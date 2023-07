Jak zadbać o czyste powietrze w biurze?

Powietrze, którym oddychamy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. W biurach, gdzie spędzamy znaczną część naszego czasu, jakość powietrza ma również szczególne znaczenie dla naszej wydajności i komfortu pracy. Zła jakość powietrza może powodować bóle głowy, zmęczenie, problemy z koncentracją i produktywnością. Ponadto, zanieczyszczone powietrze może sprzyjać rozwojowi chorób układu oddechowego, takich jak astma i alergie. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto dbać o jakość powietrza w biurze i jak to zrobić.

Dlaczego warto zadbać o czyste powietrze w biurze?

Badanie przeprowadzone przez Harvard T.H. Chan School of Public Health potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na nasze funkcje poznawcze. Jest to kolejne badanie, które potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na nasz mózg. W szczególności dotyczy to pracowników biurowych, których wydajność, czas reakcji i zdolność koncentracji mogą być znacząco pogorszone.

Mimo że wiadomo, że cząsteczki PM2,5, czyli pył zawieszony, mogą przenikać do środowiska wewnętrznego, niewiele badań dotyczyło bezpośredniego wpływu narażenia na te cząsteczki wewnątrz pomieszczeń oraz szybkości wentylacji powietrza na nasze funkcje poznawcze. Jest to istotne zagadnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą ilość czasu, jaki spędzamy w biurach.

Wzrost stężenia cząstek PM2,5 został powiązany z nagłym pogorszeniem funkcji poznawczych. Co więcej, te krótkoterminowe skutki zostały po raz pierwszy zaobserwowane u młodszych osób dorosłych. Odkrycia te, opublikowane przez Jose Guillermo Cedeno Laurent, pracownika naukowego w Departamencie Zdrowia Środowiskowego i głównego autora badania, wskazują również, że niskie wskaźniki wentylacji negatywnie wpływają na nasze zdolności poznawcze. Ogólnie rzecz biorąc, badanie sugeruje, że słaba jakość powietrza w pomieszczeniach ma znacznie większy wpływ na nasze zdrowie i produktywność niż wcześniej sądzono. Dlatego coraz większą uwagę przykładamy do utrzymania dobrej jakości powietrza wewnątrz biur. W tej walce z zanieczyszczeniami, oczyszczacze powietrza stają się nieocenionym sprzymierzeńcem.

Skuteczna walka z zanieczyszczeniami – postaw na oczyszczacz powietrza!

Dzięki zaawansowanym systemom filtracyjnym, oczyszczacze powietrza skutecznie eliminują różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki smogu, alergeny, kurz, pyłki roślin, nieprzyjemne zapachy, wirusy i bakterie. Te łatwe w obsłudze i kompaktowe urządzenia mogą być łatwo umieszczone w każdym biurze, a na rynku dostępne są modele dostosowane do różnych metraży pomieszczeń.

Szczególnie warto rozważyć wybór oczyszczaczy powietrza w biurze, gdzie przebywamy przez wiele godzin w ciągu dnia. Dla alergików może to przynieść ulgę, ponieważ oczyszczacze powietrza mogą łagodzić objawy uczuleniowe. Niektóre modele posiadają również dodatkowe funkcje, takie jak nawilżanie powietrza, jonizacja czy tryby automatyczne, które jeszcze bardziej podnoszą jakość powietrza w biurze.

Dlaczego do biura warto wybrać oczyszczacz Sharp?

Oczyszczacze powietrza Sharp to dobre rozwiązanie do pomieszczeń biurowych. Są to atrakcyjne cenowo, ciche urządzenia, dlatego nie będą przeszkadzały w pracy, a także mają kompaktowe rozmiary, dzięki czemu nie przytłoczą przestrzeni. Takie dodatkowe funkcje jak nawilżanie powietrza i jonizacja (opatentowana technologia Plasmacluster) pozwalają kompleksowo zadbać o jakość powietrza w pomieszczeniach – powietrze jest oczyszczone, a wilgotność utrzymana na optymalnym, zdrowym poziomie). Oczyszczacze powietrza Sharp są wyposażone w precyzyjne czujniki, dzięki którym mogą dostosowywać pracę do warunków panujących w pomieszczeniu. Warto także dodać, że w ofercie oczyszczaczy Sharp można znaleźć modele przeznaczone do różnych metraży, dlatego można łatwo dopasować je do wielkości konkretnego pomieszczenia / gabinetu.

Jak działa oczyszczacz Sharp?

Oczyszczacze powietrza Sharp (sprawdź na https://loveair.pl/oczyszczacze-powietrza-sharp) wykorzystują opatentowaną technologię Plasmacluster, która pozwala na skuteczne usuwanie z powietrza zanieczyszczeń, takich jak kurz, roztocza, dym tytoniowy, alergeny i bakterie. Technologia Plasmacluster polega na wytwarzaniu jonów ujemnych i dodatnich, które łączą się z zanieczyszczeniami i sprawiają, że opadają na dno urządzenia lub są wydmuchiwane na zewnątrz.

Oczyszczacze Sharp mają również funkcję nawilżania powietrza, która jest szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym, kiedy powietrze jest suche. Funkcja nawilżania powietrza poprawia komfort pracy i pomaga zapobiegać suchości w nosie, gardle i oczach.