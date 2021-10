Groźne konsekwencje korporacyjnego zadłużenia

Zadłużenie firm jako procent PKB na całym świecie jest bliskie 100%, tak samo duże jak dług publiczny (105%) i znacznie powyżej gospodarstw domowych (65%). Ma to ważne konsekwencje, m.in. dla Chin i rentowności obligacji (patrz niżej), ale nie należy jednocześnie przesadzać. Poziom zadłużenia spada wraz z odbiciem PKB i zysków przedsiębiorstw. Koszty finansowania pozostają bardzo niskie, a spready obligacji korporacyjnych niewielkie. Wskaźniki niewypłacalności spółek utrzymują się poniżej 4%, nawet w przypadku najbardziej ryzykownych obligacji śmieciowych, indeks napięć finansowych Fed jest najniższy, a amerykańskie korporacje mają rekordowe 1,8 biliona dolarów w gotówce.

CHINY

Chiny mają zdecydowanie najwyższy na świecie poziom zadłużenia przedsiębiorstw (patrz wykres), ale odnotowały drugą co do wielkości redukcję od zeszłego roku, ponieważ gospodarka odbiła się od dna, a władze zaostrzyły kontrolę sektora nieruchomości – zgodnie z polityką „trzech czerwonych linii”. To stawia problemy drugiego co do wielkości dewelopera Evergrande (03333.HK) i jego 300 miliardów dolarów długu w ciekawym kontekście. Uważamy, że Chiny mają narzędzia do zarządzania tą kwestią – z bardzo wysoką stopą oszczędności, kontrolą kapitału, bankami państwowymi i większością zadłużenia w lokalnej walucie.

NISKIE ZYSKI OBLIGACJI

Rekordowe poziomy zadłużenia są powodem, dla którego rentowność obligacji jest ułamkiem poziomów obserwowanych wcześniej i prawdopodobnie wzrośnie ona tylko nieznacznie. Gospodarki nie mogą zarządzać jeszcze bardziej. Istnieją inne powody utrzymujące niskie stopy zwrotu i pomagające w wycenach. Od starzejących się społeczeństw (kupowanie obligacji na emeryturę), przez rozwój technologii (ograniczenie inflacji) i samą skalę obligacji posiadanych przez banki centralne (wypieranie prywatnych inwestorów), ale wysoki poziom zadłużenia jest z pewnością jednym z powodów.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro