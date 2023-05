Enefit wprowadza na polski rynek ładowarki do samochodów elektrycznych i będzie rozwijał publiczną sieć ładowania.

Enefit, spółka należąca do estońskiej, państwowej grupy Eesti Energia, jednego z największych producentów energii w krajach bałtyckich, zaoferuje swoim klientom biznesowym w Polsce zarówno zakup, jak i wynajem nowoczesnych ładowarek do e-samochodów. Firma będzie też rozwijać publiczną sieć ładowania dostępną dla rosnącej floty samochodów elektrycznych w Polsce, których liczba przekroczyła już 67 tys. pojazdów[1].

Nowa oferta Enefit w Polsce umożliwi klientom biznesowym zakup oraz wynajem inteligentnych ładowarek do samochodów elektrycznych. Firma zajmie się również instalacją, zapewni pełne wsparcie techniczne i konserwację oraz umożliwi zarządzanie stacją online. Użytkownicy będą mogli monitorować stację i sterować ładowaniem za pomocą aplikacji mobilnej.

– Liczba pojazdów elektrycznych w Polsce rośnie coraz szybciej, co zwiększa zapotrzebowanie na stacje ładujące. Co więcej, rozwój tego rynku wymuszają regulacje. Obowiązująca ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych zobowiązuje dużych przedsiębiorców, których nieruchomości dysponują ponad 20 stanowiskami postojowymi, aby do 2025 roku stworzyli tam infrastrukturę do ładowania elektryków. W praktyce wymóg ten dotyczyć będzie większości budynków biurowych, handlowo-usługowych, zakładów produkcyjnych, czy hoteli. – mówi Maciej Kowalski, prezes Zarządu Enefit w Polsce i dodaje: – Będzie to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Nasza usługa inteligentnego ładowania ma jednak wspierać naszych klientów nie tylko w spełnieniu wymogów regulacyjnych, ale i w ich drodze do zielonej transformacji i czystego transportu.

Budowa publicznej sieci ładowarek

Enefit rozpoczął także budowę publicznej sieci ładowarek, przeznaczonej dla wszystkich kierowców samochodów elektrycznych w Polsce. – Na koniec marca 2023 r. po polskich drogach jeździło ok. 67 tys. aut z napędem elektrycznym, natomiast punktów ładowania było jedynie ok. 5300[2]. Na jeden punkt przypada więc średnio 12,6 pojazdów, podczas gdy na najbardziej rozwiniętym rynku w Holandii samych ładowarek jest pond 90 tys.[3], przy ponad 300 tys. zarejestrowanych elektryków. Widać więc jak wielki jest potencjał wzrostu. – komentuje Maciej Kowalski i dodaje: – Naszym celem jest instalacja 450 ładowarek publicznych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat. Mamy wiedzę i doświadczenie zaczerpnięte z krajów bałtyckich, gdzie marka Enefit VOLT jest liderem i wierzymy, że uda nam się z sukcesem przenieść je na polski rynek i zbudować tu silną pozycję.

Enefit wdroży na polski rynek model biznesowy działający już na rynkach bałtyckich. Spółka zaoferuje pokrycie kosztów inwestycji w infrastrukturę na terenie nieruchomości klienta, w zależności od proponowanej lokalizacji i jej potencjału. Usługa Enefit VOLT zapewni kompleksową obsługę i serwis ładowarki, a także miesięczne opłaty za dzierżawę gruntu. W ramach publicznej sieci ładowania kierowcy pojazdów elektrycznych będą mieli do dyspozycji trzy typy ładowarek: o mocy do 22 kW, o mocy do 50 kW oraz o mocy powyżej 150 kW. Typy ładowarek w danej lokalizacji będą dopasowane do lokalnych potrzeb i natężenia ruchu. Firma przygotowała także aplikację na urządzenia mobilne, za pomocą której możliwe jest znalezienie punktu ładowania, rezerwacja sesji, opłacenie usługi, przejrzenie statystyk ładowania czy generowanie faktur. Aplikacja Enefit VOLT dostępna jest w sklepach AppStore oraz Google Play.

Publiczne punkty sieci Enefit VOLT w czasie ładowania będą w stu procentach wykorzystywać zieloną energię dostarczaną przez Enefit. To kolejne rozwiązanie mające na celu wspieranie klientów firmy we wdrażaniu zielonej rewolucji oraz zmniejszaniu ich wpływu na środowisko. Enefit w Polsce oferuje również inne usługi z zakresu produkcji energii z OZE, modernizacji oświetlenia, a także wspiera w zwiększaniu efektywności energetycznej.

Publiczna sieć ładowania Enefit VOLT działa od 2020 roku. Funkcjonuje już w Estonii, Litwie, Łotwie, a od teraz usługa będzie rozwijana także w Polsce. Usługa otrzymała także dofinansowanie z unijnego instrumentu finansowego CEF (Connecting Europe Facility) w wysokości 2 mln euro, dzięki czemu do końca przyszłego roku w 20 lokalizacjach w 4 krajach zostanie udostępnionych łącznie 40 ultraszybkich ładowarek o mocy co najmniej 150 kW. W zależności od pojazdu, ładowanie do 100 km zasięgu będzie możliwe w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki wsparciu CEF Enefit zbuduje punkty ładowania na trasie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), umożliwiając przejazd pojazdem elektrycznym z Tallina, przez Rygę, Wilno i Warszawę, aż do Krakowa.

[1] Licznik Elektromobilności, I kw. 2023, PSPA

[2] Ibidem.

[3] ACEA, Czerwiec 2022