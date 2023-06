Deloitte wzmacnia swoje struktury i powiększa grono partnerów o 16 nowych liderów i liderek. To rekordowa liczba awansów na najwyższym szczeblu organizacji od czasu rozpoczęcia działalności firmy w Polsce. Nowi partnerzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym, ogromną wiedzą merytoryczną oraz rozbudowanym portfolio klienckim. Wielu z nich podkreśla pozytywny wpływ współpracy z resztą zespołu na własny rozwój zawodowy i osobisty.

Awanse partnerskie dotyczą różnych segmentów działalności Deloitte: doradztwa finansowego i audytu, konsultingu, doradztwa podatkowego, technologicznego oraz zarządzania ryzykiem. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej i wieloletnie doświadczenie ekspertów przekładają się na liczne sukcesy w prowadzeniu projektów dla klientów z wielu branż.

Deloitte jest nie tylko liderem swojej profesji, ale także firmą, która ciągle próbuje tę profesję redefiniować. Jesteśmy nowoczesną organizacją, zaufanym i wiarygodnym partnerem dla biznesu, który oczekuje od nas tego, że przyniesiemy realną wartość. Nasi nowi partnerzy i partnerki to właśnie potrafią. To co ich łączy, to nie tylko solidna wiedza merytoryczna czy branżowa, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb klientów i dbałość o długotrwałe relacje z nimi. Jestem dumny z tego, że w Deloitte szansę na rozwój mają różnorodni liderzy, reprezentujący wszystkie obszary naszej działalności oraz kompetencje. Powiększenie grona partnerów to wzmocnienie naszej firmy – Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce i Krajach bałtyckich

Nowi partnerzy podkreślają, że współpraca z zespołem stanowi dla nich motywację do poszukiwania nowych wyzwań nie tylko w sferze zawodowej, ale także osobistej. Udane relacje ze współpracownikami okazują się pomocne w doskonaleniu własnych kompetencji i poszerzaniu zainteresowań.

Zdaniem liderów istotna jest również kultura organizacyjna oparta na partnerstwie, równości oraz wzajemnym szacunku. Wielu z nich uważa, że Deloitte jest miejscem, gdzie największe znaczenie ma człowiek i jego indywidualny rozwój.

W Deloitte promujemy i doskonalimy podejście „human centric culture”, ponieważ uważamy, że sukces nowoczesnej organizacji zależy przede wszystkim od zaangażowania pracowników. Właśnie dlatego staramy się budować kulturę firmy w taki sposób, by oferować im jak najwięcej wsparcia oraz możliwości rozwoju. Rekordowa liczba awansów partnerskich to dla nas potwierdzenie, że taka inwestycja jest po prostu korzystna – Joanna Świerzyńska, liderka zespołu ds. rozwiązań dla pracodawców w Dziale Doradztwa Podatkowego, Talent Partnerka w Deloitte

Awanse partnerskie dotyczyły w tym roku następujących obszarów działalności Deloitte: