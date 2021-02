Horyzont Inwestycji konsoliduje działania

Skonsolidowanie działań odgrywa ogromną rolę w strategicznym rozwoju firmy. Na ten krok decydują się ci, którzy stawiają na dynamiczny wzrost biznesu. W Horyzont Inwestycji swoją wiedzę i doświadczenie skonsolidowało trzech ekspertów. Dopełnieniem efektu synergii jest profesjonalizm współpracujących z firmą zespołów – fachowców na rynku nieruchomości. Dzięki temu Horyzont Inwestycji chce zapewnić swoim klientom więcej możliwości inwestycyjnych.

Rynek nieruchomości, wbrew wszelkim zapowiedziom, nie doznał zapaści. Co więcej – inwestowanie w nieruchomości jest nadal jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. Skonsolidowanie działań Horyzont Inwestycji to bardzo dobra wiadomość dla inwestorów. Oznacza bowiem jeszcze lepszy dostęp do okazji inwestycyjnych i ich większy wachlarz. Co za tym idzie? – Możliwość inwestowania w produkty, do których inwestorzy mają przekonanie. Natomiast dla fliperów, sourcerów i agentów nieruchomości – szersze możliwości współpracy z inwestorami, co daje im dostęp do nieograniczonego wręcz kapitału – wyjaśnia Paweł Kuczera, prezes zarządu Horyzont Inwestycji.

Pionier na rynku inwestycji w nieruchomości

Podczas gdy większość firm skupia się na poszczególnych sektorach – np. flipy na rynku wtórnym lub flipy na rynku pierwotnym – Horyzont Inwestycji jeszcze przed skonsolidowaniem działań oferował swoim klientom niespotykany wachlarz możliwości inwestycyjnych. Przewaga nad jednoosobowymi działalnościami czy spółkami rodzinnymi wynika ze skumulowania wiedzy eksperckiej trzech liderów firmy. – Połączyliśmy możliwości oraz potencjał trzech ekspertów w jednym przedsiębiorstwie i postawiliśmy na rozwój istniejącej od kilku lat na rynku i docenianej przez Inwestorów marki Horyzont Inwestycji. Ten solidny fundament to gwarancja sukcesu finansowego dla naszych inwestorów oraz współpracujących z nami fliperów, sourcerów i pośredników – podkreśla Michał Chimko, członek Zarządu Horyzont Inwestycji.

Fachowe doradztwo i atrakcyjne produkty inwestycyjne

Tych, którzy inwestują w nieruchomości, stale przybywa. Świadczy o tym m.in. zwiększająca się liczba osób, które chcą pomnażać kapitał na rynku nieruchomości z Horyzontem Inwestycji. Z drugiej strony rośnie liczba fliperów, sourcerów i pośredników, dostarczających okazje i szukających finansowania. Konsolidacja działań zwiększy atrakcyjność Horyzontu Inwestycji jako partnera biznesowego – zarówno dla Inwestorów jak i dla fliperów. – Inwestorzy współpracujący z Horyzontem Inwestycji zyskują przede wszystkim fachowe doradztwo i atrakcyjne, sprawdzone przez nas pod każdym względem, produkty inwestycyjne, zawsze skrojone na miarę potrzeb i możliwości klienta. Dodatkowo inwestorom z mniej zasobnym portfelem dajemy możliwość inwestowania w grupie, z kilkoma inwestorami jednocześnie – wyjaśnia Marcin Kuryło, ekspert i mentor w Horyzont Inwestycji. Inwestorzy z pewnością mogą liczyć na fachowe doradztwo – firma współpracuje z rzeszą ekspertów z rynku nieruchomości. Wsparcie fachowców plus ciekawe oferty, w tym flipy na rynku wtórnym i pierwotnym, a także flipy na gruntach i inwestycje deweloperskie, to gwarancja udanych transakcji.

Oferta skrojona na miarę i jeszcze większe zyski

Dla klientów firmy Horyzont Inwestycji pierwszym i najważniejszym atutem konsolidacji będzie zwiększenie liczby okazji inwestycyjnych. Po drugie docenią także zróżnicowanie oferty inwestycyjnej w oparciu o rynek nieruchomości. Jednak co najważniejsze dla inwestorów – konsolidacja działań firmy oznacza dla nich większe zyski. Inwestorzy będą korzystać i więcej zarabiać na tym, że ich pieniądze będą pracować „na okrągło”. Gdy zakończy się jeden flip, w krótkim czasie pieniądze zaczną zarabiać na kolejnym. Inwestować można na różne sposoby – od flipów na mieszkaniach, przez flipy na gruncie, po inwestycje deweloperskie czy remonty kamienic. Każdy inwestor oczekuje innego produktu. Takiego, który gwarantuje oczekiwaną stopę zwrotu w określonym czasie. Horyzont Inwestycji oferuje swoim klientom ogromny wachlarz źródeł okazji inwestycyjnych. Najlepiej przekonać się o tym osobiście.