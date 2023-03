Jak napisać ogłoszenie o pracę? Skuteczne porady krok po kroku

Dobrze sformułowane ogłoszenie nie tylko wpływa na skuteczność rekrutacji, ale też poprawia wizerunek firmy. Dokładne przedstawione stanowisko pracy, wymagania oraz korzyści dla przyszłego pracownika to jego kluczowe elementy. Podpowiadamy, jak napisać ogłoszenie o pracę, aby zainteresować odpowiednich kandydatów.

Jak napisać ogłoszenie o pracę, które trafi do kandydatów?

W teorii skonstruowanie ogłoszenia nie jest skomplikowane. Wystarczy podać dane firmy, opis stanowiska, wymagania i to, co firma oferuje. Jednak kiedy zależy nam nie na liczbie CV, a na odpowiednich kandydatach, należy dokładnie przemyśleć każdą sekcję.

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska to niejako tytuł ogłoszenia. Jest to główne kryterium wyszukiwania ofert, dlatego powinno odpowiadać zakresowi obowiązków. Im będzie ona bardziej precyzyjna, tym większa szansa na to, że zauważą ją właściwi specjaliści. Co więcej, zwykle nie warto tworzyć nowych nazw, ponieważ mogą być one dla wielu osób niezrozumiałe.

Informacje o firmie

Coraz więcej osób starannie wybiera firmy, do których aplikuje. Kryteria wyboru są inne w zależności od priorytetów kandydata. Jednak warto w kilku zdaniach przedstawić firmę. Opis powinien zawierać m.in. informacje o tym, jak długo firma istnieje na rynku, w jakiej branży działa i co jest przedmiotem jej działalności. W tej sekcji można też podkreślić, czym przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle innych pracodawców np. jakie ma osiągnięcia. Przy czym należy unikać określeń ogólnych, które nic nie mówią, np. wyznaczamy nowe standardy.

Należy też podać lokalizację firmy. Kandydaci często decyzję o odpowiedzi na ogłoszenie podejmują, analizując czas dojazdu do pracy. W tej części warto podkreślić zalety lokalizacji, np. bliskość przystanków komunikacji publicznej albo duży parking.

Szczegółowy opis stanowiska

Zakres pracy na danym stanowisku może wyglądać zupełnie inaczej w każdej firmie. Więc niezbędne jest precyzyjne przedstawienie, jakie obowiązki będzie musiał podjąć przyszły pracownik. Opis powinien być szczegółowy, jednak napisany zwięźle i prostym językiem. Oczywiście, jeśli szukamy specjalisty, warto użyć języka specyficznego dla danej branży. Wtedy od razu wykluczamy osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. W przypadku stanowisk samodzielnych dobrze jest określić poziom swobody i obszar odpowiedzialności.

Wymagania

Oczekiwania wobec nowego pracownika muszą być sformowane prosto i konkretnie. Na początku należy podać te, które są konieczne na danym stanowisku pracy. Przy czym trzeba pamiętać, że zbyt długa lista wymagań zniechęca kandydatów. Dla większej przejrzystości oczekiwania można podzielić na konieczne oraz mile widziane.

Co oferuje firma

Dla kandydatów najbardziej interesującą jest informacja o wysokości wynagrodzenia. Podając konkretną kwotę lub widełki, jeśli wynagrodzenie jest zależne od doświadczenia, od razu eliminujemy osoby o znacznie wyższych wymaganiach finansowych. Jednocześnie zachęcamy do złożenia aplikacji tych, co wahają się, czy zmienić pracodawcę.

Trzeba pamiętać, że ludzie nie pracują tylko dla pieniędzy – ważne są też benefity. Obecnie standardem jest dodatkowe ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna albo karta do klubów fitness. Jeśli firma oferuje bogaty program świadczeń pozapłacowych, warto wymienić wszystkie opcje. Wiele osób jest skłonnych zmienić pracodawcę, o ile ten oferuje rozwój zawodowy, czy to wewnątrz firmy, czy też poprzez finansowanie kursów i szkoleń zewnętrznych.

Język ogłoszenia

W przypadku, kiedy oferta pracy jest skierowana do konkretnej grupy wiekowej albo zawodowej, warto do niej dostosować słownictwo i styl. Inny język ogłoszenia np. dla informatyków, pokolenia millenialsów albo emerytów chcących sobie dorobić również sprawi, że oferta dotrze do wybranej grupy. Efektem będzie mniej CV niespełniających wymagań.

Dodatkowe wskazówki, jak napisać ogłoszenie o pracę

Większość portali z ogłoszeniami ma szablony, które z jednej strony ułatwiają napisanie anonsu, z drugiej sprawiają, że każdy wygląda podobnie. Z tego powodu trzeba zadbać o to, aby nasze ogłoszenie wyróżniało się na tle innych. Co można zrobić?

Ciekawa grafika

Ogłoszenie powinno przede wszystkim być spójne z kolorystyką firmy. Poza tym warto w nim wykorzystać elementy graficzne podkreślające korzyści płynące z zatrudnienia w naszej firmie. Może to być np. opcja pracy zdalnej albo elastyczne godziny pracy.

Aby przekaz był czytelny, obrazki powinny być wyraźne i dobrze dobrane do informacji, jaką przedstawiają.

Zaznaczenie najważniejszych informacji

Jeśli nie mamy możliwości wykorzystania grafiki, to należy postawić na wytłuszczenie najważniejszych informacji, np. kluczowego wymagania (np. doświadczenia lub znajomości konkretnego programu), głównego zadania albo benefitu lub atrakcyjnego wynagrodzenia. Takie rozwiązanie sprawi, że kandydat, przeglądając ofertę, od razu zwróci uwagę na podkreślone informacje.

Przebieg procesu rekrutacji

W przypadku wieloetapowych rekrutacji dobrze jest od razu umieścić taką informację w ogłoszeniu, opisując krótko każdy z nich. Wtedy kandydaci będą świadomi, co ich czeka.

Firmowy adres email

Należy unikać podawania w ogłoszeniu adresu email założonego w popularnych serwisach. Brak adresu firmowego wzbudza nieufność i wygląda nieprofesjonalnie. Z pewnością, żaden ceniący się specjalista nie wyśle swojego CV do anonimowej firmy.

Poprawność językowa

Ostatnią radą, jak napisać ogłoszenie o pracę, jest weryfikacja informacji zawartych w ogłoszeniu oraz poprawności językowej. Kandydaci negatywnie odbierają wszelkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne i literówki. Co więcej, będą one psuły wizerunek firmy. Więcej o tym, jak dbać o dobre imię firmy, można znaleźć na Zawodowo.OLX, gdzie są porady w zakresie m.in. życia zawodowego, zagadnień HR, rynku i prawa pracy.