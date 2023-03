Aby zaopatrzyć swoją domową spiżarnię, nie trzeba już samodzielnie jechać do sklepu, stać w kolejkach ani poszukiwać na półkach konkretnych produktów. Sprawunki da się zamówić za pośrednictwem aplikacji InPost Fresh. Jak robić zakupy spożywcze online za jej pomocą?

Na czym polegają zakupy spożywcze online?

Aby móc zamówić zakupy spożywcze online, należy najpierw pobrać InPost Fresh na swoje urządzenie mobilne. Oprogramowanie działa i na sprzętach z Androidem, i na tych wyposażonych w iOS. Da się je ściągnąć z App Store oraz Sklepu Play. Po tym wystarczy się zarejestrować i skompletować zamówienie, wybierając dostępne w aplikacji produkty.

Ofertę InPost Fresh dzieli się na dwie części: Tysiące produktów i Świeże zakupy. Z pierwszej opcji mogą korzystać użytkownicy mieszkający w całej Polsce. Jeśli zrobią zakupy za min. 40 zł, to nie zapłacą za wysyłkę ani do urządzenia Paczkomat®, ani do domu. Druga opcja przeznaczona jest tylko dla mieszkańców określonych miast, bo można za jej pośrednictwem kupić produkty z konkretnych marketów z dostawą do domu. W tym przypadku wysyłka kosztuje od 5,99 zł do 9,99 zł. Wartość koszyka musi wynosić min. 100 zł.

Każdy klient może znajdować produkty za pomocą wyszukiwarki, w której da się wpisać konkretną nazwę towaru, ale nie tylko. Asortyment jest podzielony na kategorie ułatwiające zapoznanie się z szeroką gamą produktów. Wśród nich znajdują się artykuły spożywcze, dla dzieci i zwierząt, a także do domu. Wystarczy dodać wszystkie interesujące towary do koszyka, a następnie wybrać sposób dostawy i rodzaj płatności.

Kto może robić zakupy w InPost Fresh?

Zakupy w InPost Fresh może robić każdy, kto pobierze aplikację i się w niej zarejestruje. Często z możliwości tej korzystają osoby, które nie mają czasu na dojazd do marketu czy stanie w długich kolejkach. To spore udogodnienie również dla seniorów, którym duże zakupy mogą sprawiać niemałe trudności. Dzięki aplikacji mogą szybko zaopatrzyć swoją kuchnię czy łazienkę w potrzebne produkty.

Aplikacja okazuje się przydatna podczas choroby czy natłoku obowiązków. Kiedy wyjście z domu jest ograniczone, najpotrzebniejsze towary może doręczyć kurier. Dzięki obecności w aplikacji szerokiego asortymentu dla dzieci z InPost Fresh chętnie korzystają też młodzi rodzice, aby w łatwy i szybki sposób nabyć mleko czy pieluchy dla malucha.

Plusy zakupów spożywczych przez internet

Zaletą zakupów spożywczych online jest ogromna oszczędność czasu. Sprzedawcy oferują również atrakcyjne promocje na wybrane towary każdego dnia. Dzięki temu, że nie trzeba jechać do sklepu. Zakupy z maszyn Paczkomat® da się odebrać o dowolnej porze, nawet w środku nocy. Aplikacja InPost Fresh pozwala na lepsze zagospodarowanie czasu w ciągu dnia i pozbycie się części obowiązków.