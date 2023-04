DB Energy SA z sukcesem zakończyła Ofertę Publiczną Akcji pozyskując 10,8 mln zł

Spółka DB Energy SA z sukcesem zakończyła Ofertę Publiczną. Spółka pozyskała 10,8 mln zł brutto, które przeznaczy na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym w formule ESCO , intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Emisja nowych akcji obejmowała łącznie 415.000 akcji serii D. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 26 zł. Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, w II połowie kwietnia 2023 roku zakładany jest pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań Nowych Akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczonych.

– Pomimo spowolnienia rynku IPO poprzez sytuację geopolityczną, cieszę się, że mogę ogłosić powodzenie Oferty Publicznej DB Energy. W jej ramach pozyskaliśmy 10,8 mln zł, co pozwoli nam na dalszy rozwój naszej działalności w modelu inwestycyjnym oraz intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją. DB Energy posiada solidne fundamenty i świetne perspektywy rozwoju, co zostało zauważone przez inwestorów. Dziękuję wszystkim, którzy zaufali nam i wzięli udział w Ofercie. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli rozwijać naszą działalność zgodnie z planami oraz realizować kolejne, ambitne cele biznesowe.– komentuje Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy.

Oferta publiczna DB Energy obejmowała 415.000 akcji serii D, z czego 93.000 akcji serii D zostało objętych przez inwestorów w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych, natomiast 322.000 akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył podaż dostępnych akcji – stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 24,3 proc. Koordynatorem całości oferty był Dom Maklerski Navigator SA. Doradcą prawnym spółki była kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k.

– Zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie kwietnia odbędzie się debiut DB Energy na Rynku Głównym GPW w Warszawie. To ważny i symboliczny dla nas moment, który jest z jednej strony zwieńczeniem konsekwentnej pracy, ale także rozpoczęciem nowego rozdziału w historii DB Energy. – dodaje Krzysztof Piontek.

Rynek efektywności energetycznej wchodzi w etap dynamicznego wzrostu, który stymulowany jest przez wiele czynników, takich jak chociażby rosnąca globalna konkurencja w przemyśle, przy jednocześnie niskiej efektywności przemysłu. Wymusza to na spółkach wdrażanie rozwiązań oszczędzania energii. Przedsiębiorstwa zmagające się z ograniczonymi budżetami inwestycyjnymi chętniej korzystają z finansowania inwestycji w modelu ESCO, a także przekazują chętniej odpowiedzialność za utrzymanie ruchu infrastruktury i jej modernizację.