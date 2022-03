Ford powołuje odrębne przedsiębiorstwa. W ten sposób przyspiesza transformację w kierunku pojazdów zeroemisyjnych

Ford powołuje odrębne firmy działające w sektorze pojazdów elektrycznych i spalinowych, które będą w stanie z powodzeniem konkurować zarówno z nowymi producentami pojazdów elektrycznych, jak i z uznanymi producentami z branży

Ford, bazując na doświadczeniu i wiedzy inżynieryjnej oraz wielkoseryjnej produkcji, chce działać jak czołowy startup technologiczny, dostarczając klientom produkty w sposób ukierunkowany i szybki

Ford Blue , nieustannie obniżając koszty, upraszczając operacje i podnosząc jakość, będzie rozwijać ofertę kultowych pojazdów z silnikiem spalinowym, co powinno pobudzać wzrost i poprawiać rentowność. Zapewni także światowej klasy inżynierię sprzętowąi możliwości produkcyjne dla wszystkich jednostek Forda

, nieustannie obniżając koszty, upraszczając operacje i podnosząc jakość, będzie rozwijać ofertę kultowych pojazdów z silnikiem spalinowym, co powinno pobudzać wzrost i poprawiać rentowność. Zapewni także światowej klasy inżynierię sprzętowąi możliwości produkcyjne dla wszystkich jednostek Forda Ford Model e przyspieszy innowacje i wprowadzanie prekursorskich pojazdów elektrycznych na dużą skalę, a także opracuje oprogramowanie oraz technologie i usługi związane z pojazdami skomunikowanymi dla wszystkich modeli Forda

przyspieszy innowacje i wprowadzanie prekursorskich pojazdów elektrycznych na dużą skalę, a także opracuje oprogramowanie oraz technologie i usługi związane z pojazdami skomunikowanymi dla wszystkich modeli Forda Ford Blue i Ford Model e będą funkcjonować jako odrębne firmy , jednak będą jednocześnie dzielić się technologiami i najlepszymi praktykami, aby jak najlepiej wykorzystać efekt skali i wdrażać usprawnienia. Wraz z Ford Pro wszystkie trzy firmy będą prowadzić odrębne rachunki zysków i strat do 2023 roku

, jednak będą jednocześnie dzielić się technologiami i najlepszymi praktykami, aby jak najlepiej wykorzystać efekt skali i wdrażać usprawnienia. Wraz z Ford Pro wszystkie trzy firmy będą prowadzić odrębne rachunki zysków i strat do 2023 roku Firma przyspiesza realizację planu Ford+ w celu uwolnienia wzrostu i wykreowania profitów dla akcjonariuszy – marży skorygowanego zysku EBIT firmy na poziomie 10% i rocznej produkcji ponad 2 milionów pojazdów elektrycznych do 2026 roku. Można oczekiwać, że do 2030 roku pojazdy elektryczne będą stanowić połowę globalnego wolumenu

Ford kontynuuje proces przekształcania globalnej działalności motoryzacyjnej, przyspieszając rozwój i zwiększając ofertę innowacyjnych, skomunikowanych pojazdów elektrycznych. Jednocześnie wykorzystuje swoje kultowe produkty i marki, aby zwiększyć wydajność operacyjną i w pełni wykorzystać potencjał inżynierski i przemysłowy.

„Nie po raz pierwszy Ford stara się zdefiniować od nowa kierunki rozwoju przyszłości i podąża własną drogą” – powiedział Bill Ford, Prezes Zarządu Forda. „Mamy niezwykłą okazję, aby prowadzić działalność w porywającej nowej erze pojazdów skomunikowanych i elektrycznych, dawać klientom to, co Ford ma najlepszego, a także realnie pomagać w poprawianiu stanu naszej planety.”

W maju ubiegłego roku Prezes i Dyrektor Generalny Forda Jim Farley przedstawił plan Ford+, nazywając go największą szansą firmy na wzrost i tworzenie wartości od czasu, gdy Henry Ford rozpoczął produkcję Modelu T na dużą skalę. Utworzenie dwóch odrębnych, ale strategicznie współzależnych firm motoryzacyjnych, czyli Ford Blue i Ford Model e, wraz z nową firmą funkcjonującą pod nazwą Ford Pro, pomoże uwolnić pełen potencjał planu Ford+, jak również będzie napędzać dalszy wzrost i budowanie wartości. Dzięki temu Ford zajmie pozycję, która pozwoli mu na osiągnięcie przewagi, zarówno nad starszymi producentami samochodów, jak i nowymi konkurentami z branży EV.

„W krótkim czasie dokonaliśmy ogromnego postępu. Wprowadziliśmy na rynek światowy serię niezwykle popularnych produktów, a popyt na nasze nowe pojazdy elektryczne, takie jak F-150 Lightning i Mustang Mach-E, jest ogromny” – stwierdził Jim Farley. „Niemniej, dzięki programowi Ford+ chcemy ponownie zyskać miano wyjątkowej i zmieniającej świat firmy, a to wymaga koncentracji. Idziemy na całość, tworząc oddzielne, ale uzupełniające się firmy, które pozwolą na szybkie wdrożenie zmian i zapewnią nieograniczoną innowacyjność w działaniu Ford Model e oraz przemysłowe know-how Ford Blue. Wielkość produkcji i kultowe marki, takie jak Bronco, to coś, o czym firmy dopiero rozpoczynające działalność mogą tylko pomarzyć.”Motorem zmian było przekonanie, że aby Ford mógł się rozwijać oraz dostarczać pojazdyi usługi elektryczne i połączone cyfrowo, a także czerpać korzyści z kultowej rodziny pojazdów spalinowych, potrzebne jest zupełnie inne podejście, a także talenty i wreszcie organizacja.

Decyzja o stworzeniu Ford Model e była oparta na sukcesie małych, nastawionych na realizację misji zespołów Forda, które opracowały Forda GT, SUV-a Mustanga Mach-Ei pickupa F-150 Lightning, jak również działu Forda zajmującego się pojazdami elektrycznymiw Chinach.

„Ford Model e będzie centrum innowacji i rozwoju Forda – zespołem najlepszych na świecie specjalistów w dziedzinie oprogramowania, elektryki i motoryzacji, który stworzy naprawdę niesamowite pojazdy elektryczne i opracuje cyfrowe rozwiązania dla nowych pokoleń klientów Forda” – powiedział Farley.

„Misją Ford Blue jest zbudowanie bardziej dochodowej i dynamicznej działalności w zakresie pojazdów spalinowych, wzmocnienie pozycji odnoszących sukcesy i kultowych rodzin pojazdów oraz zwiększenie lojalności klientów poprzez świadczenie nieocenionych usług. Chodzi o wykorzystanie stuletniego doświadczenia i wiedzy do budowania nowej przyszłości. Ten zespół będzie wyjątkowo mocno zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości, ograniczanie strat w każdym aspekcie działalności, maksymalizację przepływów finansowych i optymalizację naszego śladu przemysłowego.”

Ford Model e i Ford Blue będą działać odrębnie, ale będą się również wzajemnie wspierać – podobnie jak Ford Pro, którego zadaniem jest zapewnienie klientom biznesowym i podmiotom publicznym kompleksowej obsługi w zakresie pojazdów konwencjonalnych i elektrycznych oraz pełnego pakietu oprogramowania, ładowania, finansowania, serwisu i wsparcia w zakresie produktów Forda oraz produktów firm zewnętrznych. Ford Model e i Ford Blue będą również wspierać mobilność Ford Drive.

Zadania stojące przed Ford Model e to przede wszystkim:

przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów w dziedzinie oprogramowania, inżynierii, projektowania i doświadczeń użytkownika (UX) oraz doskonalenie nowych technologii i koncepcji, które można zastosować w całej działalności Forda; wprowadzenie w życie zupełnie nowego podejścia do projektowania, wdrażaniai popularyzowania prekursorskich, wielkoseryjnych pojazdów elektrycznychi skomunikowanych oraz usług dla klientów detalicznych, biznesowych, a takżew transportu współdzielonego; opracowanie kluczowych technologii i rozwiązań, takich jak platformy dla pojazdów elektrycznych, akumulatory, silniki elektryczne, falowniki, ładowanie i recykling, prowadzące do opracowania innowacyjnych pojazdów elektrycznych; oraz tworzenie platform oprogramowania i w pełni sieciowych architektur dla pojazdów, które będą budować satysfakcję z użytkowania skomunikowanychz siecią, aktualizowanych na bieżąco systemów pokładowych nowych modeli.



Co więcej, Ford Model e ma odegrać czołową rolę w opracowywaniu nowych, ekscytujących rozwiązań związanych z zakupem i eksploatowaniem pojazdów elektrycznych. Chodzi tu przede wszystkim o proste, intuicyjne platformy e-commerce, przejrzyste cenniki oraz spersonalizowaną obsługę klienta ze strony ambasadorów Forda. Ford Blue wdroży te najlepsze praktyki z myślą o podniesieniu jakości komunikacji oraz satysfakcji właścicieli pojazdów spalinowych.

Ford Blue będzie czerpać z wiedzy Forda w dziedzinie motoryzacji, aby:

poprzez inwestycje w nowe modele, doświadczenia i usługi wzmocnić pozycję kultowych, uwielbianych samochodów Forda, na przykład modeli serii F, Rangerai Mavericka, Bronco, Explorera oraz Mustanga; pomagać klientom w realizowaniu swoich pasji i prowadzeniu życia codziennego, dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom – począwszy od jazdy terenowej, przez osiągi, aż po różnego rodzaju aktywność rodzinną, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wymaga to wykorzystania walorów silnika spalinowego; dostarczać klientom nowych, spersonalizowanych, dostępnych zdalniei o każdej porze rozwiązań z poziomu zintegrowanego z pojazdami oprogramowania i systemów spod znaku Ford Model e; sprawić, aby uznana w branży jakość i wyjątkowa obsługa stały się powodem do wyboru i pozostania z Fordem na długo; wyeliminować straty i radykalnie obniżyć koszty produktu, produkcji i jakości; wspierać Ford Model e i Ford Pro dzięki sprawdzonym rozwiązaniom inżynieryjnym, zakupowym, produkcyjnym oraz możliwościom testowania i rozwoju pojazdów. W ten sposób możliwe będzie zapewnienie światowej klasy bezpieczeństwa, doznań podczas jazdy i obsługi, ciszy i komfortu oraz trwałości.



Ford potwierdza prognozy na rok 2022, które zakładają osiągnięcie od 11,5 mld do 12,5 mld USD skorygowanego zysku EBIT firmy. Górna granica odpowiada marży na poziomie 8%, której osiągnięcie byłoby możliwe o rok wcześniej, niż zakładał to poprzedni cel firmy. Dzięki ogłoszonym dziś zmianom, Ford podnosi swoje długoterminowe cele operacyjne i finansowe:

zakłada się, że skorygowana marża EBIT firmy osiągnie 10% do 2026 r., co oznaczałoby wzrost o 270 punktów bazowych w stosunku do 2021 r. Jest to możliwe dzięki wyższym wolumenom, optymalizacji kosztów pojazdów elektrycznych oraz znacznemu spadkowi kosztów strukturalnych ICE, sięgającemu 3 mld USD; plan zakłada ponad 2 miliony pojazdów elektrycznych produkowanych rocznie do 2026 r., co będzie stanowić około jednej trzeciej globalnego wolumenu Forda, a do 2030 r. nawet połowę, dzięki czemu pojazdy elektryczne zdobędą taki sam lub nawet większy udział rynkowy w segmentach, w których Ford już jest liderem; ponadto Ford przewiduje, że w 2022 r. wyda na rozwój sektora pojazdów elektrycznych 5 mld USD, w czym zawierają się nakłady inwestycyjne, wydatki i inwestycje bezpośrednie – stanowi to dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2021.



Ford podtrzymał swoje zobowiązanie co do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. oraz do wykorzystywania w 100% lokalnej, odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych do 2035 r.

„Nowe struktury zwiększą naszą zdolność do generowania najwyższego w branży wzrostu, rentowności i płynności w nowej erze transportu” – powiedział John Lawler, dyrektor finansowy Forda. „Dzięki temu zwiększymy naszą skuteczność w alokacji kapitału na działalność związaną z technologiami pojazdów spalinowych i elektrycznych oraz oczekiwane przez nas zyski – pomoże w tym maksymalne wykorzystanie obecnych możliwości, dodawanie nowych kompetencji tam, gdzie są one potrzebne, upraszczanie procesów i obniżanie kosztów. Co najważniejsze, wierzymy, że przyniesie to wzrost i znaczny profit dla naszych akcjonariuszy.”

Ford Model e i Ford Blue będą ściśle współpracować z innymi podmiotami wchodzącymiw skład działalności Forda. Ford Pro będzie nadal dostarczał najlepsze w branży produkty, usługi i doradztwo, na których polegają klienci biznesowi. Wspierane przez Forda firmyModel e i Ford Blue oraz Lincoln będą nadal produkować atrakcyjne pojazdy, dające właścicielom wyjątkowe powody do satysfakcji. Ford Drive będzie kontynuował rozwój nowych, skomunikowanych z siecią cyfrowych projektów biznesowych. Ford Credit będzie nadal dbaćo wsparcie kupującego i zwiększać jego zadowolenie, oferując pełen pakiet produktów i usług finansowych.

Kierownictwo

Wraz z otwarciem działalności Ford Blue i Ford Model e, Ford ogłasza kilka nominacji na stanowiska kierownicze. Jim Farley będzie pełnił funkcję prezesa Ford Model e, sprawując jednocześnie obecne funkcje prezesa i dyrektora generalnego Ford Motor Company.

Doug Field będzie kierował procesami opracowywania produktów Forda Model e jako główny specjalista ds. pojazdów elektrycznych i systemów cyfrowych. Będzie również kierował pracami nad rozwojem oprogramowania i zintegrowanych systemów dla całego Forda. Marin Gjaja będzie pełnił funkcję dyrektora ds. klienta w Model e, kierując działaniami w zakresie wprowadzania produktów na rynek, satysfakcji klienta oraz nowych inicjatyw biznesowych.

„Projektowanie naprawdę wyjątkowych pojazdów elektrycznych i sterowanych poprzez oprogramowanie – zapewniających satysfakcję, której klienci nie mogą sobie jeszcze wyobrazić – wymaga niestandardowych rozwiązań” – powiedział Field. „Tworzymy strukturę organizacyjną, która korzysta z całego know-how i możliwości Forda, ale która może działać szybko i z nieograniczaną wyobraźnią, tworząc nowe, rewolucyjne produkty.”

Kumar Galhotra będzie pełnił funkcję prezesa Ford Blue.

„Założenia Ford Blue są niezwykle ambitne” – powiedział Galhotra. „Zainwestujemy w naszą niezwykle popularną linię modeli F, uwolnimy pełen potencjał takich hitów jak Bronco i Maverick oraz wprowadzimy na rynek nowe pojazdy, m.in. przeznaczone na rynki światowe pickupy Ranger, Ranger Raptor i Raptor R. Połączymy te wspaniałe produkty z prostym, wygodnym i w pełni skomunikowanym systemem obsługi klienta, który zapewni wzrost poziomu lojalności właścicieli. Będziemy wysoce konkurencyjni pod względem kosztów i sprawimy, że jakość stanie się powodem, dla którego warto wybrać Forda. Dzięki temu Ford Blue stanie się motorem generującym przychody i rentowność dla całej firmy.”

Stuart Rowley i Hau Thai-Tang obejmą nowe stanowiska w globalnej strukturze, aby wspierać transformację Forda.

Rowley będzie pełnił funkcję głównego specjalisty ds. transformacji i jakości. Będzie on dążył do osiągnięcia wysokiej jakości, stanowiącej motywację klientów do wyboru Forda oraz pokieruje działaniami zmierzającymi do poprawy wydajności, opracowania uproszczonej, oszczędnej i konkurencyjnej struktury kosztów w całym przedsiębiorstwie.

Thai-Tang będzie kierował infrastrukturą produkcji Forda jako główny specjalista ds. platformy przemysłowej. Będzie kierował pracami nad pracami rozwojowymi produktów, łańcuchem dostaw i inżynierią produkcji w zakresie pojazdów spalinowych, a także systemów wspólnych dla Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro i Ford Drive.