Eco5tech z 55 proc. wzrostem przychodów w 2022 r.

Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, po czterech kwartałach ubiegłego roku zaraportowała blisko 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 55 proc. wzrost rok do roku. Wysoka sprzedaż pozwoliła wypracować Spółce 633 tys. zł. zysku operacyjnego oraz 562 tys. zł zysku netto.

– W całym ubiegłym roku zrealizowaliśmy szereg ważnych projektów. Pozwoliło to nam zwiększyć roczne przychody o ponad pięćdziesiąt procent. Rozliczenie wielu etapów pozwoliło Eco5tech wypracować dodatni wynik końcowy. – mówi Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5Tech – W nadchodzącym roku chcemy jeszcze mocniej wejść w obszar związany z projektowaniem, co będzie miało odzwierciedlenie rosnącej skali naszego biznesu. Sytuacja na rynku jest bardzo zmienna, a inflacja powoduje, iż coraz częściej zakresy inwestycyjne zostają ograniczone. Jednak pozostaję umiarkowaną optymistką. – dodaje prezes.

Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz wysokiej inflacji wpływającej m.in. na możliwości inwestycyjne w gospodarce, Eco5tech w samym czwartym kwartale ubiegłego roku wypracowało przychody na podobnym poziomie co w 2021 r. (3,91 mln zł w 2022 r. do 3,96 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 854 tys. zł (1,83 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.). Natomiast zysk netto został zaraportowany na poziomie 861 tys. zł (1,57 mln zł – IV kw. 2021).

W czwartym kwartale Spółka kontynuowała prace związane z realizacją podpisanych wcześniej umów oraz działań związanych z przyjętą strategią Eco5tech.

– Był to intensywny okres. Zrealizowaliśmy wiele etapów naszych kontraktów. Zakończyliśmy np. projekt dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg dla Gminy Miasto Włocławek. Ważnym etapem było również przekazanie koncepcji projektowej Inwestorowi, która dotyczyła modernizacji Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe. Podpisaliśmy również kolejne ważne umowy m.in. z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. – zauważa Alicja Gackowska.

W czwartym kwartale Eco5tech rozpoczęło kolejny etap prac dla projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie do węzła na autostradzie A2 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Ponadto, Spółka zakończyła etap koncepcyjny budynku magazynowo – biurowego dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu i rozpoczęła prace nad projektem budowalnym inwestycji.

Eco5tech zakończyło również etap nadzorów autorskich dla Inkubatora Przedsiębiorczości wybudowanego w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Na podstawie opracowanej przez Spółkę dokumentacji powstał obiekt o kubaturze ok. 29 664 m3 , który posiada już prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Działalność w sektorze PropTech

W obszarze nowoczesnych technologii dla budownictwa i rynku nieruchomości (PropTech) Eco5tech kontynuowało prace zawiązane z projektem pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach” dla którego pod koniec zeszłego roku pozyskał znaczące dofinansowanie. W ramach projektu Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu, umożliwiającego bezpieczne i komfortowe korzystanie z danego budynku.

– Niezmiennie pracujemy również nad na nawiązywaniem współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi w zakresie komercjalizacji innowacyjnego systemy monitoringu zużycia mediów (MCA5tech). Jesteśmy już po bardzo ważnym etapie związanym z pozyskaniem klienta. – zakończyła Alicja Gackowska.

MCA5tech (Media Consumption Analyzer) przeznaczony jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. Jest to urządzenie autonomiczne tzn. umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy.