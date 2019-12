Deweloperzy podsumowują 2019 rok

Jakie czynniki miały w tym roku największy wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego? Jak deweloperzy oceniają 2019 rok? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Rok 2019 to kontynuacja trendu z 2018 roku, tym bardziej, że trudno dostrzec zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na rynek. Stopy procentowe pozostały na niezmiennym poziomie, nie było znaczących zmian w ustawodawstwie, na przykład w zakresie ustawy deweloperskiej. Koniunktura na rynku wciąż jest bardzo dobra, choć tempo wzrostu niższe niż w poprzednich latach.

Podobnie jak w 2018 roku, ceny mieszkań stale rosły, choć dynamika ich wzrostu była niższa. Mimo wzrostu cen mieszkań, zainteresowanie klientów ciągle jest bardzo duże, zarówno wśród osób poszukujących mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb lokalowych, jak i klientów inwestycyjnych. W przypadku inwestorów motorem zakupu nie jest już sama stopa zwrotu, ponieważ jej poziom spada, ale chęć ucieczki przed inflacją, która w przyszłym roku ma wynieść 3,5 proc. W tych okolicznościach zakup mieszkania, którego cena w ostatnich latach rośnie średnio 10 proc. w skali roku, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Sytuacja rynkowa sprawia, że w tym roku należy spodziewać się wyników sprzedaży mieszkań na podobnym poziomie, jak w roku 2018.

Dobiegający końca rok potwierdził, że rynek mieszkaniowy nie tylko jest stabilny, ale wciąż znajduje się w fazie wysokiej aktywności. Od strony popytowej sytuacja w segmencie mieszkaniowym jest zdrowa, a sytuacja w branży korzystna dla dobrze wyspecjalizowanych spółek. Dowodzą tego bardzo dobre wyniki sprzedażowe, do końca listopada br. zakontraktowaliśmy 2887 lokali. Tylko w kwietniu br. podpisaliśmy 348 umów deweloperskich, co jest miesięcznym rekordem sprzedaży w historii firmy.

Niezmiennie znaczący wpływ na rynek nieruchomości mają obecne uwarunkowania makroekonomiczne. Podjęciu decyzji o zakupie nieruchomości u dewelopera sprzyjają olbrzymie braki lokalowe, spadek bezrobocia oraz niskie stopy procentowe. Poza, wysokim popytem na mieszkania, dominujący wpływ na sektor nieruchomości mają rosnące aspiracje życiowe społeczeństwa. Wpływ na rynek deweloperski ma także aktualna sytuacja gospodarczo-polityczna, m.in. ubiegłoroczne wybory samorządowe i tegoroczne wybory parlamentarne, co przekłada się na przebieg procesów administracyjnych. Branża zmaga się z brakiem decyzyjności, przeciągającymi się postępowaniami w urzędach i przerostem biurokracji. Wpływa to negatywnie na tempo prowadzania inwestycji i ma swoje przełożenie na koszty oraz poziom oferty.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Rynek mieszkaniowy napędzała dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia. Niskie stopy procentowe zachęcały Polaków, zarówno do kupowania mieszkań na własne potrzeby, jak też inwestowania w mieszkania na wynajem. Według wskazań analityków, 30 proc. lokali z rynku pierwotnego kupowanych jest inwestycyjnie. Szacujemy, że w naszej, warszawskiej inwestycji Bliska Wola Tower w tym celu zakupionych zostało około 40 proc lokali. Niskie stopy procentowe oznaczają niskie raty kredytu, dlatego pomimo utrzymujących się wysokich cen mieszkań, popyt ustabilizował się na wysokim poziomie. Według najnowszych danych w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. wybudowano i oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Z perspektywy deweloperów rok 2019 można nazwać rokiem prosperity. Analitycy przewidują, że w tym roku padnie rekord, jeśli chodzi o ilość wybudowanych mieszkań.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Miniony rok odznaczył się kolejnymi wzrostami sprzedaży i cen nowych mieszkań. Głównym czynnikiem wpływającymi na stały, wysoki poziom popytu jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, determinująca niezmiennie pozytywne nastroje wśród nabywców, zarówno tych decydujących się na zakup mieszkań na własne potrzeby, jak i lokujących nadwyżki kapitału na rynku nieruchomości. Dalszy wzrost cen mieszkań był natomiast skutkiem rosnących cen wykonawstwa i materiałów budowlanych oraz ogólnych kosztów obsługi inwestycji.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Rok 2019 oceniamy bardzo dobrze, ponieważ już dziś mamy pewność, że uda nam się pobić historyczny rekord sprzedaży mieszkań w prawie 15 letniej działalności Grupy Kapitałowej Home Invest na warszawskim rynku deweloperskim. Poza tym, na rynku mieszkaniowym można było w mijającym roku zaobserwować znaczące wzrosty cen mieszkań, zarówno nowych, jak i używanych. Nie zniechęciło to jednak nabywców, o czym świadczą imponujące w licznych przypadkach wyniki sprzedaży. Dodatkowo, duży dostęp do kredytów hipotecznych, wzrost wynagrodzeń i stabilizacja stóp procentowych sprzyjały zawieraniu transakcji na rynku mieszkaniowym.

Patrząc na rok 2019 rok pod kątem sprzedaży i jej dynamiki jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Jedynym, acz kluczowym czynnikiem hamującym rynek są przedłużające się procedury administracyjne, spowalniające możliwość wprowadzenia kolejnych projektów na rynek.

Agnieszka Kozak, pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w Republice Wnętrz

Rok 2019 był dla nas czasem wytężonej pracy. Nie mniej, oceniamy ten rok jako bardzo udany dla nas i dla naszej branży. Z jednej strony, zmniejszające się zasoby gruntów, wzrost kosztów pracy oraz cen materiałów budowlanych wymusiły wzrost cen na rynku. Z drugiej, silny popyt mobilizował nas do wprowadzania na rynek kolejnych inwestycji. W efekcie w roku 2019 do oferty weszło ponad 400 nowych mieszkań, częściowo opartych o produkty inwestycyjne, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Rok 2019 oceniamy bardzo pozytywnie. Dobra koniunktura w kraju, przy wysokim wzroście PKB oraz stabilna polityka kredytowa przełożyły się na wzrost siły nabywczej Polaków. To rok stabilizacji rynkowej z tendencją wzrostową. Ryzyko wzrostu kosztów wykonawstwa zostało zniwelowane przez wzrost cen mieszkań.

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Przez cały 2019 rok zauważaliśmy stały wzrost zainteresowania zakupem mieszkań, które nie stygło nawet w sytuacji zwyżek cenowych. Ten wysoki poziom popytu udowadnia, że nabywcy poszukują własnego miejsca do życia i poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia posiadanie nieruchomości. To, co się jednak zmienia to podejście do budownictwa. Zarówno deweloperzy, jak i klienci zaczęli patrzeć na osiedla mieszkaniowe długoterminowo. Mają to być miejsca do życia na lata, które będzie można mądrze zmieniać, nie tylko wraz z upływem czasu, ale także wiekiem i poziomem sprawności zamieszkujących w nich ludzi. To naszym zdaniem kierunek przyszłości.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Bez wątpienia dla całego rynku deweloperskiego kluczowa jest utrzymująca się od lat dobra sytuacja ekonomiczna. PKB rośnie nieprzerwanie od 28 lat, wzrastają płace, co pozwala Polakom z optymizmem patrzeć w przyszłość. Utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe zapewniają wysoką dostępność kredytów, więc wiele czynników ekonomicznych sprzyja koniunkturze na rynku mieszkaniowym.

W 2019 roku rozpoczęliśmy sprzedaż i realizację projektów obejmujących łącznie ponad 1100 lokali, co jest rekordową liczbą w całej historii firmy. Zakładamy, że dzięki temu w kolejnym roku zbliżymy się do poziomu 1000 sprzedanych mieszkań, podczas gdy w poprzednich latach sprzedawaliśmy po około 800 lokali rocznie.

W tym roku przekonaliśmy się, że rządowe zapewnienia o szybkim i mocnym starcie programu Mieszkanie Plus nie znalazły pokrycia w rzeczywistości w skali, która mogłaby wpłynąć na nasze działania jako deweloperów. Obserwowaliśmy kontynuację trendów, które utrzymują się już od pewnego czasu, choć w nieco mniejszym nasileniu niż dotąd. Dotyczy to na przykład cen, które w tym roku także wzrosły, ale nie tak bardzo, jak w roku ubiegłym i w nadchodzących miesiącach również należy spodziewać się pod tym względem stabilizacji.

Mijający rok dla naszej firmy był okresem umacniania stabilnej pozycji na rynku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. sprzedaliśmy 314 mieszkań, a do użytkowania przekazaliśmy 372 lokale. Popyt na rynku oceniamy jako wysoki. Zauważyliśmy niewielkie zmiany w zakresie preferencji klientów. Więcej osób poszukuje lokali o większym metrażu, w tym czteropokojowych. Dużą popularnością cieszą się również obiekty typu premium. Głównymi czynnikami, wpływającymi w tym roku na rynek mieszkaniowy w Polsce jest m.in. dobry dostęp do kredytów hipotecznych, poprawa stopy życiowej społeczeństwa oraz rozwijający się rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych. W tym roku mieliśmy również do czynienia ze wzrostem cen nieruchomości.