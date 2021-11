Logitech publikuje wyniki kwartalne

Szwajcarski producent sprzętu peryferyjnego do komputerów opublikował raport kwartalny z działalności firmy. Logitech konsekwentnie od półtora roku odnotowuje wzrost sprzedaży swoich produktów.

Logitech opublikował raport giełdowy z podsumowaniem II kwartału. Sprzedaż netto w tym okresie osiągnęła 1,31 mld USD, co przekłada się na wzrost o 4% w porównaniu II kwartału w ubiegłym roku i o 82% do wyników z 2019 roku. Producent konsekwentnie zwiększa swój udział w rynku kluczowych kategorii produktów. Firma zakłada, że w roku fiskalnym 2022 uda jej się zrealizować wzrost sprzedaży na poziomie 800 mln USD oraz do 850 mln USD dochodu operacyjnego bez uwzględnienia GAAP.

Odnotowaliśmy w tym trudnym czasie bardzo dobre wyniki, oprócz wyzwań związanych z pandemią, pojawiły się światowe problemy w łańcuchu dostaw. Pomimo tego Logitech utrzymuje wzrost, dlatego jestem przekonany, że to długofalowa prognoza i efekty naszych działań znajdą odzwierciedlenie w raportach za III i IV kwartał – powiedział Bracken Darrell, prezes i dyrektor generalny Logitech.

Ważną gamą produktów oferowanych przez Logitech są rozwiązania Video Collaboration, na które od czasów pandemii jest zwiększony popyt. Według raportu sprzedaż w tym segmencie wzrosła dwucyfrowo we wszystkich regionach. Logitech oferuje rozwiązania i urządzenia, które wspierają komunikację w zespołach pracujących w trybie zdalnym i hybrydowym. Firma jest również producentem cenionego na rynku sprzętu peryferyjnego dla użytkowników indywidualnych i gamerów.