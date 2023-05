Inflacja zgodna z oczekiwaniami

Ceny rosną coraz wolniej, więc słyszymy już o obniżkach stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Rok wyborczy ma swoje prawa, ważne byśmy potem za drogo za to nie płacili z własnych kieszeni.

Inflacja bez zmian

Wczoraj poznaliśmy finalny odczyt inflacji w Polsce. Zgodnie z pierwotnymi odczytami ceny rosną wolniej w kwietniu niż w marcu. Nie należy jednak absolutnie mylić spadku inflacji ze spadkiem cen. One nadal rosną, ale wolniej. Dlaczego piszemy o rzeczy, która wydaje się oczywista? Jak wynika z jednego z sondaży, okazuje się, że nawet 40% Polaków ma problem z interpretacją zjawiska spadku inflacji, myląc je ze spadkiem cen. 14,7% to jednak wciąż olbrzymi wzrost, o czym każdy robiący zakupy, przekonuje się płacąc w sklepach. Jaki ma to wpływ na złotego? Relatywnie niewielki. Rynki od dawna nie wierzą już w możliwość wzrostu stóp procentowych, a umacnianie się złotego jest efektem słabości euro czy innych walut bardziej niż jego realnej siły.

Recesja za Oceanem?

Wczoraj zobaczyliśmy bardzo słaby wynik indeksu NY Empire State. Są to badania ankietowe, zgodnie z nazwą w okolicach Nowego Jorku. Menedżerowie z segmentu produkcyjnego, do których wysyłane są ankiety, wypowiadają się na temat perspektyw na zbliżające się miesiące. Widać w nich bardzo duży pesymizm. Spodziewają się oni wyraźnego pogorszenia koniunktury. Badania te są jednak relatywnie mało stabilne. Jeszcze miesiąc temu był bowiem wynik dodatni, a wczoraj widzieliśmy najgorszy wynik od lat, oprócz stycznia 2023. Należałoby zatem poczekać na potwierdzenie w kolejnych badaniach, bo niestety ankiety są podatne na dobór próby.

Kiedy spadek stóp procentowych w Polsce

Po ostatniej konferencji partii rządowej, która pokazała, że wydatki nie są problemem, na rynku znów pojawiają się spekulacje na temat poziomu stóp procentowych. Atmosferę mocno podniósł minister rozwoju i technologii, który zapowiedział, że rok 2024 rozpoczniemy z inflacją 8-8,5%. Wskazał on jednak również, że będziemy po 1-2 obniżkach stóp procentowych. Patrząc na potrzeby pożyczkowe rządu, walka z inflacją może niedługo przestać być priorytetem, o ile kiedykolwiek nim była. Zapowiada nam się ciekawy okres przedwyborczy. Obietnice opozycji nie będą miały oczywiście aż takiego wpływu, chyba że zmuszą koalicję do jeszcze głębszego rozdawnictwa. Ciekawe, z jakich jeszcze funduszy da się te programy finansować, by ukryć realny deficyt. Jest to o tyle istotne, że ewentualne obniżki stóp procentowych powinny działać raczej na niekorzyść polskiej waluty.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Polska – inflacja bazowa,

14:30 – USA – sprzedaż detaliczna,

15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl