EKIPA Holding S.A. intensyfikuje działalność inwestycyjną

Spółka notowana od 11 maja bieżącego roku na rynku NewConnect intensyfikuje działania swojego inwestycyjnego ramienia w postaci EKIPA Investments ASI. Podmiot powstał w celu budowania osobnego niezależnego profilu biznesowego w grupie EKIPA. Celem są inwestycje w spółki, którym oprócz kapitału zostanie zaoferowane wsparcie w szczególności w influencer marketingu, branży FMCG oraz tworzenia nowych marek.

W ramach tej działalności naturalne będzie oferowanie spółkom, w które zainwestowano możliwości znalezienia efektów synergii z grupą EKIPA. W kręgu zainteresowania są podmioty z branży nowych technologii i mediów, rozrywki oraz e-commerce. Ekipa Investment ASI inwestuje w spółki na etapie pre-seed oraz seed. Wartość pojedynczej inwestycji kapitałowej to od 250 tys. zł do 1 mln zł.

Dzięki nabytemu doświadczeniu udało nam się zbudować siatkę synergii oraz kontaktów które chcemy oferować spółkom portfelowym. Poprzez inwestycje w podmioty ‘zapraszamy do rodziny’ wybrane projekty. Jesteśmy przekonani, że dajemy potencjalnym spółkom unikalną możliwość dołączenia do naszego ekosystemu, która w wielu wypadkach jest nawet ważniejsza niż sam kapitał. Zamierzamy rozbudowywać naszą działalność jako EKIPA Holding i dzięki posiadaniu własnego ramienia inwestycyjnego będziemy w stanie dostarczać ciekawe projekty – wskazuje Krzysztof Misiałkiewicz, wiceprezes EKIPA Investments ASI.

Podmiot inwestycyjny grupy EKIPA z sukcesem zakończył w dniu 13 maja bieżącego roku emisję udziałów i pozyskał 9,3 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na kilkanaście projektów inwestycyjnych. Jednocześnie rozpoczęło się poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych. Wszystkie informacje dla chętnych startupów można znaleźć na stronie ekipainvestments.pl. Wszelkie interesujące projekty będą weryfikowane zgodnie z polityką inwestycyjną EKIPA Investments ASI w oparciu o wypracowane procedury.

Spółka zrealizowała już swoje pierwsze inwestycje m.in. kupując udziały w Horex S.A. Jest to firma silnie egzekwująca nowoczesne modele biznesowe, w tym w szczególności asset light business model. Dzięki zastosowanemu modelowi dropshipping/order4order, dedykowanemu systemowi, wykorzystała istniejącą infrastrukturę i połączyła się bezpośrednio z największymi w Polsce dystrybutorami kosmetyków. Daje to klientowi ponad 30 000 produktów w jednym miejscu od ponad 1200 producentów znajdujących się w 580 kategoriach produktowych. Jednocześnie nie ma konieczności posiadania magazynu, towaru oraz pracowników niezbędnych do ich wysłania. Dzięki temu zespół Horex, zbudowany z osób z doświadczeniem w takich firmach jak Eobuwie, Cinkciarz, Neonet oraz Rossmann, skupia się głównie na budowaniu znaczącej pozycji na rynku beauty online.

Nasza grupa cieszy się ogromną popularnością, a sukces jaki udało nam się osiągnąć jest inspiracją dla wielu osób. Chcemy zaangażować się w inwestycje promujące ciekawe pomysły, którym możemy dostarczyć znacznie więcej wartości poprzez wykorzystanie naszego doświadczenia, kontaktów i know-how – dodaje Krzysztof Misiałkiewicz.

EKIPA Holding S.A. po finalizacji połączenia z BBI S.A. jest od 11 maja 2022 r. notowana na rynku NewConnect. Trwają obecnie prace nad nową strategią rozwoju, która powinna zostać zaprezentowana w ciągu kilku tygodni.