GFT: Polacy liderami w zakresie akceptacji Open Banking

Za Polakami znaleźli się Włosi, podczas gdy Niemcy ufają technologii najmniej, pokazuje raport GFT – Banking Disruption Index.

GFT okresowo przeprowadza ankietę wśród globalnych klientów bankowych i tworzy specjalny raport – Banking Disruption Index. Najnowsze wydanie to debiut polskich klientów, przynoszący uderzające wyniki.

– Naprawdę interesującym było zaobserwowanie, jak entuzjastycznie Polacy podchodzą do nowych technologii w bankowości. Nie tylko znają oni i stosują Open Banking, ale są również prawdziwie świadomi płynących z niego korzyści i wymagają ich od swoich banków – twierdzi Łukasz Fuja, Dyrektor Marketingu i ESG Lead, GFT.

Polacy znają i kochają nowe technologie

71% polskich respondentów twierdzi, że zna Open Banking. Jest to najwyższy wynik wśród wszystkich analizowanych narodów. Na kolejnym miejscu znajdują się Włosi, z wynikiem 65%. Jednak ponownie to Polacy najlepiej rozumieją korzyści płynące z tego rozwiązania co deklaruje niemal 2 na 5. Co więcej, dostępność do łatwych płatności za granicą to dla Polaków trzeci nie podlegający negocjacjom element przy wyborze swojego banku, z wynikiem 26% respondentów (podczas gdy globalna średnia wynosi połowę tej wartości). Pokazuje to bezpośrednio, że Polacy faktycznie rozumieją potencjał Open Banking.

Jednakże sytuacja nie jest czarno-biała. Według raportu Mastercard New Payment Index 2022, niemal 4 na 5 ankietowanych Polaków wykorzystuje korzyści płynące z Open Banking w przynajmniej jednym procesie płatności, jednak tylko 38% przeprowadza w ten sposób więcej niż pięć transakcji. Jest to jeden z najniższych współczynników wśród analizowanych krajów. Respondenci z Polski łączyli swój rachunek bankowy z narzędziami płatności, aby, m.in., wykorzystywać narzędzia takie jak Kup teraz, zapłać później (55%) i płacić rachunki (51%). Autorzy raportu twierdzą, że niski poziom uczestnictwa Polaków w rozwiązaniach bankowych może być wynikiem, między innymi, ich niechęci do udostępniania informacji o swoich finansach jednostkom, których nie znają lub które znają, ale z których usług wcześniej nie korzystali.

Mimo to, inne nacje pozostają z tyłu pod względem akceptacji i zrozumienia nowych technologii bankowości, gdzie znajomość Open Banking była najniższa wśród Niemców, Brytyjczyków i Japończyków. Warto zauważyć, że ponad połowa japońskich respondentów nie wiedziała, czy ufają bankowości cyfrowej.

– Oznacza to, że sektor finansowy czeka ciężka praca w zakresie edukacji swoich klientów w najbardziej zaawansowanych gospodarkach świata – podkreśla Łukasz Fuja.

Lojalność klientów maleje przy zachętach finansowych

Lojalność klientów jest najsłabsza w USA , mimo że Amerykanie są narodem najbardziej zadowolonym ze swojego obecnego dostawcy usług bankowych. 18% twierdziło, że otworzyło nowy rachunek w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

, mimo że Amerykanie są narodem najbardziej zadowolonym ze swojego obecnego dostawcy usług bankowych. 18% twierdziło, że otworzyło nowy rachunek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Znaczna liczba Japończyków nie zrobiła tego w ciągu ostatnich 5 lat , ale – odwrotnie – są oni najmniej zadowoleni ze swojego obecnego banku.

, ale – odwrotnie – są oni najmniej zadowoleni ze swojego obecnego banku. Globalnie najpowszechniejszym powodem zmiany banku są zachęty finansowe. Jednakże niższe koszty operacji są niemal równie popularne i stanowią główny powód dla Niemców i Włochów.

Jednakże niższe koszty operacji są niemal równie popularne i stanowią główny powód dla Niemców i Włochów. Włosi, obok Amerykanów i Brytyjczyków, najbardziej potrzebują komunikacji z drugim człowiekiem w ramach swoich doświadczeń bankowych.

Wszystkie nacje charakteryzowała jedna wspólna cecha – wszystkie chcą intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji bankowej. Przy wyborze banku jest to równie istotne jak zabezpieczenie przed oszustwami. Co interesujące, potrzeba ta jest rzadko uwzględniana w komunikacji bankowej i powinna być podkreślana bardziej powszechnie jako jeden z elementów utrzymania bezpieczeństwa i stabilności.

Usługi stanowiące wartość dodaną w polskich aplikacjach bankowych

Jedynie 11% Polaków nie wykorzystuje usług dodatkowych zapewnianych przez ich aplikację bankową. Ponad połowa wykorzystuje ją do zakupów z wykorzystaniem promocji partnerów, 25% płaci za media, a niemal 1 na 3 przeprowadza w niej wymianę walut. Te trzy usługi są najpopularniejsze, ale również najbardziej pożądane przez polskich respondentów. Popularność darmowej (a przynajmniej o niskim koszcie) wymiany walut wśród Polaków można przypisać względnej słabości państwowej waluty, złotego, w porównaniu z euro czy dolarem.

51% Polaków uważa, że dodatkowe usługi mogą zostać wprowadzone za dodatkową opłatą. 13% respondentów jest w stanie płacić za nie do 100 PLN (22 EUR).

O Banking Disruption Index

GFT przeprowadza okresową ankietę, aby lepiej zrozumieć relacje z klientami, oczekiwania i nawyki klientów sektorów usług bankowych i finansowych. Ponad 12000 globalnych respondentów z następujących państw – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii, Włochów oraz, od 2023 roku, Polski – opowiada na te same 10 pytań dotyczących produktów cyfrowych, nawyków bankowych oraz doświadczeń klientów z instytucjami finansowymi. Metoda ta umożliwia bezpośrednie porównania pomiędzy różnymi nacjami. Ponadto ankieta zawiera kilka pytań dotyczących zagadnień charakterystycznych dla danego kraju, aby jeszcze lepiej poznać lokalne środowisko.