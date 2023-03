Kurs BTC/USD ponownie atakuje dziś ważny poziom oporu

Główne indeksy amerykańskiego roku akcji kontynuowały wczoraj rozpoczętą na początku tego tygodnia – po informacji o zagwarantowaniu przez władze USA depozytów dwóch bankrutujących kalifornijskich banków – zwyżkę (S&P 500 +1,76 proc., DJIA +1,17 proc., Nasdaq Composite +2,4 proc.).

Zwyżka cen akcji była kontynuowana dziś rano na giełdach Azji i Oceanii. Wzrosły dziś wszystkie główne indeksy w tym regionie. Najsilniej – o 2,22 proc. – wzrósł filipiński PSEi.

Podobnie były dziś rano w Europie (DAX +1,13 proc., CAC 40 +1,09 proc.).

Na GPW WIG-20, który wczoraj osiągnął najniższy poziom od listopada ub.r. rósł dziś ok. 9:40 o 1,19 proc. Zwyżkowały również pozostałe główne indeksy GPW. Wśród indeksów sektorowych GPW o prawie 4 proc. zwyżkował dziś ok. godz. 9:40 WIG-Górnictwo. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom od 2018 roku osiągnął dziś kurs akcji spółki Benefit Systems. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom od 2018 roku osiągnął dziś kurs akcji spółki Boryszew.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA, która silnie spadała z poziomu 4,089 proc. 2 marca do 3,378 proc. we wczorajszym minimum wynosiła dziś ok. godz. 9:30 3,547 proc. Rosła dziś lekko rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych utrzymując się powyżej poziomu 6 proc.

Cena kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) oraz ICE (Brent) spadła w środę do najniższego poziomu od grudnia 2021, w czwartek próbowała odrabiać straty i kontynuowała te wysiłki dziś rano (wzrosty o ok. 0,8 proc. ok. godz. 9:20). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX lekko spadała dziś ok. 9:20 o 0,52 proc. Cena kontraktów na miedź na COMEX-ie, która wczoraj była najniżej od ponad 2 miesięcy, dziś ok. godz. 9:25 zwyżkowała o 1,87 proc. Drożały dziś również metale szlachetne (złoto +0,54 proc., srebro +1,53 proc., platyna +1,1 proc., pallad +1,58 proc.).

Słabł dziś rano amerykański dolara (USD/JPY -0,16 proc., EUR/USD +0,46 proc.).

Kurs polskiego złotego lekko umacniał się dziś rano względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -0,39 proc. ok. godz. 9:10) i notował niewielką zmianę w stosunku do euro (EUR/PLN +0,01 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara ponowił dziś próbę przełamania kluczowego oporu wyznaczanego okolicach poziomu 25000 USD przez szczytu kursu BTC/USD z sierpnia 2022 oraz lutego br. Kurs BTC/USD rósł dziś ok. godz. 9:10 o 4,55 proc. osiągając poziom przekraczający 26000 USD.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers