Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby jego firma przyciągała jak najwięcej klientów i odnosiła świetne wyniki. Nie jest to jednak takie łatwe. Co więc zrobić, aby rozwinąć własną działalność i zwiększać sprzedaż? Odpowiedzią jest tu marketing internetowy. Obecność w sieci to dzisiaj podstawa. Trzeba także stale śledzić aktualne trendy oraz potrafić dostosować się do ciągłych zmian, jakie zachodzą na rynku. To jednak nie wszystko. Co jeszcze jest istotne? Poznaj praktyczne wskazówki dla małych i średnich firm oraz narzędzia, które wspomagają rozwój biznesu.

Jak rozwijać biznes dzięki aktywności w Internecie?

Obecnie właściciele małych i średnich firm borykają się z wieloma różnymi problemami. Trudna sytuacja gospodarcza, dynamicznie zachodzące zmiany na rynku, duża konkurencja i znacznie bardziej wymagający konsumenci – wszystko to sprawia, że prowadzenie swojej działalności nie jest wcale proste. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co robić, aby trafiać do większego grona klientów i zachęcać ich do zakupu. Przepisem na sukces jest tu promocja w Internecie i prowadzenie aktywnych działań.

Liczba internautów jest coraz większa. Ludzie szukają produktów, usług i firm właśnie w świecie online. Dlatego przedsiębiorstwa, których nie ma w sieci, giną wśród licznej konkurencji. Trzeba bowiem przedstawić własną ofertę w Internecie i podążać za trendami, aby skutecznie się wypromować, zwiększać wyniki sprzedażowe i się rozwijać. Obecność online jest już koniecznością.

Pojawia się pytanie, jak z powodzeniem realizować działania? Niezbędne są narzędzia, których dostarcza e-marketing. Na początku należy jednak opracować odpowiednią strategię, przygotować dokładny plan, a dopiero później wdrażać działania. Co więc krok po kroku trzeba zrobić? Otóż bardzo istotne jest, aby:

sprecyzować własną grupę docelową, a więc odbiorców firmowej oferty,

określić cele biznesowe – powinny one być realne, mierzalne i rozłożone w czasie,

postawić na odpowiednie dla swojej branży narzędzia oraz wybrać kanały do prowadzenia spójnej komunikacji,

dbać o dobre relacje z klientami – tymi potencjalnymi, ale też obecnymi,

stale analizować działania, na bieżąco monitorować efekty i wyniki, a w razie konieczności wprowadzać potrzebne zmiany.

Marketing online daje mnóstwo możliwości, które bez wątpienia warto wykorzystywać. Poprzez odpowiednie działania można m.in. budować wizerunek firmy, zadbać o jej rozpoznawalność, docierać do zainteresowanych osób i zwiększać sprzedaż produktów lub usług.

– Według badania Mediapanel liczba internautów wynosi dziś prawie 30 milionów[1]. Obecność firmy w Internecie to więc podstawa. Dzisiaj nie wystarczy już jednak tylko być w świecie online. Należy też prowadzić aktywne działania. Wiemy, że mali i średni przedsiębiorcy nie mają na to czasu. Często brakuje im też znajomości narzędzi, które pozwalają promować się w Internecie, a także doświadczenia. Chcemy więc im pomóc. Od 30 lat wspieramy firmy z sektora MŚP w ich rozwoju – mówi Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet. – Działamy w wielu obszarach. Nasi eksperci budują strony WWW, zajmują się ich pozycjonowaniem, realizują kampanie reklamowe w Internecie. Wszelkie działania dopasowują do specyfiki i indywidualnych potrzeb danego biznesu – dodaje Marcin Durzyński.

Strona WWW jako wirtualna wizytówka firmy

Co jest podstawowym narzędziem do promocji biznesu w Internecie? Odpowiedź jest prosta: strona internetowa. Posiadanie firmowej witryny to już konieczność. Jest ona wirtualną wizytówką, miejscem do prezentowania oferty oraz kanałem, wspierającym sprzedaż. Strona WWW pomaga przedsiębiorstwu się rozwijać. Musi jednak pokazywać firmę z jak najlepszej strony oraz przedstawiać ofertę w czytelny, zrozumiały i atrakcyjny sposób. Witryna powinna też dawać klientom możliwość nawiązania wygodnego i szybkiego kontaktu.

Strona WWW to niejednokrotnie pierwsze miejsce styczności potencjalnego klienta z firmą. Powinna więc przyciągać uwagę i zachęcać do podjęcia decyzji zakupowej. Wyróżniać ją powinna funkcjonalność, nowoczesność i atrakcyjny wygląd. Witrynę trzeba zaprojektować zgodnie z zasadami User Experience (UX). Należy zadbać, aby strona wzbudzała u użytkowników pozytywne doświadczenia. Internauci powinni sprawnie odnajdować na niej niezbędne informacje i dane. Strona powinna szybko się ładować, być intuicyjna i wygodna w przeglądaniu oraz responsywna, czyli dostosowana do urządzeń mobilnych. Z ciekawostek warto wspomnieć, że według raportu E-commerce w Polsce 2022 już 75% badanych wykorzystuje do e-zakupów swoje smartfony[2].

Co ważne, firmowa witryna to także kanał, który wspiera sprzedaż usług czy produktów. Pomaga zdobywać nowych klientów, docierając do nich 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamierzeniem jest więc tutaj zachęcanie odbiorców do skorzystania z oferty, ale również tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

Bez wątpienia strona internetowa wspiera rozwój biznesu, dlatego każdy przedsiębiorca powinien dziś ją mieć. Należy jednak przy tympamiętać, że tylko atrakcyjna i profesjonalna witryna przyniesie firmie korzyści. Zaprojektowanie i budowa strony wymaga posiadania nie tylko umiejętności technicznych, ale również zmysłu estetycznego i myślenia kreatywnego. Usługę tę warto powierzyć specjalistom, którzy dobrze znają się na technologii i wykorzystują najnowsze trendy.

Pozycjonowanie witryny, czyli sposób na budowę widoczności

Strona internetowa to jeszcze nie wszystko. Należy też zadbać o jej dobrą widoczność w wyszukiwarce. Jeśli będzie zajmowała wysoką pozycję, to przyciągnie kolejnych klientów. Jak to osiągnąć? Dzięki działaniom z obszaru pozycjonowania czy inaczej SEO.

SEO (Search Engine Optimization) to optymalizacja witryn internetowych pod kątem wymagań algorytmów Google, a także budowanie profilu linkowego. Działania optymalizacyjne podejmowane są po to, aby strona zyskała wyższą pozycję w organicznych (inaczej bezpłatnych) wynikach wyszukiwania. Dlaczego to takie ważne? To oczywiste – im wyżej witryna będzie wyświetlać się w wynikach Google, tym więcej będzie miała odwiedzin. Użytkownicy strony mogą stać się klientami.

Działania SEO są dosyć skomplikowane i zajmują trochę czasu. Wymagają wiedzy, kompetencji i umiejętności. Pozycjonowanie nie jest czynnością jednorazową – działania należy wykonywać regularnie i stale dostosowywać je do bieżących wytycznych wyszukiwarki. Trzeba je też dopasowywać do potrzeb danej firmy. To dlatego najlepiej oddać je w ręce ekspertów, którzy najpierw przeprowadzają audyt SEO. To dokładna analiza witryny, która pozwala sprawdzić, co wymaga poprawy.

– Według statystyk Google 98% internautów zaczyna od szukania informacji w wyszukiwarce internetowej. 65% użytkowników szuka tam firm, produktów i usług[3]. Bez wątpienia należy więc zadbać o dobrą widoczność w Google. Atrakcyjna i nowoczesna witryna internetowa prezentuje ofertę i zachęca do skorzystania z niej. Powinna być jednak też odpowiednio zoptymalizowana, co m.in. wpłynie na jej widoczność w Internecie, a to zaś przełoży się na wzrost odwiedzin na stronie potencjalnych klientów – mówi Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet. – Naszych specjalistów wyróżnia duże doświadczenie w pozycjonowaniu. Eksperci dbają o każdy aspekt działań SEO: od optymalizacji technicznej, przez linkowanie zewnętrzne, po optymalizację treści – dodaje Marcin Durzyński.

Dobrze przeprowadzone działania z zakresu pozycjonowania przynoszą biznesowi wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:

lepsza widoczność strony WWW w wyszukiwarce,

wzrost ruchu w witrynie,

większa liczba klientów,

zdobycie rozpoznawalności.

Google Ads, czyli reklama kierowana do zainteresowanych osób

Jaki jest sposób na szybkie i skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów? Przygotowanie kampanii reklamowej w Google Ads. Jest to system reklamowy, który daje ogromne możliwości m.in. pod kątem zasięgu czy wyboru formatów. Atrakcyjne reklamy w formie tekstowej, graficznej czy wideo mogą wyświetlać się użytkownikom Internetu w różnych umiejscowieniach – w tym w sieci wyszukiwania (wyszukiwarce Google) oraz sieci reklamowej GDN (Google Display Network), w skład której wchodzą zewnętrzne, partnerskie serwisy.

Niezaprzeczalne zalety kampanii reklamowej w Google Ads to:

efektywne targetowanie – przekaz reklamowy trafia do określonych odbiorców, którzy są zainteresowani firmową ofertą,

ogromny zasięg,

szybkie rezultaty,

mierzalne wyniki.

Google Ads to doskonałe narzędzie dla małych i średnich firm. Przedsiębiorcy dzięki umiejętnie przygotowanym reklamom mogą promować własną ofertę, budować rozpoznawalność oraz zdobywać nowych klientów.

Warto mieć na uwadze, że przygotowanie skutecznej kampanii reklamowej wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajomości narzędzia, jakim jest Google Ads. Poza tym niezwykle ważne jest, aby na bieżąco monitorować i sprawdzać wyniki oraz optymalizować kampanię. Wówczas efekty będą jeszcze lepsze. Świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia specjalistów. Przykładem jest firma WeNet, która ma status Google Partner Premium, co świadczy o dużym doświadczeniu i profesjonalizmie.

GMB, czyli narzędzie do promocji na lokalnym rynku

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy chcą wypromować swoją ofertę na rynku lokalnym, powinni koniecznie założyć wizytówkę w Google Moja Firma (z ang. Google My Business, skrót GMB). Google Moja Firma to przydatne narzędzie, które pomaga promować biznes na określonym obszarze (np. w danym mieście). Ludzie często bowiem szukają w sieci za pomocą konkretnych fraz różnych usług i firm zlokalizowanych w miejscu, w którym mieszkają lub obecnie przebywają. Wizytówka w GMB pomaga zwiększyć widoczność w wyszukiwarce na zapytania lokalne, które stanowią aż 50% zapytań w Google[4].

Narzędzie to pozwala na atrakcyjne wyświetlanie informacji o firmie w wyszukiwarce oraz na Mapach Google. Internauta, czyli potencjalny klient już z pozycji wyników wyszukiwarki może szybko zobaczyć przykładowo dni i godziny otwarcia restauracji czy znaleźć numer telefonu. W tym miejscu może też sprawdzić opinie o firmie. Zgodnie z danymi Safari Digital 90% konsumentów wybierając usługi lokalne, szuka opinii w Internecie[5]. Są więc one jednym z głównych czynników, które decydują o skorzystaniu z oferty.

Założenie firmowego profilu w Google My Business to nie wszystko. Profil ten wymaga jeszcze aktywności, trzeba regularnie go prowadzić – dodawać wpisy, prowadzić komunikację z internautami, odpowiadać na opinie, pytania i inne komentarze.

Podsumowując, wizytówka w GMB znacząco potrafi wpłynąć na rozwój biznesu, gdyż:

pozycjonuje firmę na wyszukiwania lokalne,

dba o widoczność w Internecie,

buduje rozpoznawalność biznesu na lokalnym rynku,

umożliwia dotarcie z ofertą do większej liczby zainteresowanych osób,

pomaga w zdobywaniu zaufania klientów,

pozwala dbać o dobry wizerunek firmy.

Katalogi firm, czyli jak zwiększyć rozpoznawalność biznesu

Warto też wspomnieć o internetowych katalogach firm. Przykładem są BiznesFinder.pl oraz PanoramaFirm.pl. Wizytówki w tego typu serwisach zapewniają lepszą widoczność danej oferty w Internecie.

Dobrze przygotowana i uzupełniona wizytówka w wartościowym katalogu firm nie tylko pokazuje dane kontaktowe. Umożliwia też zaprezentowanie potencjalnym klientom najważniejszych informacji o usługach/produktach w postaci wyczerpujących opisów, które są napisane pod SEO. Ponadto rozbudowane katalogi dają też opcję dodawania dłuższych artykułów poradnikowych/eksperckich oraz zdjęć czy materiałów wideo.

Katalogi firm to także wartościowe źródło linków zewnętrznych do firmowej strony WWW (link building). To sposób na poprawę pozycji firmy w wyszukiwarce Google oraz szansa na pozyskanie nowych klientów.

Jak rozwijać firmę w Internecie – podsumowanie

Żaden przedsiębiorca nie powinien już mieć zastrzeżeń co do tego, że obecność i aktywność w sieci daje wiele korzyści i pozwala się rozwijać. Zdecydowanie warto inwestować w marketing online, żeby docierać do nowych klientów i odnosić jak najwięcej sukcesów. Konieczna jest jednak umiejętnie przygotowana strategia działania, w tym też wybór sprawdzonych narzędzi. Trzeba też znać bieżące trendy panujące na rynku oraz potrafić dostosować się do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w branży. Dziś właściciele biznesów, którzy nie mają wystarczająco czasu, korzystają z pomocy specjalistów, takich jak np. doradcy internetowi WeNet. Nawiązanie takiej współpracy to doskonały sposób na to, aby rozwinąć firmę i wyprzedzić swoją konkurencję.

