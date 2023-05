“Konsultanci IT w Polsce” – pobierz darmowy raport Ework Group

Praca zdalna, stacjonarna czy hybrydowa? W jakiej branży najchętniej pracują konsultanci IT? Jakie benefity uznawane są dziś za najbardziej atrakcyjne i skąd pozyskiwane są informacje o nowych zleceniach? Ework Group przygotowało obszerny, bezpłatny raport, który odpowiada na te i znacznie więcej istotnych pytań.

Ework Group – wiodący, niezależny dostawca usług konsultingowych w Europie Północnej i Środkowej, współtworzona przez ponad 13 500 niezależnych specjalistów IT, przygotowała raport na temat polskiej branży konsultantów IT. Raport ten zawiera wiele wartościowych informacji, które pomogą w lepszym zrozumieniu rynku oraz podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

„Stworzenie raportu na temat polskiej branży IT było dla nas bardzo ważne, ponieważ chcieliśmy zgłębić wiedzę na temat konsultantów i zrozumieć, jakie kompetencje są dla nich najważniejsze, jakie trendy rządzą na rynku, a także jakie wyzwania stoją przed branżą IT. Wszystkie te informacje mogą być bardzo pomocne nie tylko dla nas, ale i dla firm, które chcą inwestować w swoje oddziały IT w Polsce, jak również dla konsultantów IT, którzy chcą rozwijać kompetencje i zwiększać swoja wartość na rynku pracy.” – twierdzi Managing Director Poland Ework Group, Katarzyna Milewska.

Wewnętrzne anonimowe badanie ankietowe, w którym wzięło udział 288 konsultantów Ework Group Polska, pozwoliło m.in. poznać ich potrzeby i oczekiwania oraz dowiedzieć się, jakie kompetencje są dla nich najważniejsze.

Przykładowe wnioski z raportu:

Konsultanci IT cenią sobie przede wszystkim wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz atmosferę w pracy.

W branży IT dominuje model współpracy w oparciu o B2B.

Konsultanci IT preferują pracę w firmach, które oferują im elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

Wśród trendów w technologiach największe znaczenie mają Azure, Python, Java i AWS.

W branży IT istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego oraz analityki danych.

Konsultanci IT cenią sobie pracę nad projektami innowacyjnymi, które pozwalają na rozwijanie nowych technologii i rozwiązań.

„Udział polskich centrów technologicznych w globalnej układance systematycznie wzrasta. Trzeba tez pamiętać o niedoborze 150 tys. pracowników na naszym rynku. Przez ogólne spowolnienie tych wakatów może być o kilka – kilkanaście procent mniej, ale to wciąż zapotrzebowanie na ponad 100 tys. specjalistów. A rynek cały czas rośnie – cyfryzujemy i automatyzujemy co się da.” – komentuje Radosław Zegadło, Engineering Manager.

Programiści cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, a polscy konsultanci IT w szczególny sposób mogą sprostać temu zapotrzebowaniu, dzięki obecności doświadczonych deweloperów. „Stworzyliśmy Remote Sourcing Center (RSC), aby umożliwić naszym klientom dostęp do najlepszych specjalistów, bez względu na to, gdzie się znajdują. Nasze rozwiązanie jest nie tylko korzystne finansowo, ale również szybkie. Dostarczamy kandydatów w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych.” – mówi Małgorzata Migdal, Remote Sourcing Center Manager.

Firma Ework Group powstała w 2000 roku i obecnie jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ. Współtworzy ją ponad 13,500 niezależnych specjalistów dopasowanych do projektów. Koncentrując się na branży IT, R&D i inżynierii dostarcza usługi poprzez wszechstronne i niezależne podejście do zarządzania talentami. Dzięki doświadczeniu biznesowemu oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie talentów, tworząc udane współprace, budując wzajemne relacje z klientami, partnerami i specjalistami.