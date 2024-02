GFT przejmuje Sophos Solutions od Advent International

Firma GFT Technologies SE (GFT) nabyła 100% udziałów w kolumbijskiej spółce Sophos Solutions S.A.S., eksperta w dziedzinie core bankingu. Dzięki połączeniu z Sophos, GFT staje się jednym z trzech czołowych dostawców usług IT dla sektora bankowego w Ameryce Łacińskiej, wzmacniając jednocześnie możliwość globalnej realizacji projektów. Zakup od Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów w sektorze private equity, jasno sygnalizuje utrzymujące się ukierunkowanie GFT na rozwój i rentowność.

GFT otwiera się na nowe możliwości w zakresie rozwiązań core bankingu, AI i modernizacji w chmurze, jak również na nowych partnerów i klientów, w tym najważniejsze instytucje finansowe w Kolumbii. Firma poszerza swoją obecność na 20 krajów, z których sześć znajduje się w Ameryce Łacińskiej: do Brazylii, Meksyku i Kostaryki dołączyła teraz Kolumbia, Chile i Panama. Połączony wpływ obu firm pozwala GFT na awans na pozycję trzech głównych dostawców usług informatycznych dla bankowości w całej Ameryce Łacińskiej1).

Dzięki ponad 1 700 pracownikom Sophos globalne zatrudnienie w GFT wzrośnie o niemal 20 proc., do 12 000 osób. To największy wzrost liczby talentów w historii przejęć w GFT. Transakcja powinna zostać sfinalizowana na początku lutego 2024 roku. W 2022 r. firma Sophos wygenerowała przychody w wysokości około 257 mld COP (obecnie około 60 mln euro), a GFT odnotowała przychody na poziomie 730 mln euro na całym świecie.

W ramach tego strategicznego przejęcia nie tylko łączymy firmy, ale również mnożymy potencjał – stwierdza Marika Lulay, CEO w GFT. – To logiczna kontynuacja naszej skutecznej strategii rozwoju i rentowności. Wszystkie aspekty Sophos są dla nas bardzo cenne. Od nowych kolegów, przez nowe kompetencje, aż po nowych klientów i partnerów w obszarze rozwiązań core bankingu, takich jak Oracle Flexcube. Wszystko to stanowi siłę napędową dla GFT w Kolumbii, trzecim co do wielkości rynku w Ameryce Łacińskiej, i daje możliwości rozwoju na szeroką skalę w Amerykach i poza nimi.

Klienci odnoszą korzyści z doświadczenia w core bankingu, AI i modernizacji w chmurze

Firma Sophos jest szczególnie znana ze swojego doświadczenia w zakresie core bankingu, AI i modernizacji w chmurze, jak również innowacji i transformacji cyfrowej. Klienci GFT zyskają dostęp do zwiększonych możliwości realizacyjnych i nowych kompetencji, w tym w obszarze rozwiązań core bankingu od stałych partnerów Sophos. Dla klientów Sophos przejęcie oznacza dostęp do szerokiej puli talentów GFT, rozbudowanego doświadczenia w skutecznym wdrażaniu nowoczesnych technologii, większej liczby partnerów, takich jak Thought Machine oraz gotowych rozwiązań. Wszystko to łącznie przekłada się na krótszy czas wprowadzania na rynek oraz efektywną realizację usług dla wszystkich klientów.

Jesteśmy dumni, że byliśmy partnerami całego zespołu Sophos w okresie ich znaczącego rozwoju – podkreśla Lucas Marulanda, dyrektor w Advent International. – Od naszej inwestycji w 2020 roku, Sophos strategicznie rozwijało swoją platformę w drodze ekspansji międzynarodowej i lokalnej, wspierając transformację technologiczną i modernizację w całym sektorze finansowym. Z zainteresowaniem będziemy śledzić ich dalsze sukcesy.

Dla całego zespołu Sophos zostanie częścią GFT to ogromna szansa – dodaje Felipe Villa, CEO w Sophos. – Widzę idealne dopasowanie połączonego doświadczenia i globalnej obecności Sophos i GFT. Umożliwi to nam jeszcze lepsze wsparcie naszych klientów w trakcie ich drogi do cyfrowej transformacji – stanowi to świetną wiadomość zarówno dla naszych pracowników i rozwoju ich kariery, jak i dla naszych klientów. Jesteśmy wdzięczni Advent za wprowadzenie naszej firmy na kolejny poziom”.