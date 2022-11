Krakowski rynek biurowy w III kwartale 2022 r.

Aktywność najemców na krakowskim rynku biurowym zarówno w III kwartale, jak i od początku roku wciąż jest najwyższa spośród miast regionalnych. Deweloperzy realizują inwestycje, których całkowita powierzchnia zbliżona jest do tych powstających w Warszawie i Wrocławiu. Zgodnie z terminami 92% powinna być dostarczona na rynek w 2023 oku.



Kraków z zasobami biurowymi na poziomie blisko 1,65 mln m kw. pozostał liderem ze względu na skalę rynku wśród miast regionalnych w Polsce. W III kwartale 2022 roku krakowski rynek biurowy nie wzbogacił się o żaden nowy budynek biurowych.

„Na koniec września w budowie pozostawało ponad 152 000 m kw. powierzchni biurowej, która planowo zasili rynek w bieżącym i kolejnym roku. Jeżeli deweloperzy dotrzymają terminów to aż 92% realizowanej powierzchni będzie dostarczone na rynek w 2023 roku, a pozostałe 11 000 m kw. zostanie oddane do użytku jeszcze w 2022 roku,” – komentuje Monika Sułdecka-Karaś, Partner i Dyrektor Regionalna w Knight Frank.

Największymi inwestycjami pozostający w budowie są Ocean Office Park B (26 500 m kw., Cavatina Holding) oraz Kreo (24 000 m kw. Ghelamco Poland).

„Odnotowana w III kwartale roku aktywność najemców była najlepszym wynikiem spośród miast regionalnych. Od lipca do września najemcy podpisali umowy na łączną powierzchnię 25 000 m kw., co stanowiło ponad 23% całkowitego wolumenu transakcji zawartych w miastach regionalnych. Optymistycznie wygląda również popyt zanotowany w trzech pierwszych kwartałach, który w Krakowie wyniósł niemal 134 000 m kw. powierzchni biurowej, co było wynikiem wyższym o 26% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim,” – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największy udział w strukturze najmu, ponad 73%, stanowiły nowe umowy, a blisko 27% przypadło renegocjacjom.

Współczynnik pustostanów na poziomie 15,4% był wynikiem braku nowej podaży w III kwartale roku, przy stosunkowo wysokiej aktywności najemców. W porównaniu do kwartału poprzedniego współczynnik obniżył się o 0,8 pp., natomiast w zestawieniu z analogicznym okresem w 2021 roku wzrósł o 0,2 pp.

Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec września 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. W najbliższym czasie w starszych budynkach należy oczekiwać presji ze strony najemców na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęt ze względu na dużą dostępność powierzchni biurowej. Z kolei w nowych inwestycjach, rosnące koszty budowy (wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy), a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów. Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec września 2022 roku w Krakowie wahały się od 15 do 24 PLN/m kw./miesięcznie.