Karta obiadowa dla pracownika do 300 zł miesięcznie bez ZUS

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pracodawca może zaoszczędzić, oferując pracownikom dofinansowanie do posiłków. Od marca 2022 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kwotę zwolnioną z ZUS do 300 zł miesięcznie na pracownika. Zatem posiłki współfinansowane przez pracodawcę mogą zostać zwolnione ze składek – jednocześnie obniżając koszty pracodawcy. Przedsiębiorca może rozważyć sfinansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych firmy lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W praktyce pracodawcy jako dodatkowy benefit wręczają swoim pracownikom karty lunchowe uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach, barach lub za pośrednictwem wybranych stron internetowych. Nie w każdym przypadku otrzymanie takiej karty jest przychodem pracownika.

– Karta obiadowa, zwana inaczej kartą lunchową, to rewelacyjny benefit, który otrzymał też dodatkowe wsparcie Ministerstwa Pracy. Ministerstwo Pracy od marca 2022 roku podwyższyło kwotę zwolnioną z ZUS-u ze 190 złotych do 300 złotych miesięcznie na pracownika – powiedziała serwisowi eNewsroom Sylwia Bilska, General Manager Edenred Polska. – Nadal jednak, jeżeli porównujemy kwotę zwolnioną z ZUS-u do takich samych zwolnień w innych krajach europejskich – jest to bardzo niska kwota. Polska reprezentuje około 67 euro, natomiast w Bułgarii jest to 103 euro, a w Rumunii 127 euro. Porównując te kwoty jako procent do minimalnej pensji w danym kraju, w Polsce jest to jedynie 10%, natomiast w Bułgarii 31%, a w Rumunii 25%. Mamy w związku z tym jeszcze dużo do zrobienia i pracę w dialogu społecznym – podkreśla Bilska.