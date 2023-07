JR Holding inwestuje 4 mln zł w spółkę Kogena, z sektora robotyki i automatyki

Notowana na NewConnect firma inwestycyjna JR Holding ASI podpisała umowę inwestycyjną z Kogena Sp. z o.o. JRH w zamian za 4 mln zł obejmie 20% udziałów w tej specjalizującej się w budowie zaawansowanych systemów monitorowania i diagnostyki robotów przemysłowych spółce.

„Zdecydowaliśmy się rozpocząć współpracę z JR Holding z uwagi na to, że podejście JRH jest bardzo probiznesowe, a zespół firmy tworzą praktycy z olbrzymim doświadczeniem w wielu projektach. Już w trakcie przygotowań do zawarcia umowy inwestycyjnej intensywnie rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach rozwoju a nawet uzyskaliśmy pierwsze kontakty na rynku amerykańskim. To dobrze rokuje na naszą przyszłą współpracę” – deklaruje Maciej Plebański, założyciel i Prezes spółki Kogena.

Kogena tworząc swoje rozwiązania wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu IoT, robotyki oraz automatyki. Dzięki temu, klienci mogą skutecznie zarządzać swoimi robotami, minimalizować ryzyko awarii oraz optymalizować wydajność, co przyczynia się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności. Oferowane rozwiązania są zgodne z koncepcją Industry 4.0, co umożliwia dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu i produkcji.

Zespół spółki tworzą doświadczeni specjaliści z dziedziny automatyki, robotyki oraz programowania. Każdy z pracowników ma szeroką wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie, co umożliwia projektowanie oraz wdrażanie skutecznych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów i partnerów. Z oferowanego przez spółkę rozwiązania korzystają między innymi takie firmy jak Ekaterra, Scanfil, Diehl Controls czy Nutricia.

Rozwiązania są w stanie integrować i analizować dane z różnych typów robotów przemysłowych. Dzięki temu systemy umożliwiają klientom monitorowanie i optymalizacje wydajności maszyn bez względu na producenta. Spółka jest w stanie dostosować rozwiązania do konkretnych potrzeb każdego klienta i zapewnić optymalne wsparcie dla jego produkcji.

„Środki z inwestycji JR Holding przeznaczymy głównie na rozwój sieci partnerskiej oraz integrację nowych marek robotów. Do końca tego roku chcemy wzmocnić swoją obecność na rynku amerykańskim oraz rozpocząć działania w Azji” – dodał Plebański.

Platforma Kogena jest obecnie zintegrowana z takimi markami robotów jak Universal Robots, Kawasaki, Yaskawa, Techman oraz Epson. Niebawem do tej grupy dołączą m.in. Fanuc, Kuka czy ABB.

„Zespół firmy Kogena jest doświadczony i zmotywowany, co zawsze warunkuje potencjalny sukces przedsięwzięcia. Rozwiązania oferowane przez spółkę wspierają rosnący trend robotyzacji i automatyzacji pracy w firmach produkcyjnych przyczyniając się do optymalizacji pracy urządzeń wykorzystywanych przez klientów spółki. Ta inwestycja wpisuje się w naszą politykę inwestycyjną, koncentrowania się na najbardziej perspektywicznych przedsięwzięciach z silnie rosnących branż” – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.