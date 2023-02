Koji Sato nowym prezydentem Toyota Motor Corporation

Koji Sato nowym prezydentem i dyrektorem generalnym Toyota Motor Corporation (TMC)

Akio Toyoda, dotychczasowy prezydent Toyoty, obejmie stanowisko prezesa Zarządu spółki

Takashi Watanabe nowym prezydentem marki Lexus

Tomoya Takahashi stanie na czele TOYOTA GAZOO Racing

Yoshihiro Nakata nowym dyrektorem generalnym Toyota Motor Europe

1 kwietnia 2023 roku Toyota wprowadzi zmiany w Zarządzie spółki oraz w strukturze organizacyjnej. Koji Sato, obecny prezes marki Lexus oraz TOYOTA GAZOO Racing, zostanie nowym prezydentem i dyrektorem generalnym (CEO) Toyota Motor Corporation (TMC). Akio Toyoda, dotychczasowy prezydent i dyrektor generalny, zajmie stanowisko prezesa Zarządu i dyrektora reprezentatywnego. Takeshi Uchiyamada, który pełni tę funkcję obecnie, pozostanie członkiem Zarządu i dyrektorem reprezentatywnym. W Zarządzie jako nowy jego członek zasiądzie także Koji Sato.

Takashi Watanabe, dotychczasowy dyrektor działu Lexus Electrified Development, zastąpi Koji Sato na stanowisku prezydenta Lexus International Co. Nowym prezydentem TOYOTA GAZOO Racing zostanie Tomoya Takahashi, który pod kierunkiem Koji Sato pełnił funkcję dyrektora działu GR Vehicle Development.

Po objęciu nowych stanowisk, Koji Sato przeprowadzi reformę globalnej struktury zarządzania. Nadal jednak będzie ona zorientowana wokół dwóch filarów – produktów oraz regionów, zgodnie z koncepcją ustępującego prezydenta Akio Toyody.

„Będziemy dążyć do pełnej transformacji Toyoty w firmę zajmującą się szeroko rozumianą mobilnością. Tworzenie coraz lepszych samochodów i bycie najlepszą firmą motoryzacyjną w okolicy to dokładnie te wartości, które Toyota nadal będzie wyznawać. Te wartości zostały głęboko zaszczepione w firmie przez prezydenta Toyodę w ciągu ostatnich 13 lat, a nowy zespół przyspieszy ich wdrażanie” – powiedział Koji Sato.

Nowe władze Toyoty w Europie

Na początku kwietnia 2023 roku dyrektorem generalnym Toyota Motor Europe zostanie dotychczasowy zastępca dyrektora generalnego spółki, Yoshihiro Nakata. Matthew Harrison, obecny CEO europejskiej Toyoty, zajmie stanowisko dyrektora operacyjnego. Yoshihiro Nakata będzie odpowiedzialny za planowanie strategiczne i komunikację Toyoty w Europie oraz za ścisłą współpracę z centralą firmy w Japonii. Matt Harrison jako COO Toyota Motor Europe będzie odpowiedzialny za wdrażanie produktów, sprzedaż i pozycję rynkową Toyoty w Europie oraz kulturę organizacyjną i operacyjną firmy.

Koji Sato, nowy prezydent Toyota Motor Corporation

Koji Sato (ur. 19 października 1969) jest prezesem Lexus International Co. i GAZOO Racing Company oraz dyrektorem ds. brandingu Toyota Motor Corporation. Ukończył Waseda University z tytułem licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej w 1992 roku i dołączył do Toyota Motor Corporation (TMC) w kwietniu tego samego roku.

W styczniu 2016 roku został głównym inżynierem Lexus International Co. W kwietniu 2017 roku awansował na stanowisko generalnego dyrektora wykonawczego i objął kierownictwo nad Lexus International Co. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem wykonawczym Lexus International Co.

W styczniu 2020 roku awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego i został prezesem Lexus International Co. We wrześniu 2020 roku otrzymał równoległe stanowisko prezesa GAZOO Racing Company. W styczniu 2021 roku otrzymał pozycję dyrektora operacyjnego i dyrektora ds. brandingu.