Freelancer vs software house – komu zlecić wykonanie projektu?

Rynek oferuje szeroki zakres usług informatycznych i programistycznych. Pewne wątpliwości może wzbudzać jedynie jakość wykonywanych usług oraz duża rozbieżność cenowa. Jak wybrać specjalistę godnego zaufania? Warto podjąć współpracę z freelancerem, czy lepiej postawić na software house? Poniższy artykuł ułatwi Ci podjęcie dobrej decyzji.

Czym jest studio software – krótka definicja

Studio software jest firmą specjalistyczną, zajmującą się tworzeniem wszelkiego rodzaju oprogramowania na indywidualne zamówienie klienta. Niejednokrotnie profil działalności obejmuje rozwijanie własnego oprogramowania komercyjnego. Takie firmy to swego rodzaju nowość na rynku IT. Powstały w wyniku specjalizacji branży interaktywnej, jednakże nie należy utożsamiać ich z agencjami interaktywnymi.

Software house cechuje wszechstronność, szerokie możliwości, a przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Z tego powodu współpraca z zespołem specjalistów studia software może stać się doskonałym wsparciem dla nowoczesnych, stawiających na digitalizację przedsiębiorstw. Ponadto będzie dobrym wyborem w przypadku firm, które nie zatrudniają stałego zespołu IT.

Freelancer vs software house – jaką współpracę wybrać?

Zacznijmy od tego, że freelancer i software house diametralnie różnią się nie tylko pod względem struktury, ale również sposobu wykonywania zlecenia. W obu przypadkach przewidziane zadania zostaną zrealizowane, jednak sposób wykonania, dobór rozwiązań oraz czas będą inne.

Freelancer jest osobą pracującą jako „wolny strzelec” i niejednokrotnie łączy to zajęcie np. z pracą na etacie. Zlecenia najczęściej wykonuje zdalnie i w wybranych przez siebie godzinach. Realizacją całego projektu zajmuje się samodzielnie – od obsługi klienta, poprzez planowanie, projektowanie i programowanie, aż po testowanie i wdrożenie.

Ceny takich usług bywają niższe, jednak należy się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na rezultaty oraz mniejszym zaangażowaniem i niższą wydajnością, choć oczywiście nie jest to regułą. Wspomniane aspekty należy jednak brać pod uwagę, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych projektach.

Jak wygląda współpraca z software house? W tym przypadku mamy do czynienia z całym zespołem specjalistów posiadających określone kwalifikacje oraz szeroką wiedzę techniczną. W pracach nad projektem biorą udział osoby odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie analizy biznesowej, projektowanie, programowanie i testowanie. Jak widać, prace przebiegają wielopłaszczyznowo, a klient ponosi mniejsze ryzyko.

Software house dla startupów oraz małych i dużych przedsiębiorstw

Wiele firm na stałe korzysta z rozwiązania, jakim jest outsourcing zadań z zakresu IT. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć oszczędność czasu oraz środków finansowych. Jest to szczególnie istotne w przedsiębiorstwach, które nie posiadają własnego działu IT. Ponadto zatrudnienie nowych pracowników lub współpraca z freelancerem nie zawsze przynosi zamierzone efekty.

Interesuje Cię nowe rozwiązanie informatyczne lub udoskonalenie wykorzystywanego dotychczas systemu? Zastanawiasz się nad wyborem wykonawcy? Sprawdźmy, co może zaoferować zespół ekspertów – przykładowo Gloo Software House.

Mowa tutaj o project managerach, testerach, grafikach oraz przede wszystkim programistach. Zespół Gloo skupia się na tworzeniu indywidualnych aplikacji oraz systemów webowych z wykorzystaniem technologii PHP, a także frameworków CodeIgniter i Laravel. Ponadto oferuje zaawansowane aplikacje mobilne typu webview na Android i iOS, projektowanie sklepów internetowych, stron WWW oraz interfejsów aplikacji.