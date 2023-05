Historyczny rekord ceny złota, srebro najdroższe od roku

Złoto odpoczywało dziś rano po wspięciu się wczoraj do najwyższego poziomu w historii (-0,07 proc. ok. godz. 9:15). Cena tego metalu szlachetnego osiągnęła wczoraj poziom 2085,4 USD minimalnie przekraczając poziomu swoich szczytów z sierpnia 2020 (2078 USD) i marca 2020 (2078,8 USD). Później te zyski zostały nieco zredukowane i utrzymywała się niepewność, czy ten poziom oporu zostanie przełamany. Natomiast swe nowe roczne maksimum osiągnęła dziś rano cena srebra na COMEX-ie (+0,4 proc.).

Zainteresowanie metalami szlachetnymi bywa przypisywane poszukiwaniu „bezpiecznej przystani” w czasach ujawniania się raz po raz kłopotów w amerykańskim systemie bankowym (w tym tygodniu upadek First Republic Bank (pod względem wielkości aktywów drugie największe wydarzenie tego typu).

Wczoraj swe najniższe od lata 2021 poziomy osiągnęły ceny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii kontraktów na gaz ziemny. Notowane na NYMEX-ie ceny kontraktów na gaz ziemny zbliżały się do swego osiągniętego w kwietniu najniższego poziomu od 2020 roku (-1,38 proc. ok. godz. 9:10). Notowania kontraktów na ropę naftową próbowały dziś rano kontynuować podjętą wczoraj próbę obrony marcowych minimów (WTI +1,41 proc., Brent +1,46 proc. ok. godz. 9:10).

Po wczorajszych spadkach lekko rosły dziś ceny kontraktów na główne indeksy rynku akcji w USA (S&P 500 +0,47 proc. ok. godz. 9:35).

W Japonii rynek akcji był nadal zamknięty – po środowym Święcie Konstytucji i czwartkowym Dniu Zieleni, dziś Japończycy odchodzili Dzień Dzieci. Na pozostałych rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś rano jakiejś dominującej tendencji.

W Europie główne indeksy odrabiały na początku piątkowej sesji wczorajsze straty (DAX +0,68 proc., CAC 40 +0,73 proc. ok. godz. 9:40).

Na GPW WIG-20 również próbował odreagować wczorajszy spadek (+0,52 proc. ok. godz. 9:40). Wśród składników WIG-u 20 najwyżej od ponad roku był kurs akcji Orange Polska. Jeśli chodzi o składniki mWIG-u 40 to najwyżej w historii była cena akcji XTB. Po informacji o tym, że według wstępnych danych Kogeneracja miała w I kw. 214 mln zysku netto kurs akcji tej spółki rósł o 12,5 proc. osiągając najwyższy poziom od roku. Wśród innych składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Astarta, Toya i Wawel.

Rentowności 2- i 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych balansują tuż nad poziomami swoich marcowych i kwietniowych minimów.

Po wczorajszych emocjach związanych z decyzją ECB o kolejnej podwyżce wysokości podstawowych stóp procentowych lekko wobec amerykańskiego dolara umacniało się euro (+0,17 proc. ok. godz. (9:15) pozostając powyżej poziomu 1,10 USD. Niewiele zmieniał się ok. godz. 9:20 kurs USD/JPY (-0,07 proc.).

Mikre były również zmiany kursów głównych walut względem polskiego złotego (EUR/PLN +0,17 proc., USD/PLN -0,16 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara znajdował się tuż powyżej poziomu 29000 USD. ok. godz. 9:20 rosnąca o 0,91 proc.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers