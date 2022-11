Grupa Kapitałowa TenderHut przeniosła notowania na główny parkiet GPW

Dzisiejsze notowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uderzeniem w giełdowy dzwon rozpoczął Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut. To jedna z najszybciej rozwijających się spółek IT w Polsce notowana dotychczas na NewConnect. Grupa działa w obszarach Software Development&Cybersec, Lab Systems, Digital Design & Marketing, Venture Building Jej spółki zależne są znane inwestorom z oferowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu MedTech, LabTech, PropTech, WorkTech i HRTech. Spółka rozpoczęła notowanie na rynku regulowanym z wyceną 45,50 za akcję.

Grupa TenderHut zadebiutowała na rynku NewConenct w kwietniu 2021 roku, dokładnie rok później złożyła w KNF prospekt dotyczący przeniesienia notowań na rynek główny GPW, a 10 listopada 2022 roku miał miejsce jej debiut już na rynku regulowanym. W marcu spółka zaraportowała przychód skonsolidowany na poziomie 61 mln zł za 2021 rok, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu narastającym od stycznia do września 2022 roku wyniosły 56,4 mln zł, co stanowi wzrost o 29% r/r. Wejście TenderHut na rynek regulowany nie wiąże się z emisją akcji.

– Dzisiejszy dzień to kolejny krok w rozwoju firmy. Wejście na główny parkiet umacnia naszą pozycję, poprzez podniesienie wiarygodności i rozpoznawalności grupy w oczach klientów i partnerów. To również ukłon w stronę naszych akcjonariuszy, ponieważ rynek regulowany niesie w sobie obietnice poprawienia płynności i zwiększenia obrotów akcji. Nasza obecność na głównym parkiecie GPW, to wyraz konsekwencji i zaangażowania całego zespołu. Rośniemy szybko, dokonując kolejnych akwizycji, przez co zwiększamy nasz potencjał. Już dziś operujemy globalnie, poczynając od Europy poprzez USA, kończąc na regionie Azji i Pacyfiku. Nasze rozwiązania z zakresu technologii przyszłości w obszarch MedTech, LabTech, PropTech, LegalTech i WorkTech wzbudzają zainteresowanie na świecie, co pozwala nam planować ich skalowanie na zagranicznych rynkach – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.

Grupa TenderHut z warszawską giełdą związana jest dopiero od ubiegłego roku, a już po raz drugi z rzędu otrzymała wyróżnienie w konkursie za najlepszy raport roczny – „The Best Annual Report”. Ponadto TenderHut oraz wchodzące w jej skład spółki zależne, od lat są wyróżniane w światowych, europejskich oraz polskich konkursach i rankingach. Wśród wyróżnień można znaleźć między innymi: Financial Times 1000 Europe, Deloitte Fast Technology 50 CE/500 EMEA, Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa, Orła Innowacji Rzeczpospolitej, European Tech & Startup Challenge oraz Podlaską Markę Roku.

Grupa TenderHut oryginalnie pochodzi z Białegostoku i w obecnym kształcie funkcjonuje od 2015 roku. Według ostatniego kwartalnego raportu finansowego spółki, za 64% skonsolidowanego przychodu odpowiadają spółki z segmentu Software Development & Cybersec, 15 % wygenerował segment Lab Systems, 8% pochodzi z Digital Design & Marketing, 11% to Venture Building, a 2% przychodu stanowią Holding Services. Aktualnie Grupa TenderHut posiada 9 centrów programistycznych w Polsce i 5 spółek zagranicznych.

Grupa konsekwentnie realizuje strategię konsolidacji polskiej branży programistycznej. Wiosną 2022 r. do Grupy TenderHut dołączyły 4 nowe podmioty. W ramach wyróżnionych w grupie segmentów działalności funkcjonują następujące spółki: Software Development & Cybersec (SoftwareHut, Evertop, Brainhint, Kiss digital, ProtectHut), Digital Design & Marketing (ExtraHut, Kiss communications pod marką Human.pl), Lab Systems (Solution4Labs, Holo4Labs, a także Holo4Med w części wdrożeń LIS w szpitalnych laboratoriach), w segmencie Venture Building Grupa rozwija startupy. Najbardziej dojrzałe z nich to Zonifero (PropTech/WorkTech), Holo4Med (MedTech), Grow Uperion (HRTech i Gamifikacja). Ostatni segment to Holding Services, w ramach których działają spółki TenderHut i LegalHut (doradztwo prawne).