Grupa Transition Technologies z rekordowymi wynikami po trzech kwartałach 2023 r.

Grupa Transition Technologies (TT) po raz kolejny osiągnęła najwyższe w swojej historii przychody. Spółki z Grupy po trzech kwartałach br. wypracowały ponad 600 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 10% r/r. Według prognoz Grupy cały 2023 r. także okaże się rekordowy pod względem obrotów i pozwoli na osiągnięcie poziomu 800-850 mln zł. Jednak sama końcówka roku może być dla Grupy wymagająca.

Cały czas sektor IT znajduje się w okresie turbulencji, a wydarzenia światowe są niesłychanie zmienne, budząc obawy o przyszłość gospodarki światowej. Pomimo tego, nasze obroty pozostają na rekordowym poziomie, co pokazuje, że polskie firmy informatyczne potrafią rosnąć w każdych warunkach rynkowych – ocenia prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu GK TT.

Grupa TT skupia się na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych dla przemysłu, medycyny i energetyki oraz zapewnia usługi produkcji oprogramowania w nowoczesnym modelu zwanym managed services. Dodatkowo jest obecna w sektorze automatyki przemysłowej, energetyki i gazu, produktów dla energetyki jądrowej, a coraz mocniej rozwija obszar robotyki dla przemysłu.

POZYTYWNE TRENDY I PERSPEKTYWA IPO

Na rekordowe przychody Grupy TT pracuje kilka kluczowych spółek. Jedną z nich jest Transition Technologies PSC, lider nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu, od wielu lat koncentrujący się na zagadnieniach digitalizacji, technologii chmurowych, zagadnień cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji i data science.

Zauważamy pozytywny trend wśród klientów przemysłowych, którzy zaczynają wznawiać projekty związane z cyfryzacją, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Szczególny nacisk widoczny jest w obszarze chmury obliczeniowej oraz skalowania rozwiązań na wszystkie fabryki, należące do całej organizacji. Klienci decydują się na nowe projekty lub ich kontynuację w oparciu o realne zyski, jakie mogą osiągnąć poprzez wdrożenie nowych rozwiązań. Szczególną uwagę należy zwrócić również na obszar zrównoważonego rozwoju w firmach produkcyjnych. Odnotowujemy rekordowe zamówienia oraz inwestycje firm w działy inżynierskie oraz w projekty skupiające się na dostosowaniu produktów pod kątem sustainability. Dotyczy to szczególnie rynków Unii Europejskiej oraz Tajwanu – mówi Szymon Bartkowiak, Prezes TT PSC.

Z kolei Transition Technologies MS, czyli spółka specjalizująca się w outsourcingu, a szczególnie w usługach typu managed services, nadal rozważa debiut giełdowy (prace nad procesem wejścia na GPW zostały wstrzymane z uwagi na wojnę w Ukrainie).

Mimo rynkowych wahań, notujemy stały wzrost obrotów przy jednoczesnym utrzymaniu założonego poziomu rentowności. To solidny punkt wyjścia do dalszego rozwoju i przemyślanych inwestycji. W ostatnim czasie wzmocniliśmy naszą obecność w krajach skandynawskich, co przełożyło się na znaczny wzrost sprzedaży usług. Z kolei w Europie Zachodniej prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat przejęcia pakietu większościowego jednej z firm IT, która ma mocną pozycję na lokalnym rynku – podkreśla Sebastian Sokołowski, Prezes TTMS.

CZAS INTENSYWNEJ PRACY

Kolejna spółka z Grupy, czyli Transition Technologies – Systems zajmuje się dostarczaniem wysokospecjalizowanych systemów IT dla polskich spółek energetycznych i również optymistycznie ocenia pierwsze 9 miesięcy 2023 r.

Ostatnie trzy kwartały to dla naszych zespołów czas intensywnych wdrożeń nowych funkcjonalności oraz dostosowywania rozwiązań do zmian wynikających z Rynku Bilansującego czy KSeF. Stale realizujemy także wdrożenia z obszaru cybersecurity dla infrastruktury krytycznej, którego dynamiczny wzrost jest elementem naszej długoterminowej strategii. Końcówka roku będzie dosyć intensywna, ale już zrealizowane projekty, wzrost przychodów oraz bezpieczne poziomy rentowności pozwalają na dalszą ekspansje firmy na rynku – podsumowuje Urszula Jarosz prezes Zarządu TTSystems.

Transition Technologies CS, spółka specjalizująca się w projektach automatyki przemysłowej dla energetyki i gazu, aktywnie myśli o innych produktach, rozwijając m.in. współpracę ze światowym dostawcą urządzeń dla robotyki (Doosan Robotics).

Obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania naszymi produktami, które opakowane w kompleksową realizację (tzn. od koncepcji aż po serwis pogwarancyjny) znajdują coraz szersze zainteresowanie na rynku. Realizując bardzo trudne technicznie projekty, nauczyliśmy się nie poddawać wpół drogi. Tak też postrzegamy aktualną sytuację na rynkach, tj. dostrajamy się poprzez rozwój kompetencji oraz partnerstwa technologiczne, gdyż chcemy być gotowi na odbicie gospodarcze – mówi Daniel Dziadek, Prezes TT-CS.

Z kolei TT AS, odpowiedzialne za zaawansowane oprogramowanie dla optymalizacji sektora energetycznego, widzi swoją szansę m.in. w przyszłym rozwoju energetyki jądrowej.

Jesteśmy praktycznie jedyną polską firmą, która dostarczała swoje rozwiązania zarówno dla amerykańskiej energetyki jądrowej (Westinghouse), jak i koreańskiej (projekt Barakah). W chwili obecnej ten sektor prężnie rozwija się w wielu krajach, a przyzwolenie społeczne jest rekordowo wysokie. Wszyscy widzieliśmy w 2022 r. jak energetyka gazowa może przeżywać kryzys związany z niestabilnością cen, a energetyka odnawialna jest co do zasady niestabilna. Dlatego też upatrujemy swoich wielu szans w inżyniersko-wymagającej energetyce jądrowej – ocenia sytuację Paweł Różacki, Prezes TT AS.

AMBITNE CELE, M.IN. 1 MLD PRZYCHODÓW

Wiele wskazuje na to, że właśnie sektor usług informatycznych, gdzie polskie firmy są rozpoznawane na światowych rynkach, może być w przyszłości motorem rozwoju polskiej gospodarki.

Rok 2023 po raz kolejny będzie rekordowy, ale w przyszłości nie chcemy zwalniać tempa. Jeszcze przed 2025 rokiem planujemy być firmą informatyczną o przychodach co najmniej 1 mld zł, działającą na sześciu kontynentach. Chcemy budować międzynarodową grupę o polskich korzeniach. Jednocześnie spodziewamy się, że bieżący rok, a szczególnie jego ostatni kwartał, będzie wielkim wyzwaniem dla całego sektora na krajowym rynku, gdyż mogą nałożyć się na siebie negatywne trendy gospodarki światowej oraz naturalne turbulencje związane z tworzeniem nowego rządu w Polsce. Jak zawsze powtarzamy, że będzie to szczególny okres, który pozwoli odróżnić doświadczone grupy IT od spółek, które były przyzwyczajone do działania tylko w okresach wzrostu – podsumowuje prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu GK TT.