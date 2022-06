Jak zarządzać aktywnością w social mediach?

Każdy przedsiębiorca wie doskonale, ile możliwości promowania produktów i usług dają social media. Jednak wielu z nas zdaje też sobie sprawę z tego, że zarządzanie aktywnościami na wszystkich profilach społecznościowych to proces czasochłonny, potrafiący zająć wiele godzin każdego dnia. A to z kolei może negatywnie wpłynąc na zaangażowanie w innych obszarach prowadzenia biznesu. Jak zatem zarządzać aktywnością w social mediach tak, żeby mieć czas na inne kluczowe zadania?

Sprawne zarządzanie interakcjami w social mediach to klucz do promowania marki

Serwisy społecznościowe to obszar marketingu internetowego, w którym drzemie ogromny potencjał. Nic w tym zresztą dziwnego – każdego dnia ponad miliard użytkowników loguje się na swoje profile na Facebooku, Instagramie, Twitterze czy Linkedin.

To właśnie w tych miejscach – serwisach, które odwiedzają Twoi potencjalni klienci – możesz zyskać szansę na zwiększenie przychodów. Ale do tego potrzebujesz skutecznych narzędzi do zarządzania obecnością marki w social mediach.

Kluczem jest odpowiednie zaplanowanie działań w mediach społecznościowych, zarówno w skali pojedynczego serwisu, jak i ogólnej strategii marketingowej marki. Jak zatem podejść do aktywności w social mediach, by z jednej strony przynosiła ona wymierne korzyści, a z drugiej nie wymagała wielogodzinnego zaangażowania każdego dnia?

Przede wszystkim, należy zacząć od szczegółowego zidentyfikowania docelowej grupy klientów – z czego wynikać będzie też wybór platform social media, na których Twoja marka powinna być aktywna. Nie obędzie się też bez wykorzystania nowoczesnych technologii do zautomatyzowania działań w social mediach – a już zwłaszcza, jeśli zależy Ci na oszczędności czasu.

Postaw na automatyzację procesów w social mediach

Bez dwóch zdań, najlepszym sposobem na zyskanie czasu i efektywne zarządzanie działaniami marketingowymi w social mediach jest automatyzacja. Zautomatyzowanie procesów związanych z publikacją postów, odpowiadaniem na proste pytanie na Messengerze, czy też generowaniem leadów to klucz do stworzenia doskonale działającej machiny marketingowej. A ta może już w ciągły sposób, skutecznie wspierać rozwój biznesu bez konieczności ciągłego aktywnego uczestnictwa z Twojej strony.

Automatyzacja może być z powodzeniem zastosowana w wielu obszarach zarządzania social mediami, jak na przykład:

obsługa klienta,

publikacja treści na podstawie wcześniej ustalonego kalendarza,

moderacja komentarzy do reklam i treści organicznych,

tworzenie zaawansowanych raportów analitycznych, które w syntetyczny sposób wskażą skuteczność działań.

Oczywiście proces wdrożenia automatyzacji może okazać się wymagający dla tych przedsiębiorców, którzy przyzwyczajeni są do osobistego wykonywania wszystkich czynności, jakich wymaga prowadzenie biznesu i jego promocja. Jednak wystarczy raz przekonać się na własnej skórze, ile czasu można zaoszczędzić, powierzając część zadań inteligentnym narzędziom, by już nigdy nie chcieć wrócić do starego sposobu działania.

NapoleonCat – narzędzie, które ułatwia zarządzanie aktywnością w serwisach społecznościowych

W jaki sposób wdrożyć procesy automatyzacji w zarządzaniu profilami społecznościowymi? Najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na uznane oprogramowanie, takie jak https://napoleoncat.com/pl/. Skuteczne narzędzie do automatyzacji jest kluczowym elementem, który może zdecydować o tym, ile czasu faktycznie zaoszczędzisz, wdrażając strategię marketingową i obsługując klientów w social mediach.

NapoleonCat umożliwia zintegrowanie wszystkich popularnych platform społecznościowych w ramach jednej platformy. Dzięki temu łatwo jest:

monitorować aktywność użytkowników, bez konieczności każdorazowego logowania się na poszczególne konta i nie omijając żadnego komentarza, wiadomości czy opinii w Google

błyskawicznie na nie odpowiadać (również automatycznie, jeśli pytania dotyczą prostych, powtarzających się kwestii, np. cen produktów, rozmiarówki czy godzin otwarcia)

monitorować i nadzorować skuteczność działań, w tym automatycznie generować raporty, dzięki którym łatwiej zdefiniujesz obszary, które wymagają poprawy.

O możliwościach zarządzania interakcjami na wszystkich profilach w jednym miejscu więcej przeczytasz pod adresem https://napoleoncat.com/pl/funkcje/social-inbox/.

Prawdziwy potencjał NapoleonCat ujawnia się jednak dopiero przy wykorzystaniu możliwości automatyzacji social mediów. W kilku krokach automatyczne zaplanujesz publikację postów, zadbasz o automatyczną obsługę klienta i moderowanie komentarzy do reklam. A w efekcie – zwiększysz sprzedaż, w tym czasie mogąc zająć się rozwojem marki w innych obszarach.