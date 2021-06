J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2021 roku

Po pierwszym kwartale 2021 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 103,8 mln zł, wobec 45,6 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 128 proc. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 14,6 mln zł, wobec 11,6 mln zł rok wcześniej (wzrost o 26 proc.). Taki poziom przychodów i zysku brutto spowodował, że Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 0,4 mln zł (wobec straty netto na poziomie 4,5 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku). Spółka posiada bardzo dobrą płynność finansową. Stan środków pieniężnych na koniec kwartału wynosi ponad 145 mln zł i to po całkowitej, przedterminowej spłacie, w marcu 2021, za kwotę 42,75 mln zł, obligacji wyemitowanych w 2017 roku na łączną sumę 164 mln zł. Jednostkowo Spółka wykazała zysk na poziomie 1,0 mln zł.

Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction S.A.:

– Osiągnięty wynik nie w pełni odzwierciedla rzeczywistą kondycję Spółki, bowiem na wyniki finansowe największy wpływ miał cykl realizacji projektów budowlanych. Grupa przekazała w I kwartale 228 lokali i tylko te przekazane znalazły odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Spółka posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznawania wyników, ponieważ dysponuje ponad 2 tys. lokali sprzedanych, ale nieprzekazanych, które zostaną rozpoznane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Grupa, realizując rozpoczęte wcześniej projekty, posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznawania wyników finansowych w kolejnych latach. Zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczącymi działalności deweloperskiej, przychody i zyski pojawiają się w rachunku wyników po zakończeniu realizacji budowy oraz przekazaniu lokalu klientowi, co oznacza, że wartości z lokali nieprzekazanych zostaną rozpoznane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Ponadto, wraz z rozwojem sytuacji na rynku mieszkaniowym, Spółka, na bazie posiadanego banku ziemi, może w krótkim czasie uruchomić projekty deweloperskie na ponad 4600 lokali, a także budowę obiektów magazynowo–komercyjnych, o łącznej powierzchni ponad 327 tysięcy metrów kwadratowych. Jednocześnie należy wskazać, że posiadany bank ziemi pozwala na dywersyfikację geograficzną prowadzonych inwestycji, gdyż Grupa posiada działki m.in. w: Warszawie, Szczecinie, Chorzowie, Łodzi, okolicach Poznania i Krakowa.

Należy podkreślić, że wynik finansowy Spółki jest obciążony stratą, jaką ponieśliśmy w segmencie hotelowym. Spółka zarządza sześcioma hotelami i aparthotelem, w których jest 2404 miejsc noclegowych i 3060 miejsc konferencyjnych, a zlokalizowane w nich restauracje dysponują ponad 1600 miejscami dla konsumentów. Decyzją rządu hotele w pierwszym kwartale były zamknięte. Wierzymy jednak, że po całkowitym zniesieniu obostrzeń, możliwe będzie szybkie odbudowanie zysków z działalności hotelarskiej.

Klienci J.W. Construction kupili w I kwartale 232 mieszkania. Jest to liczba porównywalna do I kwartału ubiegłego roku, kiedy to sprzedaż wyniosła 210 mieszkań. Za wynikami kontraktacji w pierwszych trzech miesiącach stoją czynniki, które utrzymywały rynek mieszkaniowy w dobrej kondycji i sprzyjały wszystkim deweloperom, pomimo pandemii tj. niskie stopy procentowe, wysoka inflacja i wysoki popyt zarówno ze strony klientów detalicznych, jak też hurtowych inwestorów instytucjonalnych. W przypadku J.W. Construction wysoka liczba umów deweloperskich i przedwstępnych umów sprzedaży to m.in. efekt dużego zainteresowania prestiżową inwestycją, której budowę rozpoczęliśmy w marcu – Osiedla Horizon w Gdańsku. Jest to kompleks budynków, w którym znajdzie się łącznie 636 lokali. Na wynik pierwszego kwartału wpłynęła również sprzedaż mieszkań w warszawskim Osiedlu Bliska Wola.