Polski gamedev, czyli sukces mimo zarazy

Branża gier video jest jednym z tych sektorów rynku, które miały okazję zyskać na pandemii koronawirusa. Siedzenie w domu i mniejsze wydatki na podróże sprawiły, że więcej czasu spędzamy przed ekranem i więcej wydajemy na nowe gry. Dlatego większość spółek gamingowych zyskało na obecnej sytuacji epidemicznej. Pojawili się jednak gracze, którym nie udało się wykorzystać pandemii dla zwiększenia zysku.

– Spółka Ten Square Games, producent gier free to play, bardzo istotnie zwiększyła wydatki marketingowe. Dlatego niesamowicie skorzystała na pandemii koronawirusa. Z drugiej strony wiele innych spółek z branży free to play wystraszyło się i ograniczyło marketing. Nie zanotowały więc one aż tak istotnej korzyści – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Bebel, zarządzający funduszami Quercus TFI. – Pandemia to jednak tylko jeden z czynników, który wpłynął na sukces firm gamingowych w ubiegłym roku. Jest to strukturalnie rosnący rynek, który bardzo dynamicznie się rozwija. Jedną z ciekawszych wiadomości z tego sektora jest ogłoszenie Amazona, który chce wejść na rynek gamingu. Mam nadzieję, że zrobi to przez przejęcie istniejącej firmy i mam nadzieję, że będzie to jedna z polskich spółek – trzyma kciuki Bebel.