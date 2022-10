Ekipa Holding opublikowała pierwszy raport miesięczny

Notowana na NewConnect spółka EKIPA HOLDING S.A. rozpoczęła publikację raportów miesięcznych. W pierwszym raporcie poinformowano m.in. o dystrybucji nowych produktów czekoladowych FMCG EKIPA x Millano. Jak podkreślił Zarząd Spółki podczas czatu z inwestorami, dla Spółki najbardziej perspektywiczne obecnie obszary działalności to komercjalizacja posiadanych marek poprzez produkty FMCG oraz produkcja treści audiowizualnych i wydawniczych realizowana w ramach spółki Laniakea Pictures. Największym, jak dotąd, sukcesem komercyjnym okazały się napoje Ekipy, które przełożyły się na największy przychód z jednostkowego produktu FMCG.

W opublikowanym raporcie spółka poinformowała o intensyfikacji komunikacji z inwestorami przez publikację raportów miesięcznych oraz zamiar organizacji kolejnych spotkań z inwestorami. Podczas zrealizowanego czatu inwestorskiego Zarząd wskazał, że powodem zaproponowania skupu akcji jest ich aktualny poziom cen nieodzwierciedlający, zdaniem Zarządu, wartości spółki Ekipa Holding S.A.

„Projekty związane z grupą EKIPA to tylko część naszej działalności, która dotychczas była najbardziej rozpoznawalna. Jednak EKIPA HOLDING S.A. to znacznie więcej. Nasz zespół tworzą ludzie niezwykle kreatywni zarówno w przestrzeni lifestylowej jak i biznesowej. Wykorzystujemy ten potencjał i profesjonalizujemy działania. Naszym głównym celem i ambicją jest dostarczanie szeroko pojętej rozrywki dla odbiorców w różnym wieku. W tym celu powstała EKIPA HOLDING S.A. i nasze poszczególne spółki wyspecjalizowane w odpowiednich branżach, które realizują działalność operacyjną grupy kapitałowej.” – przekazał Zarząd spółki w raporcie.

Z publikacją raportu zbiegło się uruchomienie pod koniec września dystrybucji i sprzedaży czekoladek EKIPA x Choctopus, tj. pralinek o sześciu różnych, przeciwstawnych smakach oraz Choco Cup z prażoną kukurydzą w mlecznym nadzieniu. Oba produkty wyróżniają się nietuzinkowym smakiem, a w pralinkach zastosowano innowacyjny pomysł, z elementem losowości, poprzez opakowanie ich w trzy rodzaje papierków, którym przypisane zostały dwa przeciwstawne smaki. Pierwsze reakcje rynku są obiecujące.

W raporcie podkreślono, że na wartość spółki EKIPA HOLDING składa się szereg przedsięwzięć realizowanych w spółkach zależnych.

Spółka EKIPA Management odpowiada za zarządzanie wizerunkami twórców. Do jej zadań należą m.in. pośrednictwo w kontraktach reklamowych, obsługa i pozyskiwanie nowych kontraktów oraz zapewnienie zaplecza technicznego. Spółka posiada zespół produkcyjny pracujący bezpośrednio z Twórcami i zajmuje się ochroną wizerunku Twórców.

Laniakea Pictures to spółka medialno-rozrywkowa odpowiedzialna za development i produkcję treści audiowizualnych i wydawniczych. Prowadzi działalność w obrębie produkcji filmowej (filmy pełnometrażowe, seriale, animacje) oraz wydawniczej (komiksy, książki, gry planszowe i RPG). Głównym celem działalności jest wytwarzanie nowych uniwersów i ich bohaterów. Firma działa w oparciu o wewnętrzne jak i zewnętrzne zespoły kreatywne i produkcyjne. Współpracuje ze światowymi ekspertami w dziedzinie kinematografii, literatury gatunkowej, komiksu, animacji i game-devu. Aktualnie największym realizowanym przez spółkę projektem jest wysokobudżetowa produkcja autorskiego konceptu o międzynarodowym potencjale, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok. Projekt serialu, gier i publikacji wykorzystuje motyw dinozaurów, którego ujęcie zachwyci fanów fantasy i sci-fi.

Spółka EKIPATONOSI zajmuje się konfekcją odzieży oraz akcesoriów z wysokiej jakości materiałów. Spółka odpowiada za projektowanie, konfekcję i wysyłkę odzieży oraz akcesoriów dystrybuowanych w oparciu o domeny: ekipatonosi.pl, genzie.store, krakowkings.store oraz indeste.pl. Posiada jeden stacjonarny punkt sprzedaży w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA, który jest jej strategicznym partnerem. Ponadto produkuje asortyment dla wielu twórców internetowych, co owocuje współpracą z jednymi z największych polskich influencerów.

GGBAY jest współproducentem oraz wydawcą gier. Obecnie finalizuje prace nad w pełni autorską produkcją gry mobilnej “My Dino Friend” dostosowanej do potrzeb IOS oraz Android. Spółka zamierza rozpocząć prace nad kolejnymi tytułami poprzez wykreowanie treści gry i kooperację z zewnętrznym partnerem przy jej tworzeniu lub udzielając licencji na gry osadzone w posiadanych uniwersach/prawach autorskich (IP).

Pozostałymi spółkami w Grupie są BRAINCHILD – spółka księgowa, Kraków Football Kings – krakowska drużyna footballu amerykańskiego oraz EKIPA Investments – wspierająca młodych przedsiębiorców poprzez dostarczanie kapitału oraz wsparcie w rozwoju biznesów, w które inwestuje.

„EKIPA to holding posiadający kilka spółek, które bardzo dobrze komercjalizują IP, które mają w portfolio. W świadomości ludzi to marka związana z projektem prowadzonym przez Karola ‘Friza’ Wiśniewskiego. Realnie to znacznie więcej. Zakończenie projektu Dom Ekipy, to nie koniec marki Ekipa. Dziś EKIPA HOLDING i inne wyspecjalizowane w poszczególnych branżach spółki dynamicznie się rozwijają i realizują projekty na światowym poziomie. Obecnie cały NewConnect przeżywa gorsze chwile i kurs EKIPA HOLDING też oczywiście jest na to podatny. Wierzę głęboko w ogromny sukces tych młodych, kreatywnych i utalentowanych, pełnych determinacji ludzi, zarówno na rynku polskim jak i światowym, czego przedsmak już mieliśmy. Mam nadzieję, że inwestorzy docenią model biznesowy jaki oferuje EKIPA HOLDING SA” – zaznacza January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI, cytowany w raporcie.