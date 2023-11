Katowice: spadek popytu na powierzchnie biurowe

W minionym trzech kwartałach 2023 roku aktywność najemców na katowickim rynku biurowym była o 16% mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W samym III kwartale podpisano umowy najmu o powierzchni 21 700 m kw.

Katowice z zasobami biurowymi na poziomie 748 500 m kw. zajmują czwartą pozycję wśród największych rynków regionalnych. Od stycznia do września 2023 roku lokalny rynek biurowy powiększył się o jeden obiekt o powierzchni 26 700 m kw. Oddany do użytku w III kwartale roku Craft (Ghelamco Poland) stanowił 11% powierzchni biurowej dostarczonej na rynek we wszystkich miastach regionalnych od początku roku.

Na koniec września w budowie zidentyfikowane było 68 600 m kw. powierzchni biurowej, z czego blisko połowa trafi na katowicki rynek w 2024 roku. Największymi projektami w budowie są: kompleks Eco City Katowice (18 000 m kw., Górnośląski Park Przemysłowy) oraz Grundmanna Office Park A (20 650 m kw., Cavatina).

„Od stycznia do września 2023 roku popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach wyniósł blisko 47 200 m kw. Osiągnięty rezultat stanowił 9% całkowitego wolumenu umów podpisanych w miastach regionalnych i jednocześnie był wynikiem o 16% gorszym od zanotowanego w analogicznym okresie 2022 roku,” – komentuje Iwona Kalaga, straszy negocjator w Knight Frank.

W strukturze transakcji dominowały nowe umowy, które stanowiły 53% udziału. Renegocjacje odpowiadały za 36% podpisanych umów, a ekspansje wyniosły 12%.

„Mimo dobrego wyniku po stronie popytowej, dość wysoka nowa podaż sprawiła, że współczynnik pustostanów uległ wzrostowi. Na koniec września wyniósł 23,2% i był to najwyższy wynik zanotowany na rynkach regionalnych. W porównaniu z poprzednim kwartałem współczynnik wzrósł o 3,1 pp., a w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 roku aż o 6,3 pp.,” – wyjaśnia Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec września 2023 roku wahały się od 8,00 EUR do 14,50 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 14,00 do 27,00 PLN/m kw./ miesięcznie.