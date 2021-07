Ekspansja sieci eobuwie.pl w Czechach. W Pradze powstanie pierwszy sklep, dostawa nawet w 90 minut

W piątek, 30 lipca, w prestiżowej galerii handlowej Novy Smichov w Pradze eobuwie.pl otworzy swój pierwszy sklep w Czechach. To debiut na rynkach zagranicznych i jednocześnie początek ekspansji międzynarodowej sieci stacjonarnej polskiej spółki. Prascy klienci poznają wyposażony w najnowsze technologie koncept, który łączy ofertę dwóch brandów: eobuv.cz i MODIVO. A to oznacza 100 tys. produktów dostępnych od ręki, interaktywne przymierzalnie i dostawę produktów bezpośrednio ze sklepu do dowolnego miejsca na terenie Pragi nawet w 90 min! Za doświadczenia digitalowe odpowiada partner Nanovo.

Do tej pory spółka była obecna w Czechach w kanale online. Eobuwie.pl rozpoczęło sprzedaż na tym rynku w 2014 r.

– Czechy są nam szczególnie bliskie. Debiutujemy u naszych południowych sąsiadów z kolejnym przełomowym projektem. Tym razem mamy przyjemność zaprosić klientów na zakupy w nowej formule do popularnej galerii handlowej Novy Smichov. Format praskiego salonu wzbogacony został o modowe portfolio MODIVO. Klienci w jednym miejscu będą więc mogli skompletować pełną stylizację – mówi Mikołaj Wezdecki, Członek Zarządu i Dyrektor e-commerce eobuwie.pl.

Najnowsza technologia w trakcie zakupów

– Cieszymy się, że pierwszy zagraniczny sklep otwieramy właśnie w Pradze, gdzie nasze produkty są znane od 8 lat. Nasi klienci będą mieli możliwość przeżyć z nami zupełnie nowe doświadczenie zakupowe – łączące online i offline – mówi Roman Puchała, General Manager CCC i eobuwie.pl w Czechach.

W praskim salonie, który zajmuje aż 1800 mkw., postawiono na pełną digitalizację. Zrezygnowano z fizycznej ekspozycji produktów, ponieważ są one prezentowane na tabletach i ekranach multimedialnych. Wyodrębniono specjalną przestrzeń na komfortowe garderoby, w których również znajdują się tablety. Dzięki nim można, już w trakcie przymierzania wybranych rzeczy, zamówić dany produkt w innym rozmiarze lub kolorze.

Klienci będą także mogli skorzystać z darmowej usługi esize.me. To system skanowania w stóp w 3D. Dzięki niemu klient otrzymuje rekomendacje dot. rozmiaru obuwia z całej oferty dostępnej online, niezależnie od marki czy fasonu. I to wszystko bez konieczności fizycznego przymierzania butów.

– Jesteśmy niezwykle dumni, ze technologia Nanovo wspiera eobuwie.pl i MODIVO, w pierwszym kroku ekspansji zagranicznej sklepów detalicznych. Sukces tego konceptu w Polsce i zainteresowanie, jakie wzbudził wśród klientów, są ogromne. Wierzę, że podobny scenariusz powtórzy się również w Pradze. Jednocześnie w Czechach Nanovo obsługuje sieci Sephora oraz Cinema City. Z tego powodu zdecydowaliśmy się otworzyć w stolicy tego kraju biuro oraz rozpocząć lokalną działalność handlową – mówi Piotr Badowski, CEO Nanovo.

Ekspresowa dostawa nawet w 90 minut

Dodatkowo we wrześniu w Pradze planowane jest uruchomienie usługi Same Day Delivery, czyli dostawy w ten sam dzień.

– Stawiamy na najwyższe standardy obsługi, dlatego na terenie aglomeracji oferować będziemy dostawę ekspresową, nawet w 90 minut. Zaproponujemy klientom także konkretne przedziały czasowe, aby mogli określić dogodną godzinę wizyty kuriera z zakupami – mówi Konrad Jezierski, Prezes Zarządu spółki Eobuv.cz oraz Dyrektor Retail Grupy eobuwie.pl.