Kolejny pomorski odcinek drogi ekspresowej S6 skierowany do przetargu

GDDKiA przekazala do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem (jeden z trzech odcinków między Słupskiem a Lęborkiem). W najbliższym czasie stanie się tak też z dwoma następnymi odcinkami.



Przedmiotem zamówienia, którego ogłoszenie zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między węzłami Bobrowniki i Skórowo o długości ok. 13 km. Zadanie obejmuje również realizację dwóch węzłów drogowych (Rzechcino i Skórowo) oraz infrastruktury towarzyszącej drodze ekspresowej.

Do końca listopada br. przekażemy do Dziennika Urzędowego UE kolejne ogłoszenie o przetargu na drogę ekspresową S6. Tym razem będzie to odcinek między Skórowem (bez węzła) a Leśnicami koło Lęborka (z węzłem) o długości ok. 11 km. Do ogłoszenia pozostanie wówczas tylko odcinek S6 od Redzikowa (obwodnicy Słupska) do Bobrowników, co nastąpi – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – jeszcze w grudniu br.

„Pomimo pandemii i obiektywnych trudności spowodowanych pracą zdalną utrzymujemy dobre tempo przygotowania kolejnych przetargów na trasę S6 – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Jesteśmy zdeterminowani, by domknąć ten ciąg drogi ekspresowej na Pomorzu. To pozwoli na bezpieczne, komfortowe i szybkie poruszanie się między Gdańskiem a Szczecinem”.

Postępowanie obejmuje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 realizowany po decyzji Rządu o przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu państwa na budowę tej trasy. W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na odcinki od Koszalina do obwodnicy Słupska (obecnie kończy się sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych).

W budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 42 km. Natomiast w przetargu jest odcinek między Lęborkiem (Leśnicami) a Bożympolem Wielkim, druga jezdnia obwodnicy Słupska oraz duża i niezwykle ważna inwestycja dla Pomorza – S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej: odcinek Chwaszczyno – Żukowo (ok. 16,3 km) oraz odcinek Żukowo – Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km).