Szczególnie gdy mówimy o punkcie kurierskim, który ma ogromny potencjał rozwoju.

Rynek e-commerce

W 2022 roku osoby kupujące online stanowiły aż 77% badanych internautów. A z roku na roku te procenty będą tylko rosły. Do tego boomu przyczyniła się pandemia, która zmieniła nawyki kupujących i skierowała ich jeszcze bardziej do świata online. Dziś online kupuje coraz więcej osób i to w naprawdę różnym wieku. To oznacza nic innego, jak to, że punkty kurierskie nie tylko są, ale i będą naprawdę opłacalnym sposobem na biznes.

Punkt kurierski – czy to się opłaca?

To ile zarabia punkt kurierski zależy od miejscowości, ilości zatrudnionych pracowników, a także usług dodatkowych. Zazwyczaj te kwoty wahają się od 5 000 do 20 000 zł, chociaż są i takie punkty, w których te miesięczne zarobki są znacznie wyższe! W przypadku punktu kurierskiego takiego jak Pakersi koszt inwestycji zamyka się w 16 000 zł, co oznacza, że powodzeniem zwróci się w przeciągu kilku miesięcy. W przypadku wyboru franczyzy otrzymujesz wiedzę, sprzęt i pewność, że w razie potrzeby dostaniesz niezbędne wsparcie. W przypadku pytań i wątpliwości nie zostaniesz zostawiony sam sobie, a przy tym zyskasz sporą swobodę działania, by dostosować punkt do miejsca, w którym się znajduje, potrzeb klientów, a także możliwości wygrania z konkurencją, np. poprzez zastosowanie odpowiedniej polityki cenowej.

Badania zachowań konsumentów i dynamicznego rozwoju rynku e-commerce nie pozostawiają wątpliwości. Coraz więcej z nas będzie kupować online, a punkty kurierskie staną się usługą, która będzie tylko zyskiwać na popularności. Dlatego taka franczyza może być dla Ciebie strzałem w dziesiątkę!