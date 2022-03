Develia sprzedała Sky Tower za 84,27 mln euro

Grupa Develia zawarła ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,27 mln euro.

– Konsekwentnie realizujemy poszczególne cele strategii ogłoszonej na początku 2021 r. i wzmacniamy pozycję rynkową i finansową grupy Develia. Szybsza od pierwotnych założeń finalizacja sprzedaży Sky Tower jest jednym z kluczowych elementów strategii, który zwiększa możliwości inwestycyjne w najbardziej perspektywicznych obszarach – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Stronami transakcji są Sky Tower, spółka należąca do Develii i Olimp Investment, spółka kontrolowana przez Adventum Group. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie należące do grupy Develia udziały w prawie własności nieruchomości Sky Tower (79,55%). Pozostałe udziały pozostaną w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali.

– Około 170 mln zł, które pozostanie po spłacie kredytu związanego z projektem Sky Tower, będziemy chcieli przeznaczyć na dający wyższe zwroty na kapitale rozwój działalności w segmencie deweloperskim i PRS oraz wypłatę dywidendy – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce.