Port Lotniczy Seul Incheon doradcą strategicznym CPK

Incheon International Airport, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, to zwycięzca postępowanie na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W grudniu spółka CPK planuje podpisać z hubem z Seulu umowę na trzy lata.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła dialog konkurencyjny na doradcę strategicznego w połowie marca br. Do finalnej fazy postępowania zostały wybrane dwa lotniska: Incheon w Seulu i Narita w Tokio. Komisja przetargowa wskazała na Incheon, kierując się kryteriami jakościowymi (doświadczeniem zespołu i metodologią realizacji zamówienia)oraz ceną.

– Wybór doradcy strategicznego CPK to istotny kamień milowy na drodze do budowy nowego systemu transportowego dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Incheon to lotnisko o międzynarodowej renomie, a jednocześnie uznany partner na globalnym rynku lotniczym. Współpraca z tym portem daje nam dostęp do unikalnej wiedzy i specjalistycznego know-how, które będą nam potrzebne podczas realizacji megaprojektu CPK – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– CPK jest strategiczną inwestycją infrastrukturalną, której realizacja będzie pozytywnym bodźcem dla polskiej gospodarki. Wspieramy współpracę międzynarodową spółek Skarbu Państwa, zwłaszcza gdy umożliwia transfer wiedzy i technologii. Jestem przekonany, że rozpoczęcie działań w formule doradztwa strategicznego może otworzyć pole do rozmów o współpracy gospodarczej w zakresie nie ograniczającym się tylko do sektora lotniczego – podkreśla Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

– Pojedynek między Naritą i Incheon był zażarty. Ostateczny wybór poprzedzało wieloetapowe postępowanie realizowane w formule dialogu konkurencyjnego. Obie firmy przedstawiły zespół znakomitych ekspertów. Ostatecznie zwyciężył Incheon z Korei Południowej, uzyskując nieco wyższą punktację w każdej z kategorii. Chciałbym jednak wyrazić również uznanie dla strony japońskiej i podziękować obu zespołom za miesiące wspólnej pracy – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Incheon, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o budowie została podjęta po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu (CPK zostanie zbudowany 37 km od centrum Warszawy). W ubiegłym roku Incheon obsłużył 71 mln pasażerów.

Lotnisko Incheon było budowane etapami. W fazie pierwszej powstały dwie równoległe drogi startowe (po 3 750 m długości każda), a port miał przepustowość 30 mln pasażerów i 1,7 mln ton towarów rocznie. Druga faza to budowa trzeciejdrogi startowej (o długości 4 000 m). Po jej otwarciu w 2008 r. port zwiększył swoją przepustowość do 44 mln pasażerów i prawie 4,5 mln ton ładunków.

Etap trzeci to budowa Terminalu 2, z którego pasażerowie zaczęli korzystać w 2018 r. W ramach etapu czwartegotrwa realizacja czwartej drogi startowej, przygotowywana jest też rozbudowa Terminalu 2. Docelowo od 2024 r. lotnisko ma mieć zdolność obsłużenia 100 mln pasażerów i 7 mln ton cargo rocznie.

Według dotychczasowych założeń, Port Solidarność – w ramach pierwszego etapu – będzie posiadał dwie drogi startowe i (jeżeli wcześniejsze założenia zostaną potwierdzone w trakcie przygotowania tzw. master planu lotniska) możliwość obsłużenia do 45 mln pasażerów. Przepustowość CPK będzie można zwiększać poprzez kolejne inwestycje, pod które zostanie zabezpieczona rezerwa terenowa.

Incheon jest dobrze połączone z systemem transportu kolejowego: stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminalu i umożliwia wygodny dojazd do centrum Seulu. Pasażerowie mogą skorzystać z pociągów ekspresowych, które zatrzymują się tylko w Incheon i Seulu (taki przejazd trwa 43 minuty). CPK będzie posiadał stację kolejową zintegrowaną z portem lotniczym. Planowany czas podróży pociągiem z postojem na CPK i w centrum Warszawy to 15 minut.

Projektanci Incheon uwzględnili w swojej koncepcji liczne zrównoważone i przyjazne środowisku rozwiązania. Jednocześnie z lotniskiem powstała m.in. oczyszczalnia wody i system jej uzdatniania do ponownego użycia. Incheon ma własną sortownię i spalarnię śmieci (ciepło z procesu spalania jest używane do wytwarzania energii). Port lotniczy uruchomił również własną elektrownię geotermalną i planuje do 2030 r. pozyskiwanie 20 proc. energii z odnawialnych źródeł.

Na proekologiczne rozwiązania nastawiony jest też inwestor CPK. Wiadomo już, że w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi, zostanie zbudowana nowa elektrociepłownia w celu zasilania w energię elektryczną, ciepło i chłód Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym i sąsiadującym z CPK obszarem Airport City. Będzie ona zasilana gazem ziemnym ze wsparciem paneli słonecznych.

Wybór doradcy strategicznego to kamień milowy w procesie przygotowań do budowy CPK. W przyszłości doradca może zostać długoterminowym partnerem strategicznym CPK. Oznaczałoby to współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy podczas projektowania lotniska, ale też na poziomie międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym.