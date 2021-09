Euvic i Unity Group łączą siły

Euvic i Unity Group, jedni z czołowych graczy na krajowym rynku usług IT, nawiązują unikalną współpracę. Jako ekspert cyfrowej transformacji handlu, Unity Group zbuduje w Grupie Euvic całkowicie nowy filar działalności – commerce transformation, tworząc tym samym dedykowaną propozycję dla tego sektora. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w dotychczas realizowaną strategię Grupy Euvic – Integratora 2.0, ale jest też materializacją dążeń Unity Group do przyspieszenia rozwoju i daje jej szerszy dostęp do rynków i branż, w których działa Euvic.

W wyniku pandemii znacząco przyspieszyła cyfrowa transformacja firm, a ostatnie miesiące pokazały, że będzie ona jedynie postępować. Siłą napędową tego procesu są firmy świadczące profesjonalne doradztwo i usługi IT, wśród których (w ujęciu regionalnym i globalnym) dochodzi do zaostrzonej konkurencji. W tej sytuacji rozdrobniona branża w Polsce potrzebuje silnych, zintegrowanych graczy z szeroką ofertą end-to-end, która będzie atrakcyjna zarówno dla klientów lokalnych, jak i zagranicznych. Wobec tego wyzwania udziałowcy Grupy Euvic i Unity Group, postanowili połączyć siły i wykorzystać efekt synergii płynący z tej współpracy. Cel: stworzyć europejskiego czempiona z obszaru cyfrowej transformacji.

– Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie e-commerce, widzimy potrzebę oferowania naszym klientom nowych kompetencji i rozwiązań. Dlatego chcemy zwiększyć różnorodność oferowanych usług o konsulting transformacji cyfrowej i rozwiązania wspomagające jej przeprowadzenie. Duże znaczenie mają też kompetencje managerskie zarządu Unity Group, które znacząco wzmocnią całą Grupę Euvic – mówi Wojciech Wolny, współzałożyciel i prezes zarządu Euvic. – Mamy podobne podejście do prowadzenia biznesu – chcemy działać aktywnie na rynku M&A i konsekwentnie budować wizerunek lidera rynku o międzynarodowym zasięgu – dodaje.

– Dołączenie do Grupy Euvic będzie kontynuacją realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju w obszarze cyfrowej transformacji handlu. To partnerstwo jest ambitnym krokiem, który pozwoli nam na zwiększenie skali działania i szybszą ekspansję, również międzynarodową. Po sfinalizowaniu serii transakcji, opierających się o wymianę akcji, Unity Group pozostanie autonomiczną spółką, która wejdzie do Grupy Euvic. Jednocześnie dotychczasowi właściciele Unity Group staną się udziałowcami Euvic. Będziemy działać pod tą samą nazwą i z tym samym, a nawet większym, zespołem pracowników – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes zarządu Unity Group.

Na wznoszącej fali digitalizacji

Euvic jest jedną z największych technologicznych grup kapitałowych w Polsce. Łączny przychód spółek w Grupie wyniósł w 2020 roku ponad 726 mln zł, a EBITDA 63,8 mln zł. Do tej pory Grupa skupiała swoją aktywność na 5 kluczowych filarach: Software Development, Body/Team Leasing, IT Infrastructure, Innovations oraz Performance (wcześniej Digital).

Z kolei Unity Group (50 mln zł przychodów w 2020 r., około 70 mln planowane na rok 2021) to ekspert w zakresie cyfrowej transformacji handlu, posiadający unikalne doświadczenia i kompetencje w doradztwie oraz dostarczaniu złożonych projektów platform handlowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z branży sprzedaży detalicznej, dystrybucji, a także firm handlowo-produkcyjnych i usługowych. Te kompetencje spółki pozwolą jej stworzyć w ramach Grupy Euvic nowy, 6. filar – Commerce Transformation. W ciągu najbliższych 2-3 lat Unity Group planuje dwukrotny wzrost, który ma być realizowany zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Finalizacja pierwszych przejęć planowana jest jeszcze w 2021 roku.

Nowa, lepsza oferta z giełdą w tle

Oprócz stałego rozwoju własnych usług, Unity Group wraz z pozostałymi spółkami Grupy Euvic, będą poszukiwać dalszych synergii ofertowych i zapewniać kompleksową obsługę przy wszelkich projektach związanych z digitalizacją biznesu. Oferty spółek są komplementarne, więc na ich współpracy skorzystają obecni i przyszli klienci.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii integratora 2.0 Grupa Euvic stanie się europejskim liderem cyfrowej transformacji, zatrudniającym kilka tysięcy osób, który będzie konkurował z innymi potentatami branży IT na całym świecie. Skala działania Grupy i jej dotychczasowe transakcje pokazują, że do tej pory ten plan był skutecznie realizowany. W pewnym horyzoncie poważnie rozważany jest też scenariusz wprowadzenia Grupy na GPW w celu pozyskania kapitału na ekspansję zagraniczną i nieustanny rozwój innowacji produktowych.