Gaz ziemny w USA najtańszy od września 2020

S&P 500 i średnia przemysłowa Dow Jonesa osiągnęły wczoraj swe najwyższe poziomu od ponad 3 tygodni (odpowiednio +0,57 proc. i +0,43 proc.). Nasdaq Composite wzrósł do najwyższego poziomu od połowy lutego (+0,73 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 na CME pozostawała stabilna (0,06 proc. ok. godz. 9:50).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś zwyżki głównych indeksów. Największy – +1,47 proc. – notował indyjski SENSEX 30.

Główne indeksy europejskiego rynku akcji osiągnęły wczoraj swe najwyższe poziomy od 3 tygodni, a dziś rano pozostawały stabilne (DAX +0,01 proc., CAC 40 +0,1 proc. ok. godz. 9:55).

WIG-20 minimalnie spadał na początku piątkowej sesji (-0,12 proc. ok. godz. 9:55). Swój najwyższy poziom od października 2021 osiągnął dziś WIG-Nieruchomości. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek Eurocash i Develia. Wśród składników sWIG-u najwyższe od przynajmniej roku poziomu osiągnęły ceny akcji spółek Ambra i Sanok Rubber Company.

Lekko rosła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych utrzymując się jednak poniżej poziomu 3,6 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu pomimo dzisiejszego spadku o 0,41 proc. pozostawała powyżej poziomu 6 proc.

Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie osunęła się wczoraj do najniższego poziomu od września 2020. Dziś rano cena tych kontraktów była stabilna (+0,19 proc. ok. godz. 9:30). Lekko spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -0,23 proc., Brent -0,41 proc. ok. godz. 9:30). Cena kontraktów na kakao na ICE osiągnęła wczoraj najwyższy poziom od lutego 2020. Można tu spekulować o trwającym wyłamaniu w górę z 5-letniej formacji „trójkąta symetrycznego”. Cena kontraktów na cukier na ICE osiągnęła wczoraj swój najwyższy poziom od 2016 roku. Jeśli szczyt kursu z 2016 roku zostanie przełamany – co wydaje się prawdopodobne – cena tych kontraktów osiągnie najwyższy poziom od 2012 roku.

Nieznacznie umacniał się dziś rano amerykański dolar (USD/JPY +0,29 proc., EUR/USD -0,01 proc. ok. godz. 9:10. Swój najniższy poziom od roku osiągnął dziś rano kurs amerykańskiego dolara do czeskiej korony. Swe historyczne maksimum zaliczył dziś kurs euro względem tureckiej liry.

Kurs złotego był stabilny (EUR/PLN -0,07 proc., USD/PLN -0,05 proc.). ). Kurs USD/PLN przebywa tuż powyżej swego minimum z początku lutego.

Kurs BTC/USD próbował wczoraj wyrwać się powyżej poziomu 29000 USD. Ten atak okazał się nieudany i kurs skończył wczorajszą sesję na poziomie minimalnie powyżej 28000 USD. Dziś ok. godz. 9:00 kurs BTC/USD pozostawał stabilny (-0,03 proc.). 17 marca br. doszło na tym rynku do wyłamania w górę z kształtującej się od czerwca ub.r. formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Jej rozmiary – ok. 62 proc. pomiędzy ok. 15500 USD a ok. 25000 USD – sugerują średnioterminową zwyżkę kursu do poziomu ok. 40000 USD. Oczywiście, gdyby kurs BTC/USD spadł ponownie wyraźnie poniżej poziomu 25000 USD, to założenie przestałoby być aktualne.

