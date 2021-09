Już jutro premiera pełnej wersji gry Medieval Dynasty od Render Cube

Niespełna 24 godziny pozostały do oficjalnego wyjścia gry Medieval Dynasty z fazy early access, w której tytuł na przestrzeni 12 miesięcy sprzedał się w liczbie ponad 600 tys. egzemplarzy. Produkcja dostępna jest w aż 17 wersjach językowych, a liczba graczy oczekujących na zakup tytułu w postaci wishlisty przekracza 850 tys. osób. Oficjalna cena gry w podstawowej wersji wynosi USD 34,99 i EUR 29,99. Globalnym wydawcą tytułu jest austriacki Toplitz Productions.

Medieval Dynasty to największa gra łódzkiego studia. Zadebiutowała w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku. Tytuł przez pierwszy tydzień sprzedaży znajdował się w TOP10 na globalnej platformie Steam, a zebrana dotąd ilość ocen wynosi blisko 19 tys., dając łączny rezultat na poziomie 91% pozytywnych komentarzy. W szczytowym momencie w tytuł na platformie Steam grało jednocześnie 18,7 tys. osób.

– Znajdujemy się w przeddzień udostępnienia naszego tytułu w pełnej wersji graczom z całego świata. Obserwując rozwój projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy jestem dumny z tego co udało nam się osiągnąć i z jak pozytywnym odbiorem spotkała się nasza gra. Jutrzejsza premiera to dla nas możliwość dotarcia do znacznie szerszego grona graczy, którzy zainteresowani są rozbudowanymi i dopracowanymi tytułami, jaką w tej chwili jest produkcja Medieval Dynasty. Premiera zakończy pewien etap rozwoju studia, natomiast otworzy nam także kolejny rozdział, w którym jeszcze przez kilka lat zamierzamy rozbudowywać tytuł i dostarczać graczom dodatkowe treści. Oficjalną road mapę produkcji, która przedstawi kierunki jej rozwoju, zaprezentujemy już niedługo – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube.

Premiera gry odbędzie się 23 września o godz. 12:00 w południe na wszystkich kluczowych platformach sprzedażowych (m.in. Steam, Epic, GOG, Microsoft Store).

17 czerwca 2021 r. gra Medieval Dynasty została udostępniona w ramach usługi Microsoft Xbox Game Pass For PC. Ogłoszenie nastąpiło podczas wydarzenia Xbox Games Showcase, gdzie materiał wideo z gry został zaprezentowany na jednym nagraniu obok takich tytułów jak Among Us, Hades czy S.T.A.L.K.E.R.

Łódzkie studio pracuje już nad edycją konsolową gry, a sam tytuł od początku produkcji był projektowany pod obsługę pada, co przyspieszy cały proces. Premiera planowana jest w pierwszym półroczu 2022 roku. W przygotowaniu jest również wersja na gogle VR w ramach umowy ze Spectral Games S.A., spółką zależną Incuvo S.A., studiem, które pracuje nad wersją VR gry Green Hell.

W zeszłym roku Render Cube S.A. osiągnęła 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. W tym roku spółka przeprowadziła z sukcesem dwie oferty publiczne akcji, których łączna wartość wyniosła 16,8 mln zł. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę Medieval Dynasty. W obu ofertach publicznych firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A. Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w 2021 r.