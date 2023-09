Healthnomic SA: zmiana na stanowisku prezesa

Rada Nadzorcza Healthnomic SA powołała Tomasza Skalskiego do pełnienia funkcji nowego Prezesa Zarządu. Manager o wieloletnim doświadczeniu przez ostatnie lata zajmował stanowiska zarządcze między innymi w dużych firmach doradczych w Polsce. Specjalizuje się w optymalizacji i zwiększaniu rentowności przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. W ostatnim czasie szeregi spółki zasiliło także dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. To Jarosław Kaim z AIDA Diagnistics oraz Mateusz Spałek z Instytutu Radiologii. Healthnomic SA konsekwentnie realizuje założony plan rozwoju. Spółka obserwując panujące trendy rynkowe, przy równoczesnym dialogu z Inwestorami, podtrzymuje plany debiutu na NewConnect i stara się o pozyskanie zewnętrznych Inwestorów Instytucjonalnych, zaznaczając, że planowane złożenie Dokumentu Informacyjnego odbędzie się w najkorzystniejszym dla Spółki momencie.

– Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie, oparte na budowaniu długofalowej rentowności przedsiębiorstw, pozytywnie przełoży się na dalsze skalowanie działalności Healthnomic. Spółka ma duży potencjał wzrostu, a jej model biznesowy wpisuje się w klasyczny schemat branży medtech, który zakłada rozwój technologii gotowych do komercjalizacji, następnie ich sprzedaż lub licencję. Jest to atrakcyjne dla otoczenia rynkowego i Inwestorów. Moim i Spółki celem będzie konsekwentne budowanie wartości firmy i projektów, a także wejście na rynek kapitałowy. Jesteśmy już po opracowaniu strategicznych celów działania, które obejmują rozwój dotychczasowych projektów oraz przygotowanie kolejnych, które będą ubiegać się o dotacje w nadchodzących konkursach. Sekwencja podjętych działań sprawi, że planowany debiut na giełdzie niepodważalnie zapewni akcjonariuszom wymierną wartość. – mówi Tomasz Skalski, Prezes Zarządu w Healthnomic SA. – Moim celem jest efektywne wsparcie tych procesów, bazujące m.in. na rozległych relacjach w kraju i za granicą. – dodaje.

Rada Nadzorcza Healthnomic upatruje dużo korzyści z powołania nowego Prezesa. – Przed Healthnomic wiele biznesowych i strategicznych wyzwań. Cieszę się więc, że na stanowisko CEO udało nam się powołać osobę, która posiada bogaty dorobek biznesowy i ważne dla tego stanowiska cechy managerskie. Tomasz przez lata zasiadał w zarządach, także jako prezes, oraz Radach Nadzorczych licznych spółek. tj. Euro Invest Group czy Chemicals SA. Wierzymy, że jego doświadczenie i zdobyte umiejętności będą cennym wsparciem w realizacji postawionych przez spółkę celów. – mówi Katarzyna Łuczak-Celińska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej w Healthnomic SA.

Co ważne, skład Rady Nadzorczej Spółki również został w ostatnim czasie zasilony przez dwóch doświadczonych ekspertów, wywodzących się z szeroko pojętego świata medycyny. To Jarosław Kaim z AIDA Diagnistics oraz Mateusz Spałek z Instytutu Radiologii. Zarząd Healthnomic liczy, że cenne doświadczenie specjalistów z obszaru nowoczesnej medycyny przysłuży się dalszemu rozwojowi obecnie prowadzonych projektów oraz pozwoli ocenić potencjał komercyjny nowych produktów.

Healthnomic to hub technologiczny do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, oparty o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Spółka opracowuje też rozwiązania terapeutyczne dla wybranych chorób cywilizacyjnych. Jednym z obecnie rozwijanych przez spółkę produktów są wyroby medyczne wspierające leczenie bezdechu sennego oraz rejestrację diagnostyki tego schorzenia. Wraz z rozwojem biznesu, Healthnomic liczy, że wkrótce pozyska dodatkowy kapitał na rozwój ww. projektów z PARP. Zakładana kwota ubieganego dofinansowania to ok 4,5 mln zł, przy całkowitym szacowaniu wniosków na ponad 6,5 mln.

Ponadto, tak jak wspomniano, jednym z kluczowych celów biznesowych Healthnomic pozostaje dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect. Pomimo strategicznej wagi tego ruchu, Zarząd i kluczowi akcjonariusze na bieżąco badają trendy rynkowe w celu przeprowadzenia debiutu w najbardziej korzystnym momencie. Stabilna sytuacja finansowa podmiotu, zapewniona dzięki wsparciu finansowemu największych akcjonariuszy pozwala nie tylko na zachowanie ciągłości realizacji projektów badawczo – rozwojowych, ale i podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o niezależne analizy koniunkturalne. – Prace nad Dokumentem Informacyjnym trwają, a z jego złożeniem celujemy na najbliższe miesiące. Ostatecznie termin wejścia na Giełdę będzie uzależniony od bieżącej sytuacji rynkowej, jednak biorąc pod uwagę poprawiające się od początku roku nastroje na rynku kapitałowym, spodziewamy się, że nasze działania przebiegną sprawnie. Wcześniej w planach mamy pozyskanie zewnętrznych Inwestorów Instytucjonalnych. Aktualnie jesteśmy na etapie negocjacji umowy inwestycyjnej. – mówi Tomasz Skalski.

Rodzimy sektor medtech to największy rynek urządzeń medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wyceniany w 2024 r. na 13,8 mld USD.