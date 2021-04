Las Vegas w kieszeni, czyli przyszłość gier losowych

Rynek gier, to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Co roku pobijane są kolejne rekordy sprzedaży, a wartość rynku w 2020 roku szacowano na 165 miliardów dolarów[1]. Co ciekawe, tradycyjne gry komputerowe, takie jak kultowy Wiedźmin, to dziś już tylko jeden z rynków i to wcale nie największy!

Branżę gamingową dzielimy obecnie na gry mobilne, konsolowe i PC, a wartość tych pierwszych zdecydowanie przewyższa pozostałe łącznie. Rynek ten jest już wart 85 miliardów dolarów w stosunku do 33 miliardów rynku konsolowego i 40 miliardów rynku gier PC.[2]

Gramy mobilnie

Dlaczego rynek gier mobilnych tak dynamicznie rośnie? Przede wszystkim ma na to wpływ zmiana naszych zachowań i stylu życia. Coraz częściej traktujemy grę jako formę drobnej rozrywki w wolnej chwili, a nie jako zaplanowaną wcześniej czynność. Gry na urządzeniach mobilnych pozwalają nam na zabawę w dowolnym czasie i miejscu.

Dodatkowym czynnikiem jest olbrzymia i stale powiększająca się baza potencjalnych użytkowników, którymi są wszyscy posiadacze smartfonów, a jak wskazują dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z telefonu komórkowego korzysta 90 % Polaków. poniżej 44. roku życia. [3]

Mobile to nie tylko wygoda użytkowania, ale też produkcji. Coraz więcej firm zmienia profil działalności na tworzenie mobilnych gier, ponieważ są mniej czasochłonne oraz nie wymagają tak licznego zespołu i dużych inwestycji finansowych, jak wygląda to w przypadku super produkcji. Ponadto powszechne systemy mikro transakcji, czyli drobnych płatności mających ułatwić rozgrywkę lub ją urozmaicają, stanowią dodatkowe zyski. W obliczu rosnącej popularności tego rodzaju gier, również legendarny CD Projekt pracuje nad dodatkowymi elementami swoich produkcji dostępnymi przez internet.

Kasyno kieszonkowe

Na rynku gier losowych panuje taka sama tendencja. Popularność zyskują kasyna internetowe, a szczególnie te mobilne. Według danych z 2020r. 62% graczy odwiedza wirtualne kasyna na swoich smartfonach[4], a eksperci przewidują, że rynek ten nadal nie jest nasycony.

Internet daje ogromne możliwości, ułatwia dostęp do rozrywki graczom nawet z niewielkich miejscowości, a co istotne – jedno kasyno może mieć bardzo duży wybór tytułów, ponieważ nie ograniczają go fizyczne bariery. Ulubione gry dostępne są w każdym miejscu i o każdej porze. Podczas pandemii, gdy stacjonarne kasyna zostały zamknięte, te internetowe jeszcze bardziej zyskały na popularności dlatego, że były dostępne bez wychodzenia z domu. Można było cieszyć się grą, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Według danych Ministerstwa Finansów sprzedaż gier kasynowych przez Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła w 2020 r. ponad dwukrotnie, a w tym roku przychody z gier kasynowych online wzrosną o 30 % (do 11,39 mld zł)[5].

– Pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową, a co za tym idzie, sposób prowadzenia biznesu. Nie da się pominąć dynamicznie rosnącej gałęzi rozrywki mobilnej – z telefonem spędzamy cały dzień.

W Promatic odnotowaliśmy ten trend jeszcze przed pandemią, przygotowując wydania naszych najpopularniejszych tytułów w wersji online zarówno na komputery stacjonarne jak i komórki. Jako producent urządzeń i gier, a nie operator rynku, oddajemy w ręce naszych partnerów narzędzia do wykorzystania w tym nowym kanale świadczenia rozrywki, tak aby spełnić oczekiwania klienta końcowego.

Promatic online jest naszym subbrandem zajmującym się produktami online. Na platformie pokazujemy możliwości i funkcjonalności naszych gier w nowym otoczeniu. Idziemy za głosem gracza, a on wyraźnie oczekuje rozrywki nie tylko w trybie stacjonarnym lecz również online – tłumaczy Paweł Paliwoda, CEO Promatic Group.

VR, AI i Bitcoiny

Digitalizacja nie jest przyszłością, tylko faktem. Kasyna internetowe stają się coraz atrakcyjniejsze również dzięki nowym technologiom, które dynamicznie się rozwijają.

Z zaciekawieniem obserwujemy trend popularyzacji kryptowalut jako środków płatności. Zagraniczne kasyna blockchain już oferują szybką i bezpieczną transakcję, która nie wymaga wprowadzania danych finansowych, a dzięki temu gracze zachowują anonimowość, a ich poufne dane nie są nikomu udostępniane. Ciekawi jesteśmy jak ten trend, jeszcze niedostępny w Polsce, wpłynie na przyszłość naszego rynku – obserwujemy go bacznie – dodaje Paweł Paliwoda.

Technologie VR i AR także będą prawdziwym przełomem dla kasyn. Wirtualna rzeczywistość pozwoli na interakcje między graczami online na zupełnie nowym poziomie. Teraz gra online to gra w parze gracz-kasyno, VR pozwoli zaś na wprowadzenie peer2peer czyli gracz-kasyno-gracz.

Bardzo możliwe, że najwięcej nowych rozwiązań dotyczyć będzie wykorzystania sztucznej inteligencji. Dzięki temu proces identyfikacji osób ma stać się jeszcze bardziej wiarygodny, a właściciele platform do gier będą mogli badać zachowania użytkowników, aby budować dla nich indywidualne, personifikowane oferty gier i bonusów.

Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w celu zabezpieczenia gracza. Wiele platform już wprowadziło pewne ograniczenia, takie jak konieczność ustalenia limitów kwotowych i czasowych dla pojedynczej rozgrywki. Gracz na bieżąco informowany jest o długość danej sesji w kasynie, a po upływie ustalonego wcześniej czasu, traci możliwość dalszej gry na następne 24 godziny. Dzięki tym rozwiązaniom kasyna internetowe są bezpieczniejsze i minimalizują zagrożenie uzależnienia.

Las Vegas nie zniknie

Mobilne aplikacje kasynowe, choć wciąż rosną w siłę, nie będę w stanie całkowicie zastąpić stacjonarnych salonów gier, ponieważ nie stanową tej samej formy rozrywki. Klasyczne kasyno pozostanie miejscem spotkań, takim jak wyjście do restauracji czy teatru, zaś rozrywka online to sposób na kwadrans przerwy, tak samo jak filmik na YouTube.

– Tak samo jak serwisy streamingowe nie wyprą całkowicie kin, a spektakle online nie zlikwidują teatrów, tak samo gry online nie spowoduje zniknięcia rozrywki w kasynach stacjonarnych. Wyjście do kasyna nadal pozostanie formą spędzania wolnego czasu i spotkań ze znajomymi – przekonuje Paweł Paliwoda.

Gracz będzie poszukiwał rozrywki na różnych kanałach, w zależności od planów czy nastroju. Czasem użytkownik ma ochotę wyjść do kasyna i spędzić czas poza domem, a czasem odwrotnie – zagrać w grę z dreszczykiem emocji wprost z kanapy. Firmy muszą się dostosować do wymagań klientów, a ten, kto zrobi to najlepiej wygra.

