Faktoring rośnie w niepewnych czasach

Komentarz Konrada Klimka, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PZF do wyników rynku faktoringu za 2022 rok.

Zamiana faktur na gotówkę zyskuje na popularności niezależnie od tego czy rynki są w fazie prosperity czy ogarnął je kryzys. Przedsiębiorcy korzystają z faktoringu ze względu na jego unikatową elastyczność. Usługa pozwala zachować płynność finansową, oferując prosty dostęp do środków na bieżącą działalność. W ostatnim roku pomimo zawirowań na rynkach znacząco wzrosły obroty firm faktoringowych w Polsce, w tym wzrosła liczba faktur, na podstawie których firmy korzystały z finansowania.

Polska weszła w 2023 r. z najwyższą od 26 lat inflacją i najniższym poziomem optymizmu konsumentów. Zjawiskom tym towarzyszą wysokie stopy procentowe, znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i utrzymująca się niepewność w otoczeniu makroekonomicznym. Z czynnikami tymi przedsiębiorcy zmagali się już w 2022 r., jednak niektóre z nich w najbliższych miesiącach mogą się nasilić i pozostać z nami na dłużej.

Pierwszoplanową rolę nadal może odgrywać inflacja, która oddziałuje na rynek faktoringu. Jej wysokość miała istotny wpływ na wartość wystawianych przez przedsiębiorców faktur, co przełożyło się na spektakularny wzrost obrotów firm faktoringowych. W 2022 r. przekroczyły one 460 mld zł, czyli blisko 100 mld więcej niż w poprzednim roku, co dało wzrost o 27 proc.

Znacząco rośnie także liczba faktur przedstawianych przez podmioty gospodarcze do sfinansowania w ramach transakcji faktoringowych. Już 24 mln tego typu dokumentów wykupiły firmy faktoringowe w 2022 r. czyli o 13 proc. więcej niż w roku poprzednim. To efekt rosnącego zapotrzebowania na gotówkę, która jest na bieżąco i sprawnie dostarczana faktorantom. Korzystanie z faktoringu jest coraz bardziej popularne i staje się dla firm alternatywnym do kredytu sposobem pozyskiwania środków na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Wpływ zjawisk makroekonomicznych znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach charakterystycznych dla rynku faktoringu. W obrotach ponownie zarysowała się nieznaczna przewaga faktoringu niepełnego nad pełnym – 51 do 49 proc. Gdy cały rynek urósł o 27 proc. faktoring niepełny zanotował wzrost o 32 proc. a pełny tylko o 22 proc.

Obroty w faktoringu międzynarodowym wzrosły o 27 proc. do poziomu ponad 80 mld zł, co stanowi 17 proc. udział obrotach faktoringowych ogółem.

Spoglądając na perspektywy na 2023 r. faktorzy pozostają umiarkowanymi optymistami. Prognozujemy, że rynek pozostanie w fazie wzrostowej, choć jej dynamika może już nie być tak imponująca, jak w ostatnich latach.

Komentarz Łukasza Ramczewskiego z PragmaGO:

Wartość obrotu na rynku faktoringu ponownie osiągnęła prawie 30% wzrostu r/r. To świetny wynik, który potwierdza, że faktoring zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców, do czego przyczynia się działalność faktorów, w tym PragmaGO.

Warto podkreślić, że na przestrzeni lat wraz ze wzrostem obrotów wzrosła zarówno liczba klientów, jak i liczba obsługiwanych faktur. To efekt transformacji i digitalizacji rynku faktoringu. Wybrani faktorzy postawili na rozwój technologiczny i automatyzację procesów, dzięki czemu klienci faktoringowi są obsługiwani szybko, a korzystanie z usługi jest wygodne. W rezultacie w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił pięciokrotny wzrost mocy obsługi wierzytelności przez faktorów. PragmaGO jest jednym z kilku faktorów o najwyższym stopniu digitalizacji usług. Dzięki własnemu software house na bieżąco wprowadzamy kolejne udogodnienia dla klientów, jak np. możliwość zawierania umów poprzez podpis elektroniczny, szybkie płatności Paybylink i Blik, czy automatyzację w zakresie rozliczeń. W ciągu roku skróciliśmy czas wydawania decyzji o finansowaniu o połowę.

Poprzednie dwa lata pokazały, że faktoring to finansowanie, które pomaga przedsiębiorcom także w trudnych warunkach rynkowych. Zaburzone łańcuchy dostaw spowodowane najpierw pandemią, później wojną w Ukrainie, tworzyły zatory płatnicze. Faktoring pozwalał odzyskać zamrożone pieniądze. Wzrost inflacji zmuszał firmy do kupowania towarów na zapas, aby wyprzedzić podwyżki cen. Również w tym aspekcie faktoring był sposobem na szybki dostęp do gotówki