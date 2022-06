FPP: Ozusowanie umów zleceń lepsze niż Polski Ład

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że jednym z wymogów Unii Europejskiej w celu uruchomienia środków z KPO dla Polski jest wprowadzenie pełnego ozusowania umów zleceń. To dobre rozwiązanie, które FPP postulowała jako pierwsza organizacja przedsiębiorców – już w 2018 roku FPP podpisała w tej kwestii porozumienie z NSZZ Solidarność. Dzięki pełnemu ozusowaniu umów zleceń lepszą emeryturę otrzyma ponad 800 tysięcy Polaków, budżet zyska 4 mld zł rocznie, a przedsiębiorcy będą mieli równe warunki konkurencyjne. Takie ustawy należy uchwalić jak najszybciej – aby rynek mógł się do nich przygotować – jednak wprowadzić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 roku.

Pełne ozusowanie umów zleceń jest ważnym elementem uruchomienia środków z KPO dla Polski. Ozusowanie umów zleceń to także istotny element rynku pracy, który poprawi sytuację emerytalną Polaków i wyrówna konkurencję firm na rynku. Jest to też rozwiązanie znacznie lepsze niż Polski Ład – ponieważ wzrost podatków jest daniną bezwzględną – bez wpływu na korzyść pracownika, zaś ozusowanie umów zleceń jest ekwiwalentne – a więc zwiększa poziom przyszłych świadczeń dla pracownika.

„FPP od wielu lat postuluje pełne ozusowanie umów zleceń – wraz z NSZZ Solidarność przygotowaliśmy pakiet rozwiązań wraz z wyliczeniami skutków takich regulacji. Teraz wymóg Unii Europejskiej w związku z KPO dotyczący ozusowania umów zleceń pokazuje, jak ważny jest to aspekt. Dotyczy zarówno rynku pracy, cywilizuje kwestie emerytalne i porządkuje konkurencyjność przedsiębiorstw. Ale w tym momencie jest już za późno, by taką dużą zmianę rynkową wdrożyć od 2023 roku. Dlatego należy ją uchwalić jak najszybciej – ale wprowadzić w życie od 1 stycznia 2024 roku. To ważne, bo taka zmiana będzie dotyczyć setek tysięcy pracowników i firm oraz całego rynku zamówień publicznych. Takie zmiany nie mogą być wprowadzane w pośpiechu i bez odpowiedniego przygotowania oraz planu finansowego. Należy też podkreślić, że budżet państwa zyska rocznie nawet 4 mld z w wyniku ozusowania umów zleceń. To istotny zastrzyk w sytuacji rosnących transferów i kosztów obsługi długu w wyniku inflacji” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych.

Postulaty FPP i NSZZ Solidarność uzgodnione już w 2018 roku obejmowały: