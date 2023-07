KPMG tworzy Zespół ds. fuzji i przejęć wyspecjalizowany w obszarze zielonej transformacji energetycznej

Bartosz Węgrowski wzmocnił struktury Departamentu Deal Advisory w KPMG w Polsce i jako Dyrektor stanął na czele nowego Zespołu M&A Energy Green Transition. Nowy zespół świadczy usługi dla podmiotów z sektora energetycznego, koncentrując się w szczególności na projektach z zakresu zielonej gospodarki. Wraz z Bartoszem do KPMG dołączyli Paweł Czarnecki i Michał Szych (Associate Directors). KPMG posiada jeden z najbardziej wyspecjalizowanych, interdyscyplinarnych zespołów obsługujących klientów z sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego obejmujący m.in. doradztwo w zakresie finansowania, doradztwo prawne i podatkowe oraz obsługę transakcji fuzji i przejęć.

Transformacja energetyczna oparta na odnawialnych źródłach energii to szansa na dekarbonizację gospodarki i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to jednocześnie ogromne wyzwanie w kontekście finansowania. Sytuacja ta sprzyja większej aktywności inwestorów, poszukujących projektów w obszarze zielonej transformacji. Nowe regulacje prawne, ambitne cele klimatyczne i wsparcie państwa dla zielonych inwestycji tworzą dobre warunki do rozwoju rynku fuzji i przejęć w sektorze energetycznym – mówi Alina Wołoszyn, Partner, Szef Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce.

W ostatnich latach obserwujemy dużą aktywność inwestorów w sektorze energetycznym – mam tutaj na myśli przede wszystkim aktywa wytwórcze skupione wokół OZE. Dynamika ta dotyczy większości państw europejskich, a Polski w szczególności. To co należy jednak podkreślić to trendy stabilizujące rynek – inwestorzy stają się coraz bardziej wrażliwi na jakość przejmowanych portfeli, stabilizują się ceny transakcyjne, następuje silniejsza specjalizacja kupujących w odniesieniu do klasy aktywów oraz stadium ich zaawansowania. Wchodzimy w fazę większej dojrzałości – to w obszarze aktywów wytwórczych. Pozostaje jeszcze cały segment tzw. aktywów operacyjnych, takich jak produkcja czy usługi na rzecz zielonej transformacji energetycznej. Tu mamy do czynienia w szczególności ze spółkami na wczesnym etapie rozwój o relatywnie małej skali, których właściciele są zainteresowani pozyskiwaniem tzw. „growth capital”. KPMG aktywnie uczestniczy w łączeniu stron takich projektów, odpowiadając za ich realizację – mówi Bartosz Węgrowski, Dyrektor w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu M&A Energy Green Transition w KPMG w Polsce.

Bartosz Węgrowski posiada blisko 15-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć na różnych rynkach, w szczególności w energetyce i innych sektorach przemysłowych. Przed dołączeniem do KPMG zdobywał doświadczenie pełniąc funkcję dyrektora inwestycyjnego w jednym z największych europejskich funduszy typu family office. Brał udział w wielu krajowych i ogólnoeuropejskich transakcjach kapitałowych. Ponadto, pełnił funkcję członka rad nadzorczych polskich i zagranicznych spółek reprezentujących sektory produkcji przemysłowej i energetyki odnawialnej.

Razem z Bartoszem do Zespołu M&A Energy Green Transition na stanowiska Associate Directors dołączyli Paweł Czarnecki i Michał Szych – eksperci z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć, doradztwa transakcyjnego i inwestycyjnego w branży energetycznej.

Obecna sytuacja w sektorze energetycznym sprawia, że wiele funduszy dostrzega wysoki potencjał inwestycyjny w przedsięwzięciach z zakresu energii odnawialnej. Duża skala inwestycji w infrastrukturę związaną z OZE, w tym m.in. przede wszystkim w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, stwarza obiecujące perspektywy rozwoju rynku M&A. Doświadczony zespół fuzji i przejęć wyspecjalizowany w obsłudze transakcji w branży energetycznej dopełnia kompleksową ofertę KPMG dla tego sektora – mówi Tomasz Pasiewicz, Partner, Szef Zespołu M&A w Dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce.