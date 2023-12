Inflacja w USA: kluczowe dane przed przerwą świąteczną

Zanim rynku udadzą się na przerwę świąteczno-noworoczną, otrzymają ostatni obraz inflacji w USA dzięki piątkowemu raportowi na temat wydatków osobistych Amerykanów. Niskie wartości mogą jeszcze mocniej podsycić spekulacje o możliwych szybkich cięciach stóp procentowych przez Fed, wyższe wyniki ostudzą nastroje na rynku i mogą spowodować wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz spadki na rynku akcyjnym.

Euforia po sygnałach Rezerwy Federalnej, że podwyżki stóp są już zakończone i że cięcia będą brane pod uwagę, spowodowała, że rynki kontraktów terminowych na stopy procentowe wyceniają 150 punktów bazowych redukcji w przyszłym roku.

Traderzy widzą ok 80 proc. szans na obniżkę stóp w już marcu. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, wynosząca obecnie 3,9 proc., spadła o ponad 110 punktów bazowych z poziomu nieco powyżej 5 proc. pod koniec października.

Zakład rynkowy polega na tym, że malejąca inflacja zmusi Fed do szybkich cięć, aby zapobiec wzrostowi realnych stóp procentowych. Dwie trzecie z 251 uczestników grudniowej ankiety przeprowadzonej przez Bank of America wśród zarządzających funduszami widzi „miękkie lądowanie” dla amerykańskiej gospodarki, a inwestorzy są najbardziej optymistycznie nastawieni do obligacji od marca 2009 roku.

Wczorajsze dane o PKB z USA rozczarowały niższymi wartościami, co w pewnym stopniu sugeruje, że dzisiejszy raport na temat wydatków Amerykanów również może uplasować się poniżej konsensusu. Finalny PKB za III kwartał wypadł na poziomie 4,9 proc. Prognoza wskazywała 5,2 proc. Konsumpcja prywatna również urosła w mniejszym tempie niż wskazywały na to oczekiwania i wyniosła 3,1 proc.

Środowa korekta na Wall Street (na skutek słów Harkera z Fed) sugeruje, że rynki w okresie przedświątecznym będą niestabilne, więc dzisiejsza sesja może być nerwowa i przynieść wyższą zmienność.

Dziś rano zostaną opublikowane dane z Wielkiej Brytanii na temat PKB oraz sprzedaży detalicznej. W tym tygodniu otrzymaliśmy już niespodziankę w postaci niższych danych inflacyjnych, na co funt zareagował osłabieniem a brytyjski indeks FTSE zyskał. Niższe odczyty CPI w pewnym stopniu są argumentem BoE do nieco wcześniejszych obniżek stóp procentowych.

Łukasz Zembik Oanda TMS Brokers