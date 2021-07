Satis Group wchodzi w nowy etap rozwoju w nowej rzeczywistości

Satis Group S.A., notowana na GPW grupa technologiczna, zakończyła ostatni etap procesu restrukturyzacji, co pozwala jej w pełni skoncentrować się na rozwoju działalności w nowych, bardzo dobrze rokujących segmentach. Uprawomocniło się postanowienie o wykonaniu układu, zatwierdzonego z wierzycielami w marcu 2020 roku, które Spółka otrzymała od Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy 8 czerwca br.

Formalne zakończenie procesu pozwoli Spółce po okresie stagnacji w pełni skoncentrować się na rozwoju działalności w nowych segmentach z obszaru medtech: walce z niepłodnością oraz profilaktyce znamion skóry. Satis Group przygotowuje się również do wejścia w trzeci, niezapowiedziany jeszcze obszar tego rynku.

W oczekiwaniu na postanowienie sądu Spółka kontynuowała działalność operacyjną, czego efektem było odnotowanie w 2020 roku w stosunku do lat ubiegłych znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży, a także dobrych wyników finansowych. Jednostkowy zysk netto odnotowany w ubiegłym roku wyniósł prawie 900 tys. zł.

– Postanowienie sądu o wykonaniu układu sprawiło, że proces restrukturyzacji Satis Group to już przeszłość. Mimo, iż minął ponad rok od zatwierdzenia układu przez wierzycieli to staraliśmy się wykorzystać ten czas w pełni efektywnie. Reorganizowaliśmy dotychczasową działalność oraz identyfikowaliśmy nowe, perspektywiczne branże. W efekcie przeprowadzonych wówczas analiz zdecydowaliśmy się na inwestycje w INVO BioScience oraz Myneviskin – komentuje Andrzej Wrona, Prezes Zarządu Satis Group S.A.

Spółka zakupiła akcje i od końca kwietnia prowadzi zaawansowane negocjacje z amerykańską firmą medyczną INVO BioScience Inc., notowaną na NASDAQ. Obie spółki podpisały list intencyjny i są coraz bliżej ustalenia warunków współpracy, w ramach której Satis Group będzie mogła otwierać placówki medyczne leczące między innymi niepłodność innowacyjną metodą autorstwa INVO BioScience Inc. Spółka jest autorem technologii INVOcell®, pierwszego systemu do inkubacji wewnątrzpochwowej (IVC) dopuszczonego przez FDA w Stanach Zjednoczonych.

– Metoda INVOCell została zatwierdzona przez FDA, a z publikowanych badań wynika, że jest ona równie skuteczna jak pozostałe metody. To co jednak najważniejsze, może być ona stosowana również jako uzupełnienie pozostałych terapii takich jak IVF, zwiększając tym samym szansę na zapłodnienie. Z pewnością nie należy jej traktować jako zastępstwo IVF. Warto także zaznaczyć, że jest to metoda, która da możliwość wyleczenia niepłodności w grupach społecznych, które z przyczyn światopoglądowych nie korzystały z innych metod – informuje Marcin Hańczaruk, Wiceprezes Satis Group S.A.

Wprowadzenie do Polski oraz krajów regionu CEE innowacyjnej technologii INVOcell to jeden z dwóch filarów rozwoju spółki na rynku MedTech.

5 maja Spółka podpisała umowę inwestycyjną z firmami Myneviskin oraz Nevicosmetics, których założycielem jest znana influencerka Yulianna Yussef. W ramach umowy Spółka nabędzie 25 procent udziałów w medyczno-kosmetycznych biznesach. Nevicosmetics, która stworzyła linię kremów Nevicream ze specjalnym filtrem przeciwsłonecznym, jest już na przededniu wprowadzenia swojego produktu na rynek globalny.

– Nasze kremy mają potencjał do osiągnięcia globalnego sukcesu. W ubiegłym miesiącu linia Nevicream otrzymała certyfikat FDA, dzięki czemu będziemy mogli wprowadzić kremy do sprzedaży w USA. Obecnie przygotowujemy się do wprowadzenia kremów do sprzedaży w skali globalne. Uruchomienie sprzedaży powinno nastąpić na przestrzeni najbliższych tygodni – komentuje Yulianna Yussef, współzałożycielka oraz pomysłodawczyni Nevicosmetics oraz Myneviskin.

Myneviskin natomiast realizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest prowadzenie działań R&D nad opracowaniem funkcjonalnej aplikacji połączonej ze skanerem wraz ze zbiorem materiałów edukacyjnych i instruktażowych, która pozwoli na kontakt pacjenta z lekarzem, a także umożliwi wstępną diagnostykę różnych form i odmian złośliwych nowotworów, a także zmian skórnych na podstawie charakterystycznych cech znamion (w tym pigmentacji, kształtu, struktury itp.).

Prowadzone projekty z obszaru medtech bardzo dobrze rokują szybki rozwój po okresie stagnacji spółki. Do tych dwóch projektów w niedługim czasie Satis Group planuje dołączyć trzeci projekt, który jest w toku rozważania i analiz ekspertów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w przeciągu najbliższych tygodni.