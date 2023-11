Jak pracuje mentor biznesowy? Metody treningu dla przedsiębiorców

Mentoring biznesowy obejmuje wsparcie przedsiębiorców, które pozwala znacznie skrócić czas uczenia się na własnych błędach. Tak można w skrócie zdefiniować treningi biznesowe, które prowadzi Jakub B. Bączek i mentorzy skupieni w JBB Team.

Metody mentoringu biznesowego

Mentoring biznesowy pomaga w prowadzeniu firmy niezależnie od branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Szkolenie skrojone na miarę znacznie przewyższa dostępną wiedzę ogólną, która jest dostępna powszechnie. W każdej firmie zdarzają się sytuacje patowe, ale gdy na arenę wkracza mentor biznesowy, przede wszystkim znajduje drogę, którą firma może ruszyć do przodu. Zasada działania jest prosta – mentoring biznesowy zaczyna się od diagnozy, by płynnie przejść do wsparcia w tworzeniu unikalnego rozwiązania.

Wybrane metody mentoringu biznesowego:

mentor biznesowy zadaje pytania pozwalające lepiej zorientować się, czego dokładnie potrzebuje przedsiębiorca (element diagnozy);

trener fokusuje się na wartości i zasobach firmy, które do tej pory nie są wykorzystane w 100 proc.;

spotkania mentorskie lub mentoring biznesowy online pomaga lepiej wykorzystać istniejący potencjał w danym przedsiębiorstwie;

mentoring-szkolenie to z kolei dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, potrzebnym w konkretnej sytuacji;

praca z mentorem bywa również pomocna w chwilach zwątpienia.

Mentoring – szkolenie online i stacjonarne

Współpraca w zakresie mentoringu biznesowego obejmuje zwykle plan na 6 sesji, średnio co dwa tygodnie. Spotkania odbywają się online lub stacjonarnie. Zazwyczaj część sesji odbywa się przez Skype’a, a część na bezpośrednich spotkaniach. Pierwszy krok to diagnoza, zdefiniowanie problemu i odkrycie jego źródła. Dopiero potem mentor biznesowy przechodzi do drugiej fazy – szukania wyjścia z impasu. Po przeprowadzeniu diagnozy wie, jakie metody warto wybrać. Być może najlepsze rozwiązania to takie, które zostały wykorzystane w innych biznesach na rozwikłanie analogicznych problemów? W takiej sytuacji bezcenne okazuje się doświadczenie mentora zdobyte podczas wielu lat pracy.

Mentoring biznesowy polega przede wszystkim na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów menedżerskich dotyczących takich zagadnień, jak: motywacja, relacje międzyludzkie czy poczucie odpowiedzialności. Przedsiębiorca decydujący się na skorzystanie z metod mentoringu ze szkoleniem biznesowym zatrudnia kogoś w rodzaju przewodnika, kto umiejętnie prowadzi przez krętą i stromą ścieżkę prowadzącą na szczyt.

Formy współpracy z mentorem biznesowym

Mentoring biznesowy online to jedna z najwygodniejszych opcji zarówno dla przedsiębiorcy, jak i trenera. Właściciele firm chętnie korzystają z tej formy współpracy, jednakże do wyboru jest kilka innych opcji, w zależności od warunków i konkretnych potrzeb. Warto pamiętać, że sesje odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, a menedżerowie rozwijających się firm to zwykle ludzie zajęci. Z tego względu mentoring biznesowy online to jedna z najwygodniejszych opcji. Chętnie sięgają po nią również właściciele mniejszych firm.

Mentoring biznesowy w formie stacjonarnego szkolenia (w kilku etapach) to także wygodna forma współpracy. Szkolenia mogą bowiem obejmować swoim zasięgiem większy zespół pracowników. Z wyprzedzeniem natomiast trzeba planować szkolenia z mentorem dla dużych grup, które odbywają się przy perfekcyjnej organizacji ze strony JBB Team.