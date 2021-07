Dla kogo wirtualne biuro?

Chcesz zoptymalizować koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej? Jesteś freelancerem i pracujesz zdalnie, ale nie chcesz używać swojego adresu domowego jako adresu firmowego? A może po prostu zależy Ci na bardziej reprezentacyjnej lokalizacji siedziby firmy. Wszystko to umożliwia wirtualne biuro. Na jakiej zasadzie to działa i kto konkretnie może skorzystać z takiego rozwiązania?

Wirtualne biuro dla firm

Wbrew pozorom adres firmowy to bardzo istotna kwestia i każda firma musi go mieć. Nie zawsze jednak zachodzi potrzeba posiadania fizycznej siedziby albo wręcz przeciwnie, zależy nam na jak najbardziej prestiżowym adresie, a równocześnie nie stać nas na wynajęcie biura w takim miejscu. I tutaj pojawia się wirtualne biuro, czyli usługa obejmująca przede wszystkim udostępnienie takiego adresu, który często odznacza się bardzo atrakcyjną lokalizacją np. w centrum dużego miasta.

Wirtualne biuro jest zatem dedykowane dla firm – w tym również dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Bez problemu z takiej usługi mogą skorzystać również płatnicy podatku VAT. Wybierając takie rozwiązanie przy rejestracji działalności, podajemy adres wirtualnego biura, który staje się równocześnie adresem siedziby naszej firmy. To właśnie tam będzie przychodzić korespondencja firmowa. Ponadto wiążą się z tym jeszcze inne ważne kwestie. Jakie dokładnie?

Jak działa wirtualne biuro?

Praktyczna strona funkcjonowania biura wirtualnego jest niezwykle prosta. Wystarczy znaleźć takie biuro i podpisać z nim umowę, zyskując tym samym atrakcyjny adres firmowy, na który będziemy otrzymywać korespondencję. Następnie podajemy adres wirtualnego biura przy rejestracji działalności.

To o czym trzeba pamiętać, to fakt, że wszystkie formalności związane z prowadzeniem firmy będziemy musieli załatwiać w urzędach właściwych dla miejsca jej rejestracji. Jeśli zatem wybierzemy wirtualne biuro w Warszawie, to sprawy związane z ZUS-em, Urzędem Skarbowym czy Krajowym Rejestrem Sądowym, będziemy załatwiać w urzędach znajdujących się na obszarze Warszawy.

Wirtualne biuro – korzyści

Z pewnością jedną z największych zalet wirtualnego biura jest możliwość uzyskania prestiżowego adresu firmy np. w Warszawie na znanej ulicy biznesowej, bez konieczności ponoszenia olbrzymich opłat za czynsz w tak atrakcyjnej lokalizacji. Ponadto w przypadku osób pracujących zdalnie z miejsca zamieszkania, korespondencja firmowa nie będzie zasypywać domowej skrzynki, trafi po prostu do siedziby wirtualnego biura. To jednak nie wszystkie jego zalety.

Bardzo często korzystając z tego typu rozwiązania, zyskujemy również profesjonalne wsparcie w postaci usług dodatkowych, związanych np. z outsourcingiem różnych procesów firmowych np. pozyskiwaniem funduszy z dotacji unijnych, zamówieniem pieczątek firmowych czy zleceniem zadań związanych z usługami księgowymi zewnętrznym podmiotom. Inną ciekawą opcją, która jest czasami dostępna przy usłudze wirtualnego biura, jest możliwość wynajęcia sali konferencyjnej w przypadku kiedy zachodzi konieczność spotkania na żywo z klientami czy kontrahentami.