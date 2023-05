Grupa Elemental Holding podpisała umowę dotyczącą przejęcia Daniel Ball Converter Recycling, Inc. („DBCR”), wiodącej spółki zajmującej się recyklingiem katalizatorów samochodowych. DBCR ma siedzibę w stanie Tennessee i działa na obszarze południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. To kolejna akwizycja na rynku amerykańskim, która wzmacnia pozycję Grupy w globalnym łańcuchu dostaw metali z grupy platynowców („PGM”) z recyklingu.

W ramach umowy Grupa Elemental Holding nabędzie 70 proc. udziałów w DBCR. Doświadczenie kadry zarządzającej i pracowników DBCR, a także reputacja rynkowa i wieloletnie relacje z dostawcami i klientami, stanowią mocną podstawę do dalszego rozwoju biznesu w segmencie zbiórki i przetwarzania PGM-ów.

Przejęcie DBCR jest kolejną inwestycją Grupy Elemental Holding w segment recyklingu strategicznych metali w USA, która rozpoczęła się w grudniu 2019 r. przejęciem spółki PGM of Texas, następnie w 2021 r. Grupa nabyła spółki Maryland Core i Legend Smelting and Recycling. Obecnie Grupa Elemental Holding jest drugim co do wielkości graczem w segmencie zbiórki i przetwarzania katalizatorów samochodowych w Stanach Zjednoczonych, a także na świecie.

„Ta akwizycja pozwoli nam wzmocnić naszą obecność w stanach Tennessee, Karolina Północna, Karolina Południowa, Georgia i Floryda. Naszym ostatecznym celem jest pełne pokrycie geograficzne w Stanach Zjednoczonych.” – skomentował Sławomir Baran, Dyrektor działu M&A w Elemental Holding.